La Cultura Occidentale Ha Fastidio di Chi l’Ha Fondata. Esteriorità Tatuata o Pendula, Fiera dell’Errabondo. R.S.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, R.S., che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla carità.

Nell’attuale espressione culturale occidentale è forte la sensazione di fastidio per ciò che l’ha fondata e la tendenza a proporre una novità priva di fondamenta.

La cultura che si vorrebbe condivisa assomiglia a un’invenzione che difetta di storia e si auto-attribuisce la gloria.

Gronda apparenza, e se la fa bastare per valere.

Da un punto di vista meccanico è un tritacarne: macina tutto e restituisce polpette farcite di esteriorità tatuata o pendula, rigorosamente priva di definitività.

Ci finisce dentro anche la religione, perché chi crede di averne una se la ridice soggettivamente, perdendone i connotati solidi sostituiti da consolazioni psichiche.

In questa grande fiera dell’errabondo incerto, risuona ancora, più strana, la domanda che venne posta a Gesù:

“Nella Legge, qual è il più grande comandamento?”

Una domanda tendenziosa rivolta a Gesù per metterlo alla prova quando il rigore farisaico delineava contorni molto precisi. Ma tendenziosa anche oggi, in una religione incapace di disegnare un contorno.

Il vangelo usa in greco lo stesso verbo delle tre tentazioni nel deserto: si tratta infatti di una domanda dai risvolti sottilmente diabolici che ha un perimetro preciso: “nella Legge”…

L’antico testamento identificava il comandamento con la Legge e Gesù afferma di non volerne cambiare nemmeno uno iota, eppure di essere venuto a darle compimento. Ecco il perché dell’interesse ancora valido oggi: lo sguardo di Gesù è sempre capace di portare dove è necessario per dare un senso alla sfida.

Gesù trasgredisce il sabato solo per fare del bene, perché l’amore (Dio) ha il potere su ogni altro potere e non perché il sabato (o Dio) non abbiano più valore! Infatti il “comandamento nuovo” riassume tutto senza escludere nulla: Dio è amore e il rispetto di un suo comandamento non può tradursi in una mancanza d’amore.

La creatura che ama Dio dà compimento alla Legge proprio perché ama e non perché viola i comandamenti.

Gesù la Legge la conosce bene e risponde precisamente alla domanda tendenziosa postagli per metterlo alla prova: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.

Questo è il più grande e primo comandamento, che però rischia un cortocircuito: infatti con che cosa amo il prossimo? Con le unghie? Il cuore, l’anima, la mente e le forze sono già impiegate per amare Dio… Ma se amare Dio diventasse un motivo per non amare il prossimo qualcosa non quadrerebbe.

Invece “il secondo comandamento è simile al primo: amerai il tuo prossimo come te stesso; da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”.

Se il secondo è simile al primo e la Legge e i Profeti lo attestano, significa che va superata ogni possibile antinomia tra verità e libertà o tra la giustizia e la misericordia.

In Gesù si compone ogni apparente inconciliabilità perché la Legge e i Profeti sono in vista di Cristo venuto a darne compimento senza negarne uno iota.

Non posso ignorare il fratello amando Dio e tanto meno posso negare Dio per amore della creatura.

Amando Dio in spirito e verità è automatico vivere la carità verso le creature, mentre chiamando “amore” ogni “filia” creaturale si può scivolare nell’idolatria, nel peccato e nel rifiuto della Legge di Dio.

Gesù non dice banalmente di amare gli altri “come se stessi” in un circuito chiuso creaturale, ma di amare il prossimo (che esula dalla cerchia di quelli che ci sono più affini) come Dio (in Cristo) ci ha amati (Gv 13,34): “come io vi ho amato, così amatevi anche voi”. Un amore che può davvero operare perché i figli di Dio (per Grazia e non per Natura) diventino “una cosa sola” in quella comunione intra-trinitaria che lega il Padre e il Figlio mediante lo Spirito che procede e riempie di Grazia santificante.

Chi fa davvero la differenza? Il modo di essere di Cristo! A Lui convergono la Legge e i Profeti, da Lui discende la verità sull’amore che compie la Volontà di Dio e mette in pratica la Sua Legge. Da Lui proviene lo Spirito Paraclito con il quale i discepoli affrontano il pellegrinaggio tra la pienezza dei tempi e la fine dei tempi, dopo che Gesù ce l’ha dato restando presente nei sacramenti.

Questo ci libera dalle nostre mezze misure: se amassi qualcuno solamente “come me stesso” qualora fossi uno che si ama poco, amerei poco; ma se la misura è Gesù allora amo al massimo possibile.

Gesù dice di amare il prossimo non solo “come me stesso”, ma “come Dio mi ama” cioè “come io vi ho amati”: così Gesù rivela il volto di Dio.

Se la Legge rimanesse fine a sé stessa l’amore per Dio sarebbe radicale (“con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutta la tua mente”), ma quello per l’uomo non lo sarebbe necessariamente. Nella Legge infatti non si dice di amare gli altri “con tutto il cuore, l’anima e la mente”, ma solo “come sé stessi” sulla scia di quel “come Dio ti ama”.

Gesù dà compimento a ogni potenziale disparità e ambiguità affermando che il rovescio della medaglia (l’amore per il prossimo) è semplicemente e veramente l’altra faccia del primo. Dio lo si ama amando il prossimo, ovviamente restando nei comandamenti di Dio. Oggi c’è chi equivoca pensando di amare il prossimo senza amare Dio e senza bisogno di Dio, agendo come se Dio non esistesse! Con il pretesto di liberarci dalla Legge ci si è liberati di Dio!

L’amare nella Carità è una disponibilità a morire a noi stessi e non un far morire gli altri e tanto meno un uccidere Dio. Tutt’altro di un “fare quel che ci pare”! Della Legge Gesù non toglie nemmeno uno iota amando in Grazia dell’amore di Dio!

San Paolo nell’inno alla Carità scrive che se anche dessi tutto in elemosina o se mi spendessi per gli altri, ma non avessi la Carità, a nulla gioverebbe. Evidentemente la Carità non coincide banalmente con il “fare” quelle cose.

Pensiamo allora alla povertà di chi disprezza la tradizione, la preghiera e i comandamenti, con la scusa di un culto rivolto all’uomo e alle sue voglie, riducendo Dio, se ancora Lo nomina, a una “scusa per”, al ribasso…

L’amore di Dio è incondizionato, cioè senza compromessi, senza premi e senza meriti nostri.

Chissà come mai, da creatura, c’è chi presume come condizione dell’amore anche quella di non riservare tutte le forze che abbiamo per amare Dio.

Non inganniamoci: non basta “darsi da fare” nelle attività solidali per dirsi giusti (e tanto meno credenti in Cristo) dicendo di “aver fede” in Gesù.

Si vede bene quando si è innamorati e quando si è solo interessati.

C’è chi soffre vedendo Dio oltraggiato al punto che può rivolgersi al Signore dicendo così: “vedi Gesù, non ho mai sofferto in questo modo, ma Ti ringrazio, perché finché non ho patito questa croce non sapevo di poterti amare così tanto”.

C’è chi spreca l’olio costoso per ungere il corpo di Cristo.

E’ diseconomico, ma Gesù dice, “lasciala fare”!

C’è tutto il valore di una sapienza che nessuna cultura egemone e superficiale può intercettare, mentre la Verità viene a intercettare la nostra miseria, per salvarla.

Per salvare i poveri presenti presso di noi, senza lasciarli privi di Cristo, che è il vero rischio di questo tempo che ha rimosso il katechon.

