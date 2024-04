Dignità Infinita o Bell’Apparenza? I Preti non Hanno Diritti Fondamentali nella Chiesa. Joachim Heimerl.

Dignità infinita o bell’apparenza?

I preti non hanno diritti fondamentali nella chiesa.

Di Joachim Heimerl

Dopo che mi sono occupato recentemente del documento vaticano “Dignitas infinita” e della dignità umana, ha senso pensare oggi ai diritti fondamentali per coloro che nella Chiesa meno li hanno: questi sono i sacerdoti e tutte le persone consacrate.

Quando sono stato ordinato sacerdote il 1° maggio 2019, ho promesso obbedienza al mio vescovo e ai suoi successori. – Naturalmente lo fanno anche tutti i preti e i diaconi.

Naturalmente è chiaro a ogni candidato che non si tratta di obbedienza incondizionata, perché l’obbedienza sacerdotale non è fine a se stessa.

La nostra obbedienza è dovuta a Gesù Cristo e alla sua Chiesa e non all’arbitrarietà di un vescovo. – Questa è la teoria ed è esattamente ciò che dice l’insegnamento della Chiesa.

In pratica il tutto sembra completamente diverso:

I sacerdoti dipendono dal rispettivo vescovo. Ciò inizia dal fatto che loro, e sono l’unico gruppo professionale in queste condizioni, non hanno nemmeno un contratto di lavoro su cui poter fare affidamento. Ciò significa: in realtà non hai alcun diritto.

Fondamentalmente sono alla mercé del loro vescovo e delle disposizioni estremamente vaghe del diritto canonico, mentre – ad esempio in Germania – il diritto del lavoro ecclesiastico per i laici è stato esentato da tutto ciò che è anche lontanamente cattolico.

Al momento dell’ordinazione, il vescovo assume l’obbligo di provvedere materialmente ai suoi sacerdoti; Tuttavia, resta da vedere come ciò accadrà effettivamente. Norme comparabili e trasparenti: nessuna!

Invece è puramente arbitrario, e non è raro che gli abusi di potere comincino da qui: i preti sono a carico e non possono difendersi dal loro datore di lavoro. La maggior parte delle volte non vogliono perché si sentono vincolati dalla loro promessa di “obbedienza”; abuso di potere e abuso spirituale si combinano per formare un mix tossico.

Chi ha un buon vescovo – come me – è molto fortunato. Nel frattempo, però, sempre più sacerdoti sono sfortunati, tanto più che la Chiesa di Francesco scivola sempre più verso uno scisma sinodale: ciò che oggi era cattolico domani è considerato “indietrista” nel gergo di Francesco che significa “arretrato”. O diciamolo in maniera semplice: se non cambi atteggiamento come cambi la biancheria intima, le tue carte sono pessime.

Nello specifico, appare così: un sacerdote che oggi rappresenta gli insegnamenti coerenti della Chiesa è ora un vero problema. E se anche lui dovesse criticare la deviazione eretica del Papa, lui – come Padre Gesù Maria in Africa – dovrà aspettarsi conseguenze drastiche.

La procedura è sempre la stessa: questi preti “indietristi” sono condannati al silenzio e quindi privati ​​di un diritto fondamentale che tutte le persone possiedono in virtù della loro umanità. Nel peggiore dei casi, vengono minacciati di essere “riportati” allo status laicale, il che ovviamente trascura il fatto che l’ordinazione è un segno indelebile: una volta che sei sacerdote, sei sacerdote per sempre – certo, quando si tratta di questioni materiali, tipo l’esistenza, questa è poca consolazione.

Il fatto è, e purtroppo è lo stesso ovunque: i preti devono “obbedire” al loro vescovo e al papa; se non lo fanno, verranno presto messi a tacere. Per loro non esiste libertà di espressione, né appello a Cristo o alla coscienza personale. Ovviamente i diritti fondamentali finiscono con l’ordinazione sacerdotale, e la “giurisdizione” ecclesiastica generalmente non mantiene le sue promesse: i processi “canonici” contro i preti “indietristi” sono processi farsa, il cui esito non è mai pubblico.

Oggi probabilmente qualcosa di simile si trova solo in Russia o in Sud America, anche se la Chiesa ha recentemente scoperto i diritti umani, che ogni individuo dovrebbe avere come “dignità infinita”. Di tutte le persone che hanno l’altissima dignità del sacerdozio, qui si può sollevare un punto interrogativo, almeno se sono dalla parte ortodossa e lo confessano pubblicamente.

I presunti autori di abusi, come il controverso artista-gesuita Rupnik, godono invece della libertà di fare quel che più gli aggrada.

Lo scisma emergente che ora attanaglia gradualmente la Chiesa può essere visto innanzitutto nei sacerdoti. – Come disse la Madonna ad Akita in Giappone nel 1973: “Il diavolo penetrerà all’interno della Chiesa, i cardinali saranno contro cardinali e i vescovi contro i vescovi (….) I sacerdoti che mi venerano saranno disprezzati e combattuti (. ..)”.

Probabilmente stiamo vivendo l’inizio di tutto questo proprio adesso.

Solo coloro che deridono e diffamano la fede tradizionale godono della libertà di espressione nella chiesa. I veri servitori della Chiesa, invece, pagano la loro difesa della verità con la persecuzione interna. La loro “infinita dignità” come persone e come sacerdoti è una cosa sola: è una bella illusione.

Ma come dovrebbero comportarsi i preti colpiti?

Innanzitutto ricordino che in virtù della loro ordinazione sono sacerdoti per sempre e che NESSUNO può togliere loro i poteri che hanno ricevuto con la loro ordinazione.

Allo stesso tempo, dovrebbero ricordare i loro diritti civili; lo ha recentemente dimostrato una suora “indietrista”, Marie Ferreol: dopo essere stata ingiustamente licenziata dal cardinale Marc Ouellet, ha fatto causa in un tribunale francese e ha ricevuto 300mila euro di risarcimento.

Anche se la sentenza non è ancora giuridicamente vincolante, mostra già una cosa: la Chiesa non ha diritti speciali sui sacerdoti e sulle persone consacrate e non può privarli di ciò a cui hanno diritto come esseri umani e cittadini.

Grazie a Dio, le opinioni opposte, a cui Ouellet fa riferimento in modo imbarazzante, appartengono finalmente al passato.

Grazie alla coraggiosa suora, questo sparo di avvertimento sembra essere stato udito anche a Roma.

Tutti sanno che quando si tratta di soldi, la Chiesa non è uno scherzo.

È quindi probabile che richieste di risarcimento danni comparabili diventino, con successo, la norma.

Vorrei dire a tutti i miei confratelli: abbiate coraggio! Non lasciate che nessuno vi intimidisca!

