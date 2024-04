Fuga dei Giovani dalla Chiesa, Disastro Bergogliano. Non Avrai Altro Lombrico al di Fuori di Me. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un fenomeno evidente e preoccupante. Personalmente penso che una delle ragioni di ciò la si possa trovare nell’articolo che Stilum Curiae ha pubblicato ieri. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: NON FATEVI RUBARE I SOGNI. LA FUGA DEI GIOVANI DALLA REALTÀ E DALLA CHIESA

Nella prima parte di un podcast curato da Avvenire, l’ex presidente dell’AC Paola Bignardi presenta gli esiti di una ricerca dell’Istituto Toniolo sui giovani che abbandonano la Chiesa. Potrei opinare a lungo sul metodo demoscopico date le mie scorribande in politica, ma preferisco prendere il dato come oro colato.

Dato che si presenta così: su una media ponderata femmine-maschi, il 45% del totale dei giovani 18-30 è sparito in camporella nel sottobosco spirituale delle fedi customizzate. Perché, come acutamente puntualizza Bignardi, l’abbandono della Chiesa non coincide con l’abbandono della fede, anzi. Il fatto è che lasciano un’istituzione che non rappresenta più “il modo in cui loro vorrebbero credere”, non rispondendo più alla “loro domanda di senso” alla ricerca di “una spiritualità senza Dio” sostituita da “un viaggio alla ricerca di se stessi” il che, ammette Bignardi, “per noi è spiazzante”. E perché mai “senza Dio”? Boh.

Se la ricerca curata dalla Bignardi è accurata, bisogna concludere che nemmeno il PD con le sue campagne sui nuovi diritti intersezionali ha subito un tracollo altrettanto disastroso. Ma il dato più significativo è il periodo considerato nella ricerca: 2013-2023. L’intero arco del pontificato bergogliano nella sua geometrica bodenza di fuogo. Nel 2013, i giovani credenti erano il 58% del totale, oggi il 33%. Mi fermo a queste premesse, lasciando all’ardito lettore l’incombenza di ascoltare la prima parte del podcast, e possibilmente la seconda.

Mi limito ad osservare che, vivendo al decimo piano della Casa Comune aperta a tutti, tutti, tutti (non sfugga la sovrapposizione surrettizia che Bergoglio opera fra la Chiesa in uscita e la Casa Comune da salvare), ci sono tre modi per uscirne: prendere l’ascensore, prendere le scale, lanciarsi dal balcone. A quanto pare, i giovani hanno optato per il volo dal terrazzino.

Il fenomeno era già noto ed accuratamente vivisezionato dalla sociologia d’accatto. Bergoglio, con i suoi inviti ripetuti ai giovani a non farsi “rubare i sogni” – mi riesce difficile postulare una formula più acattolica di questa – ha impresso un’accelerazione furibonda al fenomeno.

D’altra parte un giovane che spenda la vita alla ricerca del sé potrebbe scoprire di essere una giovane, e Bergoglio è andato a preparare un posto per lei che era un lui ma adesso è una lei. Posto che, ahinoi, il liquido giovinastro trans-esitante non sembra intenzionato ad occupare.

Lo scopo della vita può essere salvare “insetti e piccoli vermi” biodiversi come nella Laudato Sii? Certo che può, ma a quanto pare il nuovo comandamento, non avrai altro lombrico al di fuori di me, non sembra acchiappare più di tanto.

Il fatto è che la Chiesa per prima ha smarrito l’idea di se stessa come “civiltà cattolica”. Per millenni, la Chiesa non ha incarnato soltanto un’istituzione religiosa, ma una civiltà. Adesso, si è persa inseguendo mille rivoli piovani che terminano nelle fogne. È una Chiesa abbarbicata alla parole – la forma – che ne ha smarrito il significato – la sostanza.

Cos’è una civiltà? In una parola, è appartenenza. Cos’è una civiltà cattolica? È appartenenza ad un destino eterno divinamente stabilito, che in qualche misura cancella le sorti del piccolo sé che ognuno di noi è, con le sue disgrazie e i suoi ridicoli successi, consegnandolo ad una dimensione ultraterrena.

Il soliloquio lisergico bergogliano è la manifestazione più cinica e compiuta di questo dilapidarsi di civiltà. L’ultima parola ereditata da questo regno declinante è che non c’è nulla da dire all’uomo. La realtà è irrilevante, la realtà di Cristo una favola patetica. Gli schiavi nella caverna intenti ad osservare ombre sulla parete sono crollati in letargo, vinti dalla noia dell’alternativa alla luce.

In un periodo della mia giovinezza particolarmente oscuro e doloroso, mi ritrovai su un treno stipato di carname, al punto da dovermi rifugiare nella toilette maleodorante, in piedi sulla tazza e puntellandomi contro le pareti per un paio d’ore abbondanti. Una situazione al crocevia fra il comico, il grottesco e il tragico che giungeva a coronamento di una serie impressionante di sfighe e cecità spirituale.

Eppure, in quel momento fui colto da una lancinante consapevolezza. “Signore, io sono nulla. Per ragioni che solo Tu conosci, io devo passare da qui. Allora passerò da questo buco, perché solo per Te sono qualcosa”. E fu tutto: ho semplicemente continuato il viaggio conoscendo ed appassionandomi ad altro fuori da me, più che indagando i miei liquami interiori riflessi alla perfezione in quella realtà scabra.

La realtà è il cesso fetente di un treno nel quale la vita ti spinge anche se hai pagato un biglietto di seconda classe e fatto del tuo meglio per andare dove devi andare. Il fatto è che ci devi andare, in un modo o nell’altro.

Tutti noi dobbiamo passare da questo buco, giovani e meno giovani. Poi c’è chi ci rimane, appagato dalla fragranza di pino mugo che promana dalla cloaca. Amen.

§§§

