Repubblica Lancia l’All’Armi. L’Oro di Mosca alla Stampa Italiana. Lo Dice Realmente, Restate Seri.

🔵 Evidentemente non vedevano l’ora. Aspettavano solo il pretesto e lo hanno usato per attaccare L’Indipendente con un articolo basato sul nulla. Senza uno straccio di fonte, giornalisticamente inconsistente, deontologicamente imbarazzante.

🖋 La penna sguainata dai capoccia della redazione di Repubblica è quella, in realtà non molto affilata, di Giuliano Foschini. Il Foschini rilancia il solito teorema secondo cui l’Italia sarebbe «uno dei target principali» di una «precisa campagna di disinformazione di Mosca per delegittimare i paesi europei» attraverso «finanziamenti specifici a siti e influencer». Una teoria sulla quale il martellamento mediatico è inversamente proporzionale alle prove inesistenti a supporto.

Ad ogni modo, quello che interessa a Repubblica non è certo fornire accertamenti sul fatto, ma darlo come assodato per colpire L’Indipendente, colpevole, agli occhi dell’autore, di non avere pubblicità ma di esistere solo grazie ad «abbonamenti e anonimi donatori». Addirittura, scrive Foschini, L’Indipendente nelle ultime settimane ha lanciato una «robusta ed efficace campagna di marketing». Incredibile! Un giornale che nonostante non prenda un euro, e quindi non sia influenzabile, dai potentati economico-politici che condizionano il suo e molti altri giornali, riesce con il solo contributo dei lettori a esistere e a farsi anche pubblicità. Per di più in maniera «efficace», senza nemmeno mettere in promozione gli abbonamenti a un euro come fanno i suoi editori.

Per Foschini l’arcano è presto svelato e suggerito in maniera per nulla velata tra le righe: gli «anonimi donatori» devono essere senza dubbio agenti del Cremlino.

Tanto che «anche su questo la Polizia farà approfondimenti».

Come direttore de L’Indipendente, mentre resto in trepidante attesa di ricevere notifica di indagini in merito, mi tocca cogliere l’occasione per spiegare ai lettori qualche cosa in merito a questa storia e, visto che ci siamo, sui temibilissimi «anonimi donatori» che ci foraggiano.