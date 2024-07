Il Mio Eroe Sconosciuto Ha Agito a Linz. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta DE Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’ennesimo orrore ospitato in una chiesa (Cattedrale!) e sulla reazione di chi ferito da quella blasfemia spacciata per arte ha reagito. Buona lettura.

Nevicava, e Monaco di Baviera, bella, bianca, raccolta in un silenzio irreale, come in preghiera, mi chiudeva nel suo abbraccio ed era, per me, l’abbraccio paterno, caldo, di Benedetto XVI, allora vivo, faro, per me, nel buio pesto che già baluginava da lontano e che doveva diventare tenebra un mese dopo con lo spaventoso lockdown, mentre si preparavano altri orrori senza fine… Camminavo e i negozi erano chiusi, non un’anima viva in giro da dire buongiorno, anche in tedesco. I fiocchi cadevano danzando ed era come un pianto di angeli. Era fine gennaio del 2020…

A Marienplatz, in un bar elegante, presi un caffè, ripensando al giorno prima, a quando, cioè, alla Odeon platz, in “acies ordinata” (come prescritto dal professor Roberto de Mattei) avevamo pregato in tanti (in incognito c’era anche Monsignor Viganò, ma io non lo vidi né lo riconobbi) un Santo Rosario e cantato poi il credo in latino. L’immagine devota, stretta nel gelo che sentivo venir su dai piedi diacci, si tinge di allegria e mi balza alla memoria il bacetto allegro tra l’eroe austriaco che buttò nel Tevere la Pachamama (grande!) e una collega giornalista devotissima, sarda, pimpante, allegra e piccola così. Lui, il gigante eroe, in giacca tirolese, si chinò su di lei che gli arrivava alla cintola e le schioccò un bacio sulla guancia mentre lei sorrideva il suo bel sorriso franco. Erano tanto belli, come l’articolo il (ma questa non è mia) che tutti chiesero loro di poter fare una fotografia che da qualche parte devo avere anche io…

Ecco quell’eroe lì, quel gran campione austriaco, che girò un bel video del tuffo dell’odiosa Pachamama nel biondo fiume romano, mi pare si sia clonato a Linz, dove, questa volta, ha decapitato la blasfema statua della Vergine Maria, ritratta – ma come si permettono- nel momento del parto e per di più con due gambacce da maschio, in stile lgbt, rese lisce dalla ceretta…

Per me, chi ha decapitato quel “monstrum” è un eroe! E’ questa la mia semplice risposta alla lettera che ha mandato a me e, credo, a quanti hanno come me protestato, un certo Johann Hintermaier, Vicario Episcopale per l’Educazione, l’Arte e la Cultura a nome del Vescovo Manfred Scheuer. Un papiello pieno di blablabla al sapor di politicamente corretto (puah) che sono tutto il contrario di quanto il Signore ci ha insegnato a dire: sì o no. Nella lettera (peraltro in tedesco e sono dovuta ricorrere, mio malgrado, a chi mi ama per la traduzione) ci sono giustificazioni, distinguo, latinorum all’Azzeccagarbugli. Sì blablabla, quante parole inutili, in giravolte di fumo e di niente. Ben più succinto era stato il mio messaggio. E diritto alla meta. Qui lo copio e incollo, in inglese. Non è difficile da capire. Ed è limpido, diretto un urlo, un NO grande come l’Everest. Punto e a capo. Sì, l’austriaco ghigliottinatore, il mastro Titta di lassù è il mio eroe!

This is a message from Rome for your Bishop

Dear sirs,

with eyes full of tears and my Rosary at hand, I saw the obscene statue of our most Blessed Virgin Mary in your Cathedral. How dare you?I am only a Roman Catholic devout, I love my Madonna and I feel devastated by what you did. I am going to pray many Rosaries to ask forgiveness for such blasfemy in the Holy Church and in a Country that was once a cradle of faith and is no more. But one day you will respond of it in front of our Almighty Father,

In Domino semper Benedicta Romana).

(Questo è un messaggio da Roma per il vostro Vescovo

Cari signori,

con gli occhi pieni di lacrime e il mio rosario a portata di mano, ho visto la statua oscena della nostra Santissima Vergine Maria nella vostra Cattedrale. Come avete osato? Sono solo una devota cattolica romana, amo la mia Madonna e mi sento devastata da ciò che avete fatto. Pregherò molti rosari per chiedere perdono per una tale blasfemia nella Santa Chiesa e in un Paese che una volta era una culla di fede e che ora non lo è più. Ma un giorno ne risponderai davanti al nostro Padre Onnipotente. n.d.r.).

E ora, stanca del mondo a capo in giù, dove viviamo, mi faccio il segno della Croce e mi lascio condurre dal Signore nelle sue balze celestiali dove l’orrido strido non mi raggiunge più…

