Auto Elettriche. Impossibile Produrre la Quantità di Rame Necessaria. Fine del Discorso. Pro Memoria.

… Il rame è fondamentale per la generazione, la distribuzione e lo stoccaggio

… ci sono più di 709 miniere di rame in funzione a livello globale

… Lo studio dell’Università del Michigan si è concentrato sul rame richiesto solo per la produzione di veicoli elettrici

… un veicolo elettrico richiede da tre a cinque volte più rame delle auto a benzina o diesel

… per non parlare del rame necessario per il potenziamento della rete elettrica

… “Una normale Honda Accord ha bisogno di circa 18 KG di rame”

… “La stessa Honda Accord elettrica a batteria necessita di quasi 91 KG di rame”

… “la quantità di rame necessaria è sostanzialmente impossibile da produrre per le compagnie minerarie”

… hanno esaminato 120 anni di dati globali sulla produzione di rame fino al 1900

… calcolato quanto rame sarà probabilmente prodotto per il resto del secolo

… quanto rame l’infrastruttura elettrica e la flotta di automobili degli USA avrebbero bisogno per passare all’energia rinnovabile

… Tra il 2018 e il 2050, il mondo dovrà estrarne il 115% in più

di quanto sia stato estratto in tutta la storia umana fino al 2018

… solo per soddisfare le attuali esigenze di rame senza considerare la transizione energetica

… nei prossimi decenni dovrebbero essere aperte fino a sei nuove grandi miniere di rame ogni anno

… Oltre ai veicoli elettrici, il rame è, ovviamente, vitale in altri settori

… costruire infrastrutture nei paesi in via di sviluppo

… circa un miliardo di persone che non hanno ancora accesso all’elettricità

… “Speriamo che questo studio venga accolto dai politici che dovrebbero considerare il rame come il fattore limitante per la transizione energetica”

Traduzione automatica

Engineering and Technology

Traduzione automatica

Studio Università del Michigan – IEF

