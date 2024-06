Studiare Dugin per Comprendere la Mentalità del Potere in Russia. Andrea Castagna.

di Matteo Castagna

Alexandr Dugin è, forse, il filosofo contemporaneo più conosciuto e controverso perché molti analisti lo considerano l’ispiratore di Vladimir Putin, che è al centro dei grandi mutamenti geopolitici ed economici, cui stiamo assistendo.

Studiare le sue opere e seguire i suoi articoli risulta molto importante per chi voglia capire la Russia più profonda dei suoi uomini di Potere, non quella stereotipata dai media o dalla mentalità di chi è ancora fermo al periodo del regime comunista, imploso perché ideologia intrinsecamente perversa, totalitaria, affamatrice e materialista, figlia del soggettivismo hegeliano, che Marx ha interpretato in maniera fallimentare e Stalin ha cercato di applicare con la repressione, la povertà nazionale, la violenza e l’odio.

Il pensiero di Dugin viene, spesso, accostato a quello dell’italiano Julius Evola (1898 – 1974). Lo stesso Dugin gli dedica il suo libro “Soggetto radicale”, connotando Evola come “aurora”, ovvero figura fondante di questo processo ideale. Nella sostanza, per comprendere Dugin, serve capire Evola e, prima ancora, Nietzsche, per giungere alla piena consapevolezza di quel pensiero che deve precedere l’azione. Il filosofo russo riprende spesso Heidegger soffermandosi sull’assunto: “il tempo scorre dal futuro verso il presente”. Sul piano politico è una bella affermazione di lungimiranza.

Dugin, come Evola e Nietzsche ritengono necessario sperimentare un “neo-sciamanesimo-futurista” p er risvegliare uno spirito veramente rivoluzionario che serva a sostanziare l’istanza neoimperiale. Come scrive il giornalista, mitografo e saggista Giacomo Maria Prati nel suo “Dugin versus Dugin – gnosi Impero Rivoluzione, la via russa all’apocalisse gnostica” (Ed. Libreria Europa, 2024, con prefazione di Lorenzo Maria Pacini), “l’essenza rivoluzionaria di Dugin si fonda sul suo “riprendere da sinistra” Evola, cioè assumere il suo sperimentalismo esistenziale, liberandolo dall’antibolscevismo e dal rifiuto del 1789″, propri del pensiero e delle opere evoliane, ossia il miglior Evola, da cui molti spunti ed analisi si possono cogliere in una autentica visione politica completa, rigorosa e sempre valida nel tempo in “Rivolta contro il mondo moderno” e “Cavalcare la Tigre”.

“Evola individua la superiore e ulteriore sintesi nell’ idealismo magico, anticipato da Novalis, Fichte, Holdering, Schelling e pone in essere una nuova forma, estrema, olistica, integrale, ultima, di idealismo magico”, così profonda da superare la dialettica hegeliana, aprendo alla trascendenza e alle ritualità spiritualiste, nella loro prassi iniziatica, attraverso quella esoterista.

“Sia Evola che Dugin possono riconoscersi quali “alchimisti sociali-esistenziali”, laddove per entrambi il “Pensiero-Vita” è “Alchimia e Rivoluzione”. Accettando la morte di Dio e la morte dell’uomo, inteso come essere pensante ed agente, Dugin proietta il suo pensiero nell’ “Oltre-uomo” simile al “Superuomo” di Nietzsche ed all’ “Uomo Nuovo” di Evola, per quanto quest’ultimo rimanga in un’ottica organica legata alla tradizione ed alla consuetudine, quindi sia più concreto, comprensibile e adeguato al popolo italiano degli altri due.

Quando Dugin scrive ne “I Templari del Proletariato” che occorre “recuperare Marx da destra ed Evola da sinistra” si pone di fronte alla realpolitik in maniera assolutamente pragmatica, formulando una nuova “filosofia del sociale” che si pone all’opposto dell’approccio cattolico e della sua Dottrina Sociale.

Il cuore magico-esoterico di una filosofia totalizzante e, certamente originale, dopo che non abbiamo avuto per tanti anni un’elaborazione di filosofia politica, desta curiosità perché la sua originalità è affascinante. Appare, anche, di comprensione non immediata, quanto all’ essenza dell’ “Oltre-uomo”, che recuperi il Mito greco, immagini orfiche, visioni apocalittiche, letteratura russa, mettendo assieme Hegel, Iperborei, Aristotele, l’Ortodossia, Niccolò Cusano, Massimo Cacciari, Evola, lo sciamanesimo presocratico, l’Alchimia, Heidegger, in ottica post-nicciana.

Per chi scrive si tratta di un’operazione che rischia di giungere all’ irrealizzabilità perché vuole far convivere gli opposti, divenendo paradossale. Il “né vero né falso” del Mito della Praxis è già stato ampiamente superato nel Medioevo dal realismo tomista, che mai concorderebbe con chi afferma: “non basta che il sacro venga a noi, dobbiamo soggiogarlo, vincerlo” (A. Dugin, “Il Soggetto Radicale”).

Ad osservare attentamente gli studi e le conclusioni cui arriva Alexandr Dugin è indispensabile fare il paragone con la concezione gnostica dell’eternità. “L’essenza etno-esoterica dell’opera di Dugin richiama il fascino mitico del popolo-spazio-tempo cosacco. Dugin è un “cosacco gnostico” in quanto anarca solare e iniziato selvaggio […] che ricorda un popolo che dorme cavalcando sonni sciamanici di gloria, celatosi per secoli incontaminato nelle foreste e nelle foschie delle steppe, capace di accendersi improvvisamente con la forza degli uragani e l’implacabilità del fuoco” – scrive Prati – aggiungendo che tali luoghi, abitati da un’immaginazione dirompente, sono già Gnosi”.

“La figura di Cristo – prosegue Prati con acuta osservazione – appare decentrata rispetto alla centralità del divino Pleroma (visione impersonale e cosmista) e rispetto anche al tema della Sophia originaria e decaduta-chiamata al ritorno redentivo. La “redenzione” gnostica non è la redenzione cattolica incentrata sull’Incarnazione di Cristo e sulla Croce. Per ogni “gnostico-rivoluzionario” il futuro è la dimensione dell’attesa della Liberazione ontologica che completi il ciclo-cerchio cosmico-redentivo”. […]

“La logica gnostica a livello teologico genera una sequenza di piani divini, una vera e propria “serie di dei”, uno all’interno dell’altro, secondo un processo emanazionistico di probabile origine neoplatonico-iranica”.

“La mitosofia duginiana è fortemente influenzata dalla Kabala ebraica: la coppia Leviathan-Behemoth, l’Enoch di luce e l’Enoch oscuro, l’angelo Metraton e l’anti-Cristo. Tutto è duale e dialettico dove l’Uovo cosmico guénoniano deve “aprirsi verso il basso, dal basso” per permettere l’Apocalisse-Rivelazione finale, che porterà, solo allora, alla nuova età dell’Oro, mediante l’attraversamento di un abisso ontologico tenebroso”.

“La gnosi di Dugin consiste nel saper padroneggiare in senso ascetico-magico “la decostruzione quale arma principale dell’ Eurasiatismo”, per rivivere in se stessi una assialità cosmo-etica e risalire la corrente demiurgica fino alla liberazione finale”.

Anche alla Verità, importantissima per la nuova Rus’ sognata da Dugin, pare assumere nelle sue opere un senso gnostico-processuale a cui possiamo attingere solo sciamanicamente- sperimentalmente e non in modo deduttivo o speculativo. Si tratterebbe dunque di intraprendere un percorso iniziatico-evolutivo graduale di illuminazione.

Pertanto non c’è posto per Cristo nel pensiero di Dugin, se non nel senso gnostico in cui Gesù e lo Spirito Santo servono come tappa nuziale intermedia per facilitare uno sviluppo la cui Dialettica risiede nel Pleroma e che appare indipendente e autonoma, se non il vero dio gnostico.

Per concludere, Maurizio Blondet nel suo “Adelphi della dissoluzione” ci fa comprendere che nel “Soggetto Radicale” il filosofo russo presenta due tipiche peculiarità della Gnosi ebraico-ellenistica:

“1. un Dio-Assoluto” enigmatico-inconoscibile- ineffabile riservato a pochi illuminati;

2. un sistema di potenze psico-spirituali da usare teurgicamente e dominare mitogonicamente per una elevazione iniziatica che giunga all’auto identificazione con tale “dio-Totalità” androgina e olistica. Tra queste polarità ecco la sacralizzazione dell’eros quale potenza-energia da adoperare in senso magico.

Resta, infine, da dire che “l’essenza del pensiero filosofico di Dugin è politica”, che comprende molto bene gli errori liberisti del mondo occidentale, che diviene, in alcune sue forme, un potere totalitario ed elitario, talvolta repressivo, imperialista e amorale, sulla cui pars destruens difficilmente si può non concordare, ma non si deve dimenticare che il suo pensiero è essenzialmente hegeliano, che vede necessariamente come fine ultimo la logica neo-imperiale, tramite la centralità della Dialettica come motore del divenire, una visione totalizzante sull’umanità, la possibilità di sintetizzare gli opposti in nuove fasi storiche, dove riproporre l’idea utopistica dell’ “Uomo Nuovo-Totale”.

“Alla sua causa – come scrive Prati – tutto può apparire utile: l’angelismo e l’esicasmo ortodosso, l’apocalitticità degli anabattisti, l’irrazionalismo magico di Evola, il tradizionalismo sincretistico di Guénon, lo spirito dionisiaco dei chly-sty (da cui veniva il “profeta-mago” Rasputin), il cesaropapismo bizantino, il rifiuto dell’Occidente quale falso Mito proprio dei Vecchi Credenti russi, l’anti modernità degli asceti erranti di Dio o “pazzi di Dio” (gli “starec” delle foreste), il Mito post-bizantino della Russia quale Terza Roma messianica e apocalittica” – prosegue Giacomo Maria Prati con grande lucidità.

La contraddizione più eclatante è data dal contrasto tra la Quarta Teoria Politica duginiana, che mira alla sintesi selettiva hegeliana-baconiana per cui si dovrebbe prendere il meglio delle ideologie novecentesche, al netto di razzismo, materialismo, colonialismo, ecc. e le altre opere di Dugin, come i Templari del Proletariato e il Soggetto Radicale, dove l’autore rimane molto vicino al comunismo ed al bolscevismo, visti come fattori rivoluzionari-apocalittici ed evolutivi, essenziali per la Russia e per il suo voler tornare Impero. Di cui noi, però, su questi presupposti, non vorremmo essere sudditi.

