Il Mare della Storia, Cristo, e la Nuova Creazione. Ciascuno di Noi. R.S.

OGNUNO DI NOI IN CRISTO E’ NUOVA CREAZIONE (2 Cor 5,17)

Essere creature nuove in Cristo significa considerare le questioni sociopolitiche, anche di potere ecclesiale, “mare”.

E’ il mare di cui, nei capitoli finali di Apocalisse, si dice che “non c’era più”.

Il Signore dà cieli nuovi e terra nuova, senza il mare che simboleggia la storia dipanata nel tempo.

Così l’essere oltre il tempo ci affaccia nell’eternità: l’essere creature nuove in Cristo.

Nuovo è proprio nuovo: l’opposto di vecchio è giovane; di antico é moderno; di remoto è recente… ma non nuovo.

Il nuovo sta sopra: SOTTO il sole non può esserci nulla di nuovo, perché è tutto nel tempo (Qoelet).

E’ così: giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, anno dopo anno, nei secoli dei secoli.

SOPRA il sole il tempo non c’è perché c’è l’eternità. Se uno è in Cristo sta lì. Anche qui.

Cambia tutto: la stessa Gerusalemme, babilonica e prostituita ai regni del mondo, diventa la Gerusalemme celeste sposa dell’Agnello, città di Dio e non degli uomini. La creazione geme delle doglie del parto e attende d’essere ricapitolata: la creazione nuova in Cristo!

Agli uomini divenuti creature nuove in Cristo è dato d’esserle cittadini. Una città d’oro puro! Senza alcun tempio perché il Signore Dio onnipotente e l’Agnello sono il suo tempio. Senza sole né luna (senza il tempo) perché la gloria di Dio la illumina e l’Agnello è il suo luminare. E’ sempre giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna.

Quando?

La domanda è posta nel tempo: cioè da creature “vecchie” ancora limitatamente di Cristo.

Ancora abbarbicate alle leggi della terra e così non cambia la scena di questo mondo.

Come?

Per Grazia! Non è uno sforzo, perché il cercare, lo scavare è ancora un’azione collocata nel tempo. Invece l’accorgersi dell’eternità, che si apre dalla porta stretta di Cristo, permette di correggersi, di essere corretti, memoria(le) di Cristo, presente ora, nuova identità di figlio di Dio. Un adesso eterno: in Dio la storia svanisce.

Uno sguardo sulla terra con lo sguardo di Dio è possibile per la creazione nuova, in Cristo. Certe baruffe dei grandi tra gli uomini e di ognuno di noi quando si gonfia troppo, lasciano il tempo che trovano: pulviscolo…

L’anima si salva nell’eternità. Gesù si è incarnato per aprire lo sguardo che fa nuovi la terra e il cielo. Senza il mare.

Ma allora la storia? Il “Verbo si fece carne” indica che la modalità della novità cristiana è qualcosa di assolutamente impensabile, che solo Dio poteva operare e in cui possiamo entrare solo con la Grazia della fede. Dio entra nella storia per portarci oltre! E’ importante recuperare lo stupore di fronte a questo mistero. In ogni santa Messa i divini misteri si offrono come un affaccio sull’eternità, un affacciarsi su questa realtà. Il Figlio di Dio si è fatto veramente uomo, nato dalla Vergine Maria, a Betlemme, durante il regno di Augusto sotto il governatore Quirinio (Lc 2,1-2). Nel libro di Apocalisse è descritto il capovolgimento del quotidiano, il cambiamento di prospettiva. La fede orienta una conversione eccedente la storia, non limitandone l’impatto adoperandoci di governarla nel tempo. Dio ha assunto la condizione umana per sanarla da ciò che separa da Lui, chiamandoci a diventare figli suoi in Cristo: è la nuova creazione. Nella santa Eucaristia il mistero è così denso da contenervi, in una particola, assolutamente tutto.

Diventare cristiani significa uscire dall’ambito di ciò che tutti pensano e vogliono secondo i criteri dominanti, per entrare nella luce della verità sul nostro essere e in questa luce percorrere la via della giustizia. Così scrisse Benedetto XVI facendo eco a 2 Pt 3,13.

E per vivere secondo Dio dobbiamo credere la verità rivelata da Lui e osservare i suoi comandamenti con l’aiuto della sua Grazia, che si ottiene mediante i sacramenti e l’orazione (Catechismo di San Pio X).

La creazione dell’Universo all’inizio dei tempi trova senso e vertice nella nuova creazione in Cristo, il cui splendore supera quello della prima (Catechismo cattolico).

Il battesimo inserisce la creatura nella possibilità di una trasformazione che può far partecipare della vita divina, nell’eternità, da nuova creatura, da figlio adottivo di Dio. E’ la radice della vita soprannaturale, soggetta alla prova (nel segno della croce). Ogni santa Messa si affaccia sull’eternità, ma è anche una riparazione dell’oggi e nell’oggi.

Nella nuzialità angelica delle nozze che compiono i tempi superando il tempo, i figli di Dio aprono lo sguardo e “le cose di prima” sono superate: cessano! Si entra nella creazione primigenia, nella volontà creatrice di Dio, senza la conoscenza del bene e del male che ha introdotto la storia, il mare volubile, l’ingiustizia e la morte. Questo tuttavia succede solo SOPRA il sole. Ed è innanzitutto un accorgersi; uno sguardo che sta oltre: la Grazia della redenzione.

Bisogna affacciarsi, se no si riduce tutto a regno di questo mondo, anche quelle volte in cui si ha ragione…

La frequenza ai divini misteri ci ottenga la Grazia della redenzione, ossia la libertà che viene dalla Verità sull’uomo.