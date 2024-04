“L´Undicesimo Comandamento: “Non Toccare Dio Invano …”. UnaOpinione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, UnaOpinione, che ringraziamo di cuore, offre, alla vostra attenzione queste riflessioni su un Comandamento di cui si avrebbe decisamente bisogno…Buona lettura e diffusione.

“L´undicesimo Comandamento: “Non toccare Dio invano …”.

Spaziando con la mente lungo il Vangelo, in relazione alla questione se sia lecito per il fedele ricevere l´Ostia sulle mani, mi pare di ricordare che mai nessuno salvo Maria, Giuseppe, i Re magi, coloro che hanno dovuto crocifiggereLo e coloro che Lo hanno deposto prima dalla Croce e poi nel sepolcro, ha mai preso l´iniziativa personale di toccare con le mani Gesú quando era sulla terra. Gli ultimi certamente per volontà di Dio Padre affinché il sacrificio della Croce si adempisse. Ci sarebbe un altro caso, ma di questo scrivo a seguito.

E neanche gli apostoli ricevettero il potere da Gesú di dire agli altri: “Guarda … se vuoi te Lo facciamo toccare”.

Addirittura la donna che voleva ricevere una grazia mentre Gesú camminava fra la folla si vide bene dal toccare il Suo corpo e si propose di toccare solo la Sua veste.

E di conseguenza mi comporto io stesso: nella mia abitazione ho una statua della Madonna con Bambino che é stata anche benedetta. A volte la devo spostare. Ebbene, per non afferrarLa con le mie mani nude da peccatore, La prendo sempre con un panno. E ogni volta che vado in chiesa e voglio onorare la statua di S. Antonio con Bambino che sta all´entrata, tocco brevemente con la mano sempre le parti che rappresentano le vesti in prossimità dei piedi e mai i piedi scoperti.

Ora, penso io … chi si immagina, riportandosi indietro ai tempi di Gesú, che Lo avrebbe toccato con le mani come gli pare(va), allora continui a prendere l´Ostia nelle mani. Chi si rende conto che un tale atto é di una gravitá assoluta (e sí … perché Gesú fra la folla, se quello che Lo toccasse non é degno per Lui, e a parte il fatto che avrebbe comunque la facoltá di dirlo a chiunque, subito si volterebbe e direbbe: “Come osi toccarmi con quelle tue mani immonde?” ) e non ha altro modo di ricevere l´Ostia perché ha a che fare con dei sacerdoti come il vescovo di Chieti, si limiti alla cosiddetta “Comunione spirituale” (in particolare vada, si inginocchi, riceva il segno della croce dal sacerdote che sta distribuendo le Ostie senza riceverne Una lui stesso, recitando nel frattempo nella mente il relativo testo, si alzi e ritorni al suo posto). Sono sicuro che Gesú capirà ed apprezzerá … ed anche tutti i vescovi che la pensano come quello di Chieti, vedendo che sempre piú fedeli attraverso questo comportamento gli stanno comunicando il proprio dissenso circa le loro decisioni inizieranno a capire.

Ma c´é appunto un altro caso di cui parla il Vangelo e che riporto: “Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E, stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo; e glieli baciava e li ungeva con l’olio profumato.” (Lc 7:37:38 CEI – dal racconto di Maria Valtorta cap. 236 capisco che si trattava di Maria Maddalena, sorella di Lazzaro e di Marta).

E subito qualcuno potrebbe dire con il suo ditino alzato: “Eh eh eh … caro Unaopinione … e come la mettiamo con questa storia? Se una peccatrice di tale risma poteva toccare Gesú con le mani, allora lo puó fare chiunque … proprio per questo non ho nessun problema a ricevere tutte le domeniche l´Ostia nelle mani” (*). Ed io rispondo: “Ma questa é una storia con tutti altri tratti: é Gesú stesso che giá acconsente a ció e questo anche al fine di dare un´insegnamento al padrone di casa (a dire il vero sapeva giá, Lui stesso é Dio, che la donna aveva questo proposito ancor prima che lasciasse la sua casa).

E ci avete fatto caso? La peccatrice bacia con le sue labbra i Suoi piedi. E cosa significa per una grandissima peccatrice “baciare con le labbra”, piangendo tra l´altro, i piedi di Dio senza che nessuno le abbia chiesto di farlo? Secondo me significa abbandono totale del peccato e resa incondizionata a Dio … e questo dopo aver passato una vita da peccatrice (lo testimonia lo stesso padrone di casa con le sue parole). Quale altro gesto piú significativo esiste?

E cosa cosa vuole comunicare la donna nell´“usare i propri capelli per asciugare i piedi di Gesú”? Rispondo cosí: “I capelli sono una di quelle parti del corpo umano che, soprattutto una donna, offre volentieri al tatto delle persone che gli sono piú intime e care … a quel tempo le donne li offrivano solo allo Sposo. In questo caso la donna, usando i capelli, stava di fatto facendo una dichiarazione a Gesú: “Prendimi come Tua sposa …” (spirituale, naturalmente). Non solo … ma non li allunga affinché Gesú li prenda nelle mani come si fa fra degli sposi terreni … no, li usa per asciugarGli i piedi cosí come ha fatto con le labbra poco prima … un’altra volta una resa totale a Dio perché sa sí di stare di fronte al suo futuro Sposo ma allo stesso tempo sa che Questi é Dio. E Gesú accetta tale totale abbandono che la donna offre al suo Sposo divino, rispondendole: ”I tuoi peccati ti sono perdonati …” (Lc 7:48 parz.). Era questa una degna sposa per Dio? Certamente … e questo perché i suoi nuovi propositi la rendevano tale agli occhi di Gesú.

E che dire di quanto riporta Maria Valtorta nel caso specifico? (cap. 236). La peccatrice depone ai piedi di Gesú tutto quello di valore che ha addosso … gioielli d´oro, spille, ecc.: “Ecco … davanti a Te, anzi … davanti a tutti quelli che prima mi hanno avuta mi spoglio di tutte le mie ricchezze terrene e consegno la mia anima ma anche il mio corpo totalmente e definitivamente a Te che sei Dio” (naturalmente, come il racconto fa capire, la peccatrice era di casa).

E non si vede qui un richiamo alla parabola delle dieci vergini che aspettano lo Sposo? In realtà questa storia ci dice che non é necessario aspettare lo Sposo per sposarsi con Lui, ma Lo si puó cercare e trovare ancor prima che il grido a mezzanotte ne annunci il Suo arrivo (“Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo,…” (Lc 7-37 parz., Cei)).

E non si vede qui forse il primo caso riportato dal Vangelo secondo cui una donna dichiara implicitamente di voler diventare una “Sposa di Cristo” … la prima suora nella storia del Cristianesimo si potrebbe pensare, anticipando poi quello che sará il movimento femminile che sfocerà nel successivo fenomeno istituzionalizzato delle monache di clausura? (e movimenti affini)? (da notare nel successivo capitolo 586 dello scritto principale di Maria Valtorta che Maria Maddalena addirittura tocca il capo di Gesú … ma questo é di preparazione alla imminente Passione) (**).

E quindi, se qualcuno oltre alle persone citate Lo toccó direttamente con mano (potrebbe essere, ma altri non ne vedo), si trattava sempre di persone che erano dei Suoi stretti conoscenti o che avrebbe accettato nella sua cerchia … insomma … coloro che oggi sarebbero i Suoi sacerdoti e le Sue spose … e nessun altro (mi pare di ricordare che S. Faustina Kowalska riferisce nel suo “Diario” che Gesú Bambino si faceva prendere in braccio da lei stessa).

E da qui mi pare di poter individuare un undicesimo comandamento, il terzo in ordine di elencazione se lo si dovesse inserire nella sistematica dei Dieci Comandamenti cosí come comunemente riportati, ma mai scritto espressamente da Dio prima appunto perché i tempi non erano ancora maturi, ma aggiunto certamente da Gesú durante la Sua permanenza terrena e che, cosí mi immagino, potrebbe uscire dall´Ostia consacrata, che é presenza reale di Cristo, ogni volta che il fedele La sta per ricevere e che potrebbe suonare cosí: “Non toccare Dio invano … non toccare il mio corpo invano” (***).

E lette queste semplici considerazioni, a qualcuno é rimasta ancora la voglia di toccare l´Ostia consacrata con le proprie mani? (****)

Mia opinione.

(*) Correggo qui un precedente post, che ho poi trovato erroneo, messo nell´articolo “Amica Chips …” apparso in SC in questa maniera: nel caso di ricevimento dell´Ostia sulle mani, secondo me, la consacrazione dell´Ostia é valida, il ricevimento dell´Ostia é valido ma Gesú, essendo estremamente dispiaciuto, credo che non sará disposto a concedere alcuna grazia cosí come si aspetta colui che riceve l´Ostia, per cui di fatto il ricevente é come se annullasse per propria scelta (e qui puó rimediare attraverso la “Comunione spirituale” se vi é costretto) anche la sua precedente confessione. Come ha ricordato qualcuno in un precedente post in SC (e di cui non mi ricordo il nome), il Diavolo ogni volta festeggia.

(**) Ho notato che ogni ordine religioso femminile ha la propria Santa protettrice. Ma se quanto sopra fosse vero, non sarebbe il caso di pensare di dare a S. Maria Maddalena, prima “Sposa di Cristo” nella storia, il posto che gli spetta e cioé quello di Santa protettrice comune di tutti gli ordini religiosi femminili?

(***) Naturalmente baciare con le labbra i piedi di Gesú, e questo mi pare di capirlo dalla storia della donna perdonata, con la riverenza dovuta non é mai invano (p.e. nella notte di Natale dove il sacerdote permette ai fedeli di baciare i piedi della statua Gesú Bambino – presumo che la statua non possieda quella sacralità assoluta dell´Ostia consacrata).

(****) Qui mi pongo in contrasto con padre Cavalcoli (ho preso un articolo a caso nella “rete” che giustificava la consegna dell´Ostia nelle mani), che (secondo me) parte bene e conclude male ed il quale, in relazione alla questione, parla di coloro che pretendono di ricevere l´Ostia sulla lingua scrivendo: “ … perchè la lingua è ovviamente necessaria per mangiare il Corpo del Signore, mentre la mano non è necessaria. Ma simile ritrosia non ha ragion d’essere, se pensiamo che Gesù ha piacere di essere toccato dal cuore puro e pentito.” A questo punto mi pare che quanto da me sopra esposto giá basti a dubitare fortemente della veridicità di quanto affermato dall´autore. Come allora, cosí deve essere adesso: solo pochi scelti possono toccare l´Ostia con le mani e non tutti … immaginatevi se i discepoli di Gesú avessero consentito alla folla di toccarLo centomila volte, ammettendo che tanti erano i fedeli e questo ogni volta che appariva fra la folla. E poi glielo ha detto personalmente Gesú che ha piacere di essere toccato da questo e da quello?

Ma anche … se un vero cuore “puro e pentito” desidera corrispondere al piacere di Gesú di essere toccato con la mano, assecondandoLo quindi attraverso il ricevimento dell´Ostia nelle mani, allora si potrebbe pensare che questa anima stia mostrando un poco piú di amore verso Dio rispetto a colui che non vuole realizzare questo desiderio … e cioè di colui che si é fissato di ricevere l´Ostia solo sulle labbra. E di conseguenza si deve pensare che tutti i sacerdoti che hanno amministrato e tutti i fedeli che hanno ricevuto l´Ostia sulle labbra prima della “piandemia” (cosí la chiamo io) non hanno mai mostrato, e questo per secoli, quella massima devozione che si deve dare in ogni circostanza a Dio e che oggi solo colui che riceve l´Ostia consacrata nelle mani mostra a piena forza. Oppure l´autore si é accorto di questo fatto solo dopo la pandemia (visto che prima di sue simili parole non c´é traccia)? E qua mi chiedo: “Non é forse che l´autore abbia, involontariamente sia chiaro, piegato le proprie convinzioni per fare contento il “Mondo” con il risultato di fare scontento Dio? (ma qui la questione é piú complessa: tutti vorrebbero toccare ed essere toccati da Gesú … per questo molti si mettono una catenina con la croce al collo. Ma alcuni rispettano la Sua sacralità assoluta astenendosi dal prendere l´Ostia consacrata nelle mani; altri, appunto, anche perché cosí rassicurati dal loro sacerdote, La toccano con le mani calpestando cosí questa sacralità assoluta).

Ma poi chi garantisce all´autore che ogni cuore che prende la Comunione é un cuore veramente puro e pentito? E perché Gesú, se cosí non fosse, deve per forza venire piú dell´indispensabile a contatto fisico con dei cuori impuri ed impenitenti? Perché lo dice papa Francesco o il vescovo di Chieti? Spetta a loro di decidere quello che Gesú deve fare e non fare? E quanti sono veramente coloro che si confessano e veramente sono pentiti e quindi diventano pentiti e puri? Parlo per esperienza: nella chiesa dove vado in una maniera o nell´altra la maggioranza prende la Comunione e ció nonostante molti sono afflitti da acciacchi che sembrano portarsi dietro da tempo … presumo che molti pensino, assistendo al rito VO, di poter ricevere piú che altrove una “Grazia” ai propri problemi fisici (vero! ma il problema sta in loro stessi!) … figuriamoci cosa succede nelle altre chiese. E quale sacerdote puó garantire che fra quelli che stanno prendendo la Comunione nella mano non si sia infilato qualcuno che un´ora prima ha espresso il parere da esperto alla televisione, sapendo peró che uccide, che il “vaccino” allunga la vita cosí come lo faceva una volta una telefonata e poi saltando il confessore ed arrivando direttamente all´altare per prendere l´Ostia, si assolve da solo e si ritenga pure pentito e puro? Mani impurissime dunque.

E allora direi, … facciamo in modo che Gesú abbia contatto esclusivamente con i Suoi eletti ed il meno possibile contatto con il profano e lasciamo decidere a Lui in chi agire e non agire … Lui sa chi merita e chi non merita… ma non certo il sacerdote che ha assolto ma che forse non avrebbe assolto se l´anima gli avesse aperto veramente il cuore come si dovrebbe fare ogni volta con Dio nel confessionale e che ció nonostante prende la Comunione.

E dunque … che il sacerdote si limiti a fare il sacerdote non sviando il fedele, il fedele si astenga, per non rischiare di offendere Dio, dal prendere l´Ostia consacrata con le mani, e che a Gesú non sia tolto da nessuno il piacere piú immenso che si é proposto di ottenere istituendo l´Eucarestia e cioé quello di salvare le anime.

https://padrecavalcoli.blogspot.com/p/cosa-significa-toccare-lostia-consacrata.html

