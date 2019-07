RIMINI, SUMMER PRIDE E RIPARAZIONE; BOLOGNA, LEGGE LIBERTICIDA; BIBBIANO, INCREDIBILE TWEET DEL PD.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, torniamo ad occuparci oggi di Emilia Romagna, e di tre eventi che sembrano scollegati fra di loro; ma che non lo sono. Il primo è il Summer Pride, che si svolgerà domani a Rimini, e per cui, come avete letto ieri, sono stati organizzati una processione, e un’adorazione eucaristica. In riparazione. Il Comitato che organizza la processione – a cui sarebbe bello e giusto che desse la sua benedizione anche il vescovo della città, Francesco Lambiasi, che mandato un messaggio positivo – ci ha inviato un messaggio interessante. Ecco il messaggio del vescovo: “Il Papa ha condannato senza mezzi termini le ideologie del gender, considerate come colonizzazioni ideologiche […] Papa Francesco ha respinto in modo incondizionato ogni equiparazione tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio su matrimonio e famiglia […] Oltre alle riserve circa messaggi e linguaggi, non credo che eventi come il summer pride aiutino a ad affrontare in modo costruttivo la rivendicazione di diritti”.

Per Rimini, e per gli altri luoghi in cui si svolgeranno atti e preghiere di riparazione. Leggiamo:

“Siamo consapevoli che gran parte dei cattolici romagnoli – e non solo – non sappia neppure cos’è una Processione di Riparazione. Invitando a partecipare anticipiamo come si svolgerà.

Ebbene, la Processione di Riparazione è un preciso e codificato Atto di Culto di Santa Romana Chiesa. Ed è un Atto di Culto pubblico che si rende necessario se si deve a riparare ad un’offesa pubblica fatta a Dio.

LITANIE DEI SANTI

In terra di Romagna torneranno ad essere pubblicamente rivendicati l’equiparazione fra matrimoni ed unioni gay, l’affido di bambini a coppie omosessuali, maternità surrogata, utero in affitto e tutto ciò che ne consegue. Per tutto questo i fedeli, che da Piazza Mazzini isi incammineranno in doppia fila ordinata dietro la Croce ed i Sacerdoti, reciteranno con loro le Litanie dei Santi.

ATTO DI RIPARAZIONE AL SACRO CUORE DI GESU’

Le manifestazioni e le ostentazioni pubbliche di orgoglio omosessuale rappresentano, secondo la morale cattolica, offese pubbliche a Dio Creatore così come uno scandalo a danno dei piccoli.

Giunti in Piazza Ferrari i fedeli faranno atto di riparazione al Sacro Cuore di Gesù, leggendo quanto composto dal Sommo Pontefice Pio XI.

PREGHIERA PERSONALE

Ciascun fedele, riparando, prega anche e soprattutto per tutti coloro i quali, consapevolmente o inconsapevolmente, come ci insegna S.Tommaso, “violano l’ordine naturale offendendo Dio stesso in qualità di Ordinatore della natura”.

Come sempre, si procederà in maniera ordinata e in completa sicurezza per religiosi e famiglie, compiendo strettamente atti di culto e preghiera, senza alcun riferimento politico.

Sabato a Rimini non si manifesterà contro gli omosessuali del Summer Pride, si pregherà in riparazione soprattutto per loro.

Comitato Beata Chiara da Rimini”.

Poi abbiamo la battaglia, in Consiglio Regionale, contro la legge liberticida sull”omotransnegatività” proposta dal PD, e di cui è relatrice l’esponente politica del PD che aveva parole di elogio per come in Val d’Enza gestivano affidi ed espropri di bambini. Che senza battere ciglio, e senza neanche essere sfiorata dal dubbio di dover fare uno, anzi due passi indietro propone questo progetto di legge. Secondo quanto riportava ieri sera il comitato di “Bologna. Sì alla famiglia” leggiamo:

È iniziata la discussione dei 1.787 emendamenti (lecito ostruzionismo) presentati dal centro-destra: 10′ ciascuno… nell’Assemblea Legislativa della nostra Regione non si è mai vista una cosa simile.

Tutti i consiglieri del centro-destra sono stati bravi: c’è ancora chi difende la civiltà occidentale.

Ieri si sono segnalati gli interventi di Marchetti (LN), Facci e Tagliaferri (FdI).

Si segnala oggi quello di Andrea Galli (Forza Italia), carabiniere paracadutista coraggioso e lucido: “L’opportunità di essere relatrice [per la consigliere Roberta Mori] della legge sull’omotransnegatività in coincidenza con i fatti di Bibbiano, può far notare che le persone e i meccanismi che si vogliono promuovere sono gli stessi, stesse persone, stesse parole d’ordine […] le persone e l’ideologia alla base di questi fatti sono le stesse”.

Vale la pena di ascoltarlo tutto, lo trovate qui.

Sembra opportuno dire un’Ave Maria – chi può un Rosario – come ringraziamento a questi uomini e i loro collaboratori.

Chiederemo ai segretari regionali dei tre partiti di ricandidare TUTTI questi 13 leoni.

Stamani i catto-PD (che alla Festa dell’Unità hanno incontrato l’arcivescovo di Bologna) hanno dichiarato che voteranno a favore della legge.

Il 1° emendamento (Liverani, Lega, Faenza) è stato bocciato per 33 voti contro 10.

I 5stelle votano a favore della legge bavaglio del PD.

DUNQUE, NON CI SONO I NUMERI PERCHE’ LA LEGGE VENGA BOCCIATA.

È CERTAMENTE UNA SCONFITTA, MA NON DOBBIAMO SCORAGGIARCI, un risultato lo si è ottenuto: il centro-destra ha “scoperto” che il suo elettorato è cattolico.

Ai nostri Pastori faremo ricordare – quocumque modo – che prima viene la vita umana, la nostra famiglia, i nostri figli.

La strada è aperta, occorre continuare: associazioni e comitati intransigenti, di ogni provincia, convenuti all’evento di Castelfranco Emilia il 9-2-2019, dobbiamo diventare più forti nel fare cultura e nella comunicazione.

Combattiamo!”.

Nei giorni scorsi Stilum Curiae si è occupato del problema. Trovate qui i collegamenti: Uno, Due, e Tre.

E infine abbiamo visto che Jacopo Coghe ha ritwittato un tweet del Partito Democratico del Lazio. Anche noi, come lui, abbiamo pensato a uno scherzo. Invece no, è reale. L’impudenza fatta Partito.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482