Libera Blasfemia al Parlamento Europeo. Solo contro Cristo, Però…

Attribuzione immagine: Di Ash Crow – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/ w/index.php?curid=17414339 Tra le varie “opere d’arte” esposte, ce n’è una che raffigura Gesù circondato da apostoli vestiti da schiavi sadomaso. Io l’immagine non la voglio pubblicare, per ovvi motivi. Ma la potrai trovare facilmente cercando su internet. Ora, mi chiedo e ti chiedo: possiamo tollerare tutto questo? Io dico di no. Anzi, penso che dobbiamo dare un segnale, una testimonianza. Far sentire la nostra voce. Per questo ti chiedo di firmare subito la petizione che invierò alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola per esprimere tutta la nostra indignazione per questa immagine blasfema e offensiva. Firma anche tu la petizione! Ma permettimi di spiegare meglio. Il fatto è che qualche giorno fa, come riporta Francesco Giubilei su Il Giornale online, l’eurodeputata Malin Bjork, del Partito della sinistra svedese, ha inviato una mail a tutti i contatti dell’Europarlamento per promuovere una mostra fotografica organizzata da The Left, ovvero il gruppo della Sinistra del Parlamento europeo. “Carissimi – recitava la missiva – in occasione della presidenza svedese del Consiglio europeo, ho invitato l’artista fotografica Elisabeth Ohlson a mostrare alcune delle sue opere. Tutti i pezzi che ha scelto per questo spettacolo hanno un tema LGBTQI o altrimenti inclusivo, dei diritti umani”. Allegato al messaggio, c’era l’invito per l’inaugurazione della mostra con due immagini, della quale una è quella di cui ti ho parlato, ovvero Gesù circondato da apostoli vestiti da schiavi sadomaso. Ti immagini cosa sarebbe accaduto se al posto di Gesù questa “artista” svedese avesse messo Maometto? Scusami, in realtà la mia è una domanda inutile e sbagliata. E sai perché? Perché a questa gente non viene minimamente in mente che si possa oltraggiare l’islam (che è parecchio più duro verso gli omosessuali, giusto per usare un eufemismo!). Sanno bene infatti a quali conseguenze potrebbero andare incontro. Sono tutti bravi a riempirsi la bocca con la libertà di espressione, ma poi riescono solo ad essere forti coi deboli e deboli coi forti, a obbedire al politicamente corretto e al dittatore di turno. Altro che libertà! Insomma, ci troviamo di fronte all’ennesimo gesto anticristiano. Oltretutto in un luogo che rappresenta tutti, cristiani compresi, come il Parlamento europeo. È ora di dire basta! Basta con queste provocazioni! Basta con questi atti di violenza verso la fede di milioni di cittadini europei! Firma subito qui la petizione alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola per protestare contro l’esposizione dell’immagine blasfema in un luogo istituzionale, che rappresenta tutti. Firma anche tu la petizione! Peraltro, questa presunta artista, Elisabeth Ohlson, ci ha già abituato a lavori scioccanti. Nel 1998 ad esempio espose per la prima volta Ecce Homo, un Gesù in chiave Lgbtq+ all’interno di una… cattedrale svedese! “In quell’occasione – ricorda sempre Giubilei – le immagini fecero il giro del mondo e l’ex europarlamentare Marianna Eriksson provò a farli esporre anche al Parlamento europeo. Il contenuto degli scatti fu però in quel caso ritenuto troppo offensivo dai questori dell’Europarlamento che bloccarono l’iniziativa. Venticinque anni dopo, il nuovo tentativo da parte un’altra eurodeputata non sembra aver suscitato lo stesso scandalo e gli scatti della Ohlson saranno così esposti a Bruxelles”. Un segno dei tristi tempi che stiamo vivendo. Tu ed io, però, insieme a tanti altri, dobbiamo almeno sollevare la nostra protesta. A futura memoria. Un caro saluto, Federico Catani §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§