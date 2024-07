Trump – Biden. Ipocrisia Occidentale. Se Joe non ci Sta più, chi Gestisce il Mondo? Vincenzo Fedele.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Vincenzo Fedele, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul caso Biden-Trump, e soprattutto sull’evidente stato confusionale del presidente democratico. Buona lettura e condivisione.

Trump – Biden – Ipocrisia Occidentale

La settimana scorsa negli USA il dibattito Biden-Trump ha fatto scoprire un fatto sensazionale: Il Presidente USA uscente è molto vicino a non essere in grado di intendere e di volere. Il potere dell’ipocrisia.

Seymour Hersh, che tutti conosciamo, ne ha parlato il giorno dopo, 28 giugno, con un articolo ( reperibile quì ) dove si pone alcune buone domande e, in breve, dice questo:

Il vuoto alla Casa Bianca è in corso da mesi, infatti da tempo richiede un cessate il fuoco a Gaza, che non avverrà, e continua a finanziare in Ucraina una guerra che non può essere vinta, rifiutando di aprire negoziati;

L’America non dovrebbe avere un Presidente che non sappia cosa firma.

Elenca testimonianze dirette di persone dello staff presidenziale che testimoniano la demenza senile in atto;

La vera disgrazia non è quella di Biden, ma degli uomini e delle donne che tengono nascoste le sue condizioni;

La nazione sta sostenendo due guerre devastanti, con un Presidente chiaramente non all’altezza, e si parla se continuare o meno la campagna elettorale, senza neanche considerare che sarebbe da discutere del suo ritiro;

Conclude chiedendo se non sia anche il caso di pensare alle sue dimissioni spontanee o, in alternativa, si chiede che fine abbia fatto il 25° emendamento che autorizza il vicepresidente e la maggioranza del gabinetto a dichiarare il presidente incompetente.

Il titolo dell’articolo è: CHI GESTISCE IL PAESE ? (compreso il punto interrogativo).

Non dà risposte a questa domanda basilare, e si fa, da sornione, una ulteriore domanda sul perché di questo dibattito, richiesto dallo staff di Biden, e del perché sia stato programmato adesso.

Mai nella storia c’era stato un dibattito presidenziale a giugno, quando ancora i candidati non ci sono.

Le “convention”, democratica e repubblicana, che ufficializzeranno i propri candidati, si svolgeranno fra qualche mese. Quindi, al momento, non c’è alcun candidato ufficiale alla Presidenza.

Ripeto che un confronto fra candidati, prima che i candidati siano designati, non era mai avvenuto finora.

Una prima domanda sarebbe: perché è avvenuto adesso e su richiesta dello staff di Biden?

Qualcuno dice che i finanziatori di Biden premevano per contrastare, in qualche modo, l’idea invasiva che il Presidente non fosse più all’altezza. Qualcun altro dice che era una mossa per vedere i punti deboli di Biden e prepararsi al vero confronto, a ridosso delle elezioni e comunque dopo la designazione. Altri dicono che erano certi della reattività di Biden che avrebbe, una volta per tutte, accantonato dubbi sulla sua capacità mentale.

Io ritengo che niente di tutto questo risponda al vero.

I democratici, TUTTI, ed il suo staff in particolare sanno da tempo che Biden non è presente a se stesso.

Oltre alle pubbliche gaffe (in italiano TOPICHE), alle cadute, al vagare stralunato a stringere mani inesistenti, sembra che anche qualche capo di Stato che l’ha incontrato abbia fatto apprezzamenti non proprio lusinghieri sull’assenza della sua capacità cognitiva.

Chiarito questo è indispensabile rispondere alla domanda.

Io ritengo che lo staff preposto a fargli da badante, quindi non lo staff “sua sponte”, ma su ordine di chi sta dietro le quinte e dirige la sceneggiata, cerca di cambiare cavallo in corsa.

Non è possibile un cambio senza una motivazione forte. Gli stessi finanziatori hanno dato i soldi alla campagna per Biden, non per altri, e i fondi non possono essere girati ad altri a piacere. I delegati votati per sostenere Biden sono vincolati alle scelte del capo. Solo lui può decidere di ritirarsi e nessun altro può farlo al suo posto.

Occorreva, quindi, un fatto eclatante che mettesse Biden all’angolo per farlo decidere al fatale passo.

A questo punto, però, il panorama si complica. Biden non fa il passo indietro.

La famiglia, con in testa la moglie, lo appoggia e lo spinge a continuare. In un incontro successivo al dibattito sfodera un vigore inusitato, se paragonato all’automa ambulante e stralunato che siamo abituati e vedere. Batte addirittura i pugni e afferma convinto che tutti possono avere una serata storta, cioè quella del dibattito.

Il dibattito fuori tempo, quindi, potrebbe essere stato il modo, per nulla elegante, di obbligarlo a fare quello che mai spontaneamente accetterebbe, cioè ritirarsi dalla corsa per palese sconfitta anticipata.

La reazione, quasi unanime, della stampa fiancheggiatrice è stata bifronte.

Da un lato la sorpresa della debacle “inattesa” e dall’altro un sospetto sostegno iniziale a dibattito avvenuto.

Vengono divulgati sondaggi che lasciano il tempo che trovano, come quello sul divario tra Trump e Biden che è salito a 6 punti mentre tutte le rilevazioni tramite interviste post dibattito lo giudicano inadatto oltre il 67% e solo il 30% cerca di giustificarlo, ma in odio a Trump e non per il valore di Biden.

Per capire meglio la baggianata di questi 6 punti di distacco, occorre anche chiarire che finora il comitato elettorale di Biden aveva avuto a disposizione centinaia di milioni di Dollari, oltre 340, mentre Trump doveva gestire al meglio i circa 70 raccolti. Solo dopo la condanna per le molestie sessuali i finanziatori trumpiani hanno reagito ed hanno allargato i cordoni della borsa. Ora anche Trump può contare i milioni a centinaia.

Nonostante un budget superiore di oltre 5 volte, con spot mandati in onda a getto continuo, soprattutto nei cosidetti Stati in bilico, Biden risultava sempre testa a testa rispetto a Trump.

I 6 punti di vantaggio c’erano già prima del dibattito, frutto dell’offensiva pubblicitaria dei trumpiani con i nuovi fondi a disposizione. Dopo il disastro del dibattito è assurdo che il divario rimanga ai 6 punti precedenti il fattaccio. Ci dovrebbe essere un limite allo sprezzo del ridicolo.

Quindi parliamo di un velo pietoso steso, per un finto appoggio, dai media amichevoli, ma atto a convincerlo che nonostante tutto le elite non lo abbandonano, ma sarebbe nel suo bene rinunciare alla corsa.

Da qui in poi sarà un calvario per il demente Joe.

La copertina del Times è già ferale ed ha fatto il giro del mondo: Tutta rossa. Biden in basso a destra, piccolo, sta uscendo dal foglio mentre in alto a sinistra la scritta “Panic” descrive il sentimento del partito democratico.

Il Times può essere preso a modello dell’ipocrisia che regna da quelle parti.

Finora nessuno dei grandi gruppi aveva avuto sentore della demenza in atto. Tutti a nascondere o a minimizzare l’evidenza. Adesso, tra la sorpresa generale, si scopre che Biden è inadatto a candidarsi.

Il voltafaccia è spietato e totale, ma viene condotto con dolcezza.

Da ora in poi attorno a lui faranno un deserto. Un cimitero. Un’oasi di tranquillità dove non deve sollevarsi alcun venticello traditore che potrebbe sollevare la sabbia e dare l’idea del tornado davanti a cui si trova l’America.

Oltre alla tragedia del personaggio che, se non avesse in mano i nostri destini, a questo punto ispirerebbe tenerezza e compassione, c’è da riflettere sul potere dei media, sulla libertà di stampa, sulle bufale che nessuna OPEN ci segnalerà mai, sull’illusione di chi si fida ancora dei circuiti main stream che dovrebbero essere i cani da guerra contro il potere e, invece, sono solo i cani da guardia a sua difesa per tacere e occultare quando serve, deformare e stravolgere quando è utile, amplificare a comando quando è conveniente, informare in modo creativo quando serve interpretare gli avvenimenti per presentare i piatti nella giusta luce, per farli assaporare con gusto e per non rendersi conto del veleno che viene servito.

Chi opera dietro le quinte non può permettersi una procedura di impeachment contro Biden e neanche il ricorso al 25° emendamento per destituirlo.

I burattinai stanno conducendo due guerre aperte che ci stanno portando alla guerra mondiale fra superpotenze con l’abisso atomico dietro l’angolo oltre a condannare l’Europa al disastro economico.

In Ucraina non si vuole neanche parlare di trattativa e l’unica opzione è il continuo invio di armi e soldi anche se ogni giorno arrivano notizie di conquiste russe di nuovo territorio e gli ucraini al fronte si riducono sempre più di numero. Anche i servi dei servi si allineano. Orban, dopo aver visitato Zelensky a Kiev si propone di andare a Mosca da Putin per aprire spiragli di trattativa e subito l’UE cerca di fermarlo: Non in nome nostro!

In Israele nessuno vede il genocidio in atto. Lo stesso esercito con la stella di Davide si astiene dall’attacco finale a Rafah e, ancora di più, avanza perplessità sull’allargamento del conflitto al Libano che porterebbe in guerra l’Iran. Gli stessi appelli di Biden rimangono inascoltati. Blinken fa il commesso viaggiatore, ma per turismo, non per essere preso in considerazione. Eppure gli USA continuano ad inviare armi ed aiuti di tutti i tipi ad un governo genocida che, si scopre sempre di più, muove le fila ai burattini di Washington che si credono padroni.

Il nodo Taiwan verrà al pettine quando la Cina penserà di essere pronta al confronto o quando vedrà cadere nello sfacelo l’ex impero USA per agire senza colpo ferire.

L’insipienza dei media unita alla malvagità ed alla corruzione dei burattinai è arrivata palesemente al capolinea.

Cercano di sostituire Biden senza avere neanche uno straccio di ricambio.

Kamala Harris non è nemmeno presentabile.

I vari governatori di cui si vocifera non sono candidati credibili e non avrebbero neanche il tempo di farsi conoscere e accettare, oltre a non poter contare sui finanziamenti raccolti a nome di Biden.

Devono convincere Biden a mollare ed a nominare un sostituto. Devono farlo amichevolmente, amorevolmente, prendendolo in braccio per non dargli l’impressione di essere scaricato di brutto. Allora vengono fuori i filmati con moglie, le foto di famiglia che ispirano la tenerezza pelosa di cui parlavo prima.

Tutto purché non venga fuori la vera domanda, visto che il punto vero è che Biden è inadatto a fare il Presidente.

Qualcuno dovrebbe rispondere alla domanda di Hersh e del mondo: CHI GESTISCE IL PAESE ?

Vincenzo Fedele

