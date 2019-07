“ANGELI E DEMONI” E IL PROGETTO DI LEGGE LIBERTICIDA DELL’EMILIA. QUALI COLLEGAMENTI?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questa mattina partiamo con due notizie che sembrano scollegate fra di loro, ma che invece sono probabilmente molto legate. La prima è che da Wikipedia è scomparsa la voce Angeli e Demoni dell’inchiesta sugli orrori di Bibbiano e dell’Emilia Romagna, (e probabilmente in tutta Italia) in cui sono coinvolti alcuni esponenti del PD.

Scrive Radio Spada: “Fino a qualche giorno fa esisteva – come per la vicenda “Diavoli della bassa modenese”, che ancora è al suo posto – un’apposita pagina di Wikipedia dedicata all’inchiesta “Angeli e Demoni” (Val d’Enza). Nel testo si citavano, tra gli altri, anche alcuni articoli di Radio Spada.Bene, noi non siamo più in grado di trovarla. Si badi: non sono state eliminate le parti inerenti gli aspetti più discussi e scottanti ma l’intera voce, al punto che non risulta nemmeno dalle ricerche.Tutto ciò che si trova ora è una schermata sostanzialmente vuota. La prova che la pagina è esistita è che nella sezione admin del nostro sito erano notificati accessi proprio da lì. Che è successo? Non sarebbe il caso che tornasse al suo posto?”.

Come sapete, lo scandalo di Bibbiano (e oltre) ha trovato un’accoglienza molto tiepida sui grandi giornali (Corriere, Repubblica, Stampa) infeudati alla sinistra e al PD; in qualche caso sono già partiti articoli a semidifesa degli accusati. Niente di più facile che questa improvvisa sparizione da Wikipedia faccia parte della stessa campagna difensiva del PD, che si è trovato questa bomba proprio in una delle ultime regioni in cui la stolida fedeltà del sistema di amicizie e potere ha ancora avuto la meglio sull’insofferenza dei cittadini.

E infatti c’è chi chiede di chiarire molti rapporti, in questa storia.

EMILIA ROMAGNA / CITIZENGO: CHIARIRE RAPPORTI TRA SOSTENITORI DDL OMOTRANSNEGATIVITÀ E INDAGATI SCANDALO AFFIDI IN VAL D’ENZA



“La Fondazione CitizenGO Italia, tra le promotrici del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona, chiede al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini di chiarire i rapporti tra alcuni dei principali sostenitori del Ddl Omotransnegatività, su cui il Consiglio Regionale tornerà a discutere domani 9 luglio, e alcuni tra i principali indagati nello scandalo affidi in provincia di Reggio Emilia.

Su Facebook è infatti presente un post (allegato) datato 8 giugno in cui Fadia Bassmaji, attivista LGBT indagata nello scandalo affidi con la compagna Daniela Bedogni, sponsorizza l’evento Affido e adozioni nel mondo LGBTsvolto nella sede Arcigay Il Cassero di Bologna lo scorso 13 giugno.

Il post è commentato con un grande cuore arcobaleno non solo da Federica Anghinolfi, responsabile dei servizi sociali in Val d’Enza, anch’essa attivista LGBT ed ex compagna della Bassmaji, ma anche da Roberta Mori, Presidente dalla Commissione Parità e Diritti della Regione, ‘madrina’ del Ddl Omotransnegatività e nominata con decreto da Bonaccini referente regionale per la Rete Ready delle amministrazioni LGBT.

Com’è noto, fu proprio la Commissione della Mori ad ascoltare e lodare la relazione della Anghinolfi sul lavoro dei servizi sociali in Val d’Enza nel 2015.

C’è di più. Nel suo post, la Bassmaji cita anche Margherita Graglia, responsabile del Tavolo inter-istituzionale contro l’omotransnegatività istituito dal Comune di Reggio Emilia con un provvedimento divenuto l’esplicita base politica del disegno di legge regionale in discussione.

La Fondazione CitizenGO ritiene che ci siano elementi a sufficienza pe porre una questione politica di primaria rilevanza: che rapporti ci sono tra alcuni dei principali sostenitori del Ddl Omotransnegatività e i alcuni tra i principali indagati nello scandalo affidi ‘Angeli e Demoni’ in Val d’Enza?

E ancora: Fadia Bassmaji e Daniela Bedogni sono socie del movimento Famiglie Arcobaleno, sostenitore del Ddl Omotransnegatività? Le Famiglie Arcobaleno hanno ritenuto di doversi esprimere in qualche modo sullo scandalo Angeli e Demoni, per quanto concerne il ruolo di attivisti LGBT riferibili (secondo numerosi elementi presenti sui social network) alla loro realtà?

Martedì 9 luglio, il Direttore di CitizenGO Italia Filippo Savarese sarà al Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna per assistere ai lavori che riprenderanno sul Ddl Omotransnegatività, e che ad aprile si erano bloccati a causa dello scontro interno al Pd tra favorevoli e contrari all’utero in affitto”.

Questo ci porta alla seconda notizia: e cioè il fatto che il Consiglio Regionale Emilia Romagna, a dispetto di un’opposizione sempre più forte, vuole discutere un progetto di legge liberticida. Perché questa fretta? Azzardiamo l’ipotesi che dal momento che a novembre ci sono le elezioni regionali, la paura di un ribaltone storico spinga a cercare di forzare i tempi. Su Avvenire – Nostro Tempo (Modena) del 7 luglio 2019, a firma di Giuseppe Grana, leggiamo:

“L’Emilia Romagna sta per approvare una legge regionale tesa sia a vietare la libertà di opinione in materia di omosessualità / transessualità sia ad indottrinare gli studenti al credo gender.

Il progetto di legge di iniziativa del Consiglio comunale di Bologna è intitolato: “Contro l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”: una norma

– che parla di violenza verbale e psicologica in modo generico,

– che prevede privilegi nel lavoro per le persone Lgbt,

– che intende vigilare sulle notizie diffuse dai media e indottrinare gli studenti a favore del mondo Lgbt;

– una stretta alla libertà di espressione in cui la discriminazione si realizza anche prima che il fatto si compia,

– una norma in cui i trans hanno diritti speciali.

Sulla proposta di legge il Forum delle Associazioni familiari dell’Emilia-Romagna aveva espresso un parere fortemente contrario mediante un documento consegnato mercoledì 13 febbraio durante l’udienza conoscitiva sulla legge regionale tenutasi nella sala dell’Assemblea legislativa di viale Aldo Moro a Bologna, dove erano presenti anche i rappresentanti di 13 associazioni pro-family che si erano dichiarati assolutamente contrari alla proposta di legge suddetta, motivandone il dissenso.

In aggiunta alle considerazioni negative e di incostituzionalità evidenziate dall’Avv. Elisa Rossini, i pro-family avevano poi diffuso l’analisi critica del progetto di legge fatta dall’avvocato faentino Prof. Paolo Bontempi il quale, tra l’altro, segnalava che:

– Il famoso Pew Research Center di Washington, ha pubblicato uno studio da cui è emerso che l’Italia si colloca tra le dieci nazioni più gay friendly del mondo, col il 74% della popolazione che dichiara la propria non ostilità all’omosessualità, subito dopo Gran Bretagna (76%) e Francia (77%);

– Lo stesso UNAR ha attestato che non risultano casi accertati di discriminazione per l’accesso all’alloggio, nel lavoro pubblico e in quello privato.

Da tali dati si evince subito la mancanza di un’esigenza reale e concreta della collettività per una legge a tutela delle sole discriminazioni (anche potenziali o recepite come tali) derivanti dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Le leggi vanno emanate solo quando è necessario soddisfare e recepire reali esigenze della intera collettività e non di singoli interessi settoriali.

Dopo tali eventi sembrava che il progetto di legge regionale sull’omotransnegatività fosse stato accantonato.

Ci è giunta, notizia, invece, che il prossimo 9 luglio mattina il progetto suddetto verrà votato in assemblea legislativa regionale.

Un simile progetto di legge non deve essere approvato!”.

E su questo punto non credo che non si possa essere che d’accordo. Ma ci dobbiamo chiedere perché i vescovi della Regione, alcuni dei quali sono così loquaci nell’esaltare comportamenti illegali quando si tratta di business dei migranti tacciono. Eppure persone come mons.Matteo Zuppi, così presente nelle vetrine politiche, dovrebbe esprimersi in un campo che tocca le libertà fondamentali – opinione, espressione, religione – del suo gregge. E chiedere ai politici cattolici una presa di posizione netta.

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

LIBRI DI MARCO TOSATTI

Se siete interessati a un libro, cliccate sul titolo….

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da wp_7512482