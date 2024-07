L’Incredibile Storia delle Dimissioni Forzate di Libero Milone. Possibile che Bergoglio Ignorasse Tutto?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo relativo al caso di Libero Milone, il revisore dei conti vaticano costretto con minacce e pressioni alle dimissioni perché aveva scoperto nel suo lavoro episodi di corruzione ad altissimo livello nella Santa Sede. Milone nelle sue dichiarazioni, da buon cattolico, non tira in ballo il pontefice regnante. Forse è anche una strategia processuale. Ma dall’esterno non si può ignorare il contesto in cui tutto questo si è svolto. Come, per esempio, Bergoglio rassicurava ogni volta il cardinale Pell della sua volontà di fare pulizia, e di come ogni volta il porporato australiano scoprisse che un’altra foglia del suo potere gli era stata sottratta con un documento firmato dal pontefice, svuotando il suo ruolo; di come Becciu sia stato usato da Bergoglio come uomo di mano, e di come lo stesso Becciu abbia dichiarato e dichiari di aver sempre informato i suoi superiori (che sono il Segretario di Stato, e soprattutto, il papa) delle sue azioni. Il tutto in un Vaticano in cui il controllo e lo spionaggio, a tutti i livelli, e con terminale ultimo Santa Marta, sono pane quotidiano. Il caso Milone è un’altra pesante cupa ombra sulla rettitudine di questo pontificato. Questa è la fonte dell’articolo. Buona lettura e diffusione.

L’ex revisore generale della Santa Sede è tornato al tribunale della Città del Vaticano mercoledì, per l’udienza preliminare di appello della sua causa contro la Segreteria di Stato.

Libero Milone ha intentato una causa per licenziamento illegittimo e danni per la sua estromissione del 2017, in cui fu costretto a dimettersi sotto la minaccia di un’azione penale da parte dell’allora postituto della Segreteria, il cardinale Angelo Becciu, e dell’allora capo del Corpo dei Gendarmi della Città del Vaticano, Domenico Gianni.

Ma mentre il caso entra nella sua seconda fase, molti si chiedono come sia stato possibile arrivare a questo punto, dal momento che quasi nessuno sembra contestare il racconto di base di Milone.

La risposta potrebbe essere che, per quanto imbarazzante possa essere la sua causa, il contenzioso è visto in Vaticano come migliore delle alternative – almeno per alcune persone.

L’udienza del 3 luglio è stata breve, durata appena un’ora, con gli avvocati di entrambe le parti che hanno riproposto le mozioni procedurali e le obiezioni precedentemente discusse davanti al tribunale di primo grado, che ha deciso contro Milone a gennaio. Tra le argomentazioni, il Vaticano ha sostenuto che Milone ha intentato la causa al di fuori dei termini previsti per l’azione legale e che il suo ex dipartimento, l’Ufficio del Revisore Generale, non dovrebbe essere parte in causa.

Il collegio di tre giudici si è riservato di giudicare alla fine della sessione, promettendo una decisione sulla possibilità di procedere all’appello “presto”, secondo le fonti presenti al procedimento.

È possibile che la Corte d’appello neghi ulteriori udienze, lasciando a Milone solo la Corte di Cassazione, dove la maggior parte dei giudici sono cardinali senza formazione giuridica.

Ma, supponendo che l’appello venga ascoltato nella sua interezza, il team di Milone rimane intrappolato nel tentativo di uscire da un paradosso legale, in cui nessuno contesta realmente che il revisore sia stato maltrattato, persino espulso illegalmente dal suo ruolo per aver fatto il suo lavoro, ma tutti negano la responsabilità legale per questo.

In una decisione del 22 gennaio, il tribunale di prima istanza della Città del Vaticano ha respinto le richieste di risarcimento presentate da Milone e dal suo ex vice, Ferruccio Panicco, recentemente scomparso, per la loro estromissione dall’incarico nel 2017.

Gli uomini avevano chiesto un risarcimento di milioni di euro per la perdita di guadagno e di reputazione, sostenendo di essere stati costretti a lasciare l’incarico per essere stati troppo bravi nel loro lavoro e per aver scoperto la corruzione finanziaria curiale di alto livello, compreso quello che è diventato noto come lo scandalo immobiliare di Londra.

Al momento di lasciare il loro incarico, entrambi gli uomini sono stati trattenuti per ore dai gendarmi della Città del Vaticano e minacciati di essere perseguiti se avessero rifiutato di dimettersi.

Parlando pubblicamente all’epoca, l’allora sosituto della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu, rivendicò il merito della loro partenza forzata, accusando Milone di aver “spiato” le sue finanze personali e confermando che avrebbe fatto affrontare a Milone un processo penale nella Città del Vaticano se non si fosse dimesso.

L’anno scorso, in un caso separato della Città del Vaticano, Becciu è stato condannato per abuso d’ufficio e appropriazione indebita a cinque anni e mezzo di carcere.

Tuttavia, mentre la corte non ha concluso che Milone e Panicco siano stati giustamente costretti a lasciare il loro posto di lavoro nel 2017, i giudici hanno respinto l’argomentazione secondo cui la Segreteria di Stato era responsabile della loro estromissione, della perdita di guadagno e del conseguente danno alla loro reputazione.

Invece, i giudici hanno stabilito che la narrazione di Milone sulla sua estromissione ha attribuito la responsabilità ai vertici del corpo dei gendarmi della Città del Vaticano, il che non ha creato una catena di responsabilità per la Segreteria di Stato, nonostante il coinvolgimento pubblicamente riconosciuto dell’allora numero due del dipartimento, il cardinale Becciu.

Se Becciu potesse essere ritenuto responsabile di aver orchestrato le dimissioni di Milone sotto la minaccia di un procedimento penale, si tratterebbe ipso facto di un atto illegale e di un abuso d’ufficio; la Segreteria di Stato come dipartimento non può essere ritenuta responsabile di atti criminali commessi da funzionari, ha stabilito la corte.

Inoltre, sebbene Becciu si sia a lungo preso il merito dell’estromissione di Milone, ha sempre affermato di aver agito su espressa indicazione di Papa Francesco, il che – se fosse vero – renderebbe potenzialmente ciò che ne è seguito un atto di governo papale, e quindi giuridicamente inappellabile.

Per molti di coloro che hanno seguito i progressi della giustizia negli scandali finanziari dell’ultimo decennio, il risultato di Milone è apparso come un esercizio deliberato di sofismi legali da parte del Vaticano per negare giustizia alle vittime individuali più evidenti dello scandalo.

Un’analisi più completa degli eventi potrebbe concludere che il “Vaticano” non ha una vera coerenza come istituzione nel caso di Milone, che è stato lasciato in mezzo a interessi istituzionali in competizione:

Da un lato, c’è la Segreteria di Stato, che è attualmente coinvolta in un’altra importante causa a Londra, mentre è ancora impegnata nel processo d’appello per il processo penale che ha condannato Becciu e altri 8 ex collaboratori e consiglieri della Segreteria.

In parole povere, se il Segretariato dovesse accettare la responsabilità di quanto accaduto a Milone, si esporrebbe a milioni di euro di danni, senza contare che dovrebbe assorbire un altro duro colpo alla sua credibilità pubblica. Dopo anni di umilianti perdite pubbliche – finanziarie e morali – non è chiaro se la segreteria papale abbia le riserve istituzionali per assorbire altre perdite.

Dall’altro lato, il tribunale della Città del Vaticano sta cercando di farsi strada in un campo minato dal punto di vista della reputazione, con la sua credibilità spesso messa in discussione durante e dopo il processo per crimini finanziari. Nel caso di Milone, gli viene chiesto di giudicare tra quella che potrebbe essere una pressante rivendicazione morale e una difesa legale tecnicamente inespugnabile.

Per molti che guardano dall’esterno, il fatto che il caso di Milone sia arrivato in tribunale, per non parlare dell’appello, sembra una ferita autoinflitta dal “Vaticano”. Dopo tutto, non è che uno dei due principali antagonisti, Becciu e Gianni, sia rimasto al suo posto. Al contrario, entrambi hanno dovuto rassegnare le dimissioni in disgrazia e, nel caso del cardinale, il suo ex dicastero lo ha bollato come bugiardo e criminale nelle proprie cause legali a Londra.

In effetti, non è detto che la causa di Milone sia una sorta di inevitabilità legale e che non ci sia modo per il “Vaticano” di agire per risolvere le sue rimostranze in modo ragionevole e con un’apparenza di giustizia.

Ma le due opzioni ovvie per farlo si affidano a uomini che, almeno finora, non mostrano alcun interesse ad essere coinvolti.

Il primo e più ovvio modo per risolvere la situazione di Milone – anche per coloro che sono più vicini al team legale di Milone – sembrerebbe essere quello di risolvere l’intera questione in via extragiudiziale. Ciò potrebbe consentire una sorta di rivendicazione coreografica della reputazione di Milone senza necessariamente un’ammissione di responsabilità sostanziale da parte della Segreteria di Stato.

Ma qualsiasi accordo di questo tipo dovrebbe essere mediato con l’approvazione di Papa Francesco, che ha ripetutamente respinto tali suggerimenti, hanno detto a Il Pilastro fonti vicine alla Segreteria di Stato.

Non è chiaro il motivo per cui il Papa sia apparentemente contrario a benedire un accordo, e le fonti non sono d’accordo sulle probabili ragioni.

Alcuni sostengono che Francesco sia personalmente colpito dalle denunce pubbliche di Milone sulla corruzione curiale, come ha fatto pubblicamente, e ritiene che esse minino la sua credibilità come riformatore.

Altri suggeriscono che il Papa sia imbarazzato per essere stato manipolato da Becciu e ritenga che patteggiare con Milone sarebbe un’ammissione di responsabilità personale per quanto accaduto.

Altre fonti vicine al caso sostengono che Francesco sia determinato a non interferire in nessun processo legale vaticano e che sia molto sensibile alle accuse che il Vaticano stia gestendo un sistema di tribunale canguro.

Qualunque sia la ragione, per quanto alcune figure di alto livello all’interno della Segreteria di Stato siano state aperte a un qualche tipo di accordo, Papa Francesco non ha preso in considerazione tale idea.

Al contrario, sebbene Francesco abbia incontrato e parlato più volte con il cardinale Becciu durante il suo processo, fonti vicine alla Segreteria di Stato affermano che il Papa ha negato le ripetute richieste di incontro con Milone, o anche solo di parlarne.

La seconda possibilità per affrontare le affermazioni di Milone – a questo punto incontestate – di essere stato ingiustamente cacciato dal cardinale Becciu e da Domenico Gianni, sembra essere che lo Stato della Città del Vaticano tratti l’intera vicenda come una questione penale.

La Segreteria di Stato lo ha già ammesso nella causa in corso, ammettendo che qualsiasi azione di Becciu per costringere Milone a lasciare il suo incarico e cooptare la polizia vaticana nel processo, sarebbe stata un atto extralegale e un abuso d’ufficio.

Allo stesso modo, il ruolo di Gianni nel trattenere e interrogare Milone e il suo ex vice per ore, minacciandoli di azioni penali e chiedendo loro di firmare documenti, sembrerebbe rientrare facilmente nei limiti di un reato perseguibile.

Se l’Ufficio del Promotore di Giustizia della Città del Vaticano dovesse avviare un’azione penale contro uno o entrambi gli uomini per le loro azioni, Milone potrebbe costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni a loro personalmente – il cardinale Becciu, almeno, sembrerebbe avere i mezzi personali.

Eppure il procuratore capo, Alessandro Diddi, nonostante sia riuscito a perseguire Becciu nel processo per reati finanziari (in cui la Segreteria di Stato si è costituita parte civile) ha rifiutato un’azione simile nel caso di Milone.

Al contrario, l’ufficio di Diddi ha risposto alla querela di Milone depositando un interesse nel caso, mettendo il revisore dei conti sull’avviso che avrebbe potuto essere perseguito lui stesso – esattamente con le stesse accuse con cui Becciu e Gianni hanno minacciato di costringerlo a lasciare il suo incarico.

Nonostante i suoi successi giudiziari, Diddi è notevole per la sua imperscrutabilità razionale: nonostante abbia ottenuto nove condanne in tribunale lo scorso dicembre, con centinaia di milioni di euro di danni da parte degli imputati e lunghe pene detentive, ha scelto di ricorrere in appello contro la sua stessa vittoria, sostenendo che i giudici non hanno sufficientemente avvalorato la sua tesi di “una grande cospirazione” nel loro verdetto.

Non è chiaro perché abbia scelto di non perseguire ulteriori accuse penali contro sospetti di alto profilo come Becciu e Gianni.

Alcuni ipotizzano che i rischi potenziali di portare un caso del genere in tribunale siano poco remunerativi, dal momento che Becciu è già stato condannato e Gianni, un cittadino italiano che vive fuori dalla Città del Vaticano, difficilmente si presenterà in tribunale.

Inoltre, una vittoria di Diddi in un simile processo potrebbe finire per essere una perdita netta per il “Vaticano”, in quanto potrebbe gettare una luce più sgradita su un clima di corruzione curiale.

Ancora peggio, questo clima, nel caso della cacciata di Milone, sembrerebbe aver invertito con successo l’impegno di Papa Francesco per la riforma, almeno per un certo periodo.

Secondo chi conosce il lavoro di Diddi come promotore di giustizia, egli si considera prima di tutto e soprattutto un servitore del Papa – e potrebbe esitare a portare avanti un caso che potrebbe risultare imbarazzante per Francesco personalmente, soprattutto se il Papa sembra altrimenti impegnato a non occuparsi del caso di Milone.

Tutto ciò sembra lasciare Milone vittima di circostanze e agende che sfuggono al suo controllo. Tuttavia, la misura in cui rimarrà tale potrebbe dipendere da lui.

Da quando ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di fare causa, il revisore ha ripetutamente dichiarato di conservare copie dei suoi documenti ufficiali, comprese le prove della corruzione sistematica ai più alti livelli della curia. Da allora ha depositato tutte queste prove presso il tribunale, quindi tutte le parti – la Segreteria di Stato, i giudici e presumibilmente il Papa – sanno esattamente di cosa dispone.

La vera questione non è se riuscirà a trovare giustizia nella Città del Vaticano, ma fino a che punto è disposto a spingersi – e quanto pubblicamente – per ripulire il suo nome e ripristinare la sua reputazione se gli viene negata.

Almeno per ora, il “Vaticano”, in tutte le sue forme, sembra cercare di scoprire il suo bluff.

