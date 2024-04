“Giuda Sarà tra Loro e Porterà le Insegne di Pietro”. la Monaca di Dresda, Osservatore Marziano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto dal nostro Osservatore Marziano questo messaggio, relativo al post pubblicato sabato scorso da Stilum Curiae. Lo offriamo alla vostra attenzione,. buona lettura e condivisione.

§§§

“Sei tu Quello, o Dobbiamo Aspettarne un Altro?”. La Profezia di Fatima, l’Ultimo Libro di Sergio Russo.

Vorrei, se me lo permette, integrare quanto scrive l’autore nella presentazione del libro ( che non ho letto,ma leggerò) con una “aggiunta” ( che nel libro potrebbe esser inclusa,ma non posso saperlo. L’aggiunta sta nelle PROFEZIE DELLA MONACA DI DRESDA. Questo Libro (edito da MEB nel 1976) è stato scritto dal prof. Renzo Baschera (oggi 94enne), uno dei maggiori ricercatori al mondo nel campo dei Messaggi Profetici, veniva chiamato infatti PROPHETS’ VOICE.

Ha interpretato, tra l’altro, le profezie di Don Bosco, P. Pio di Pietrelcina ….

L’interesse di questo libro sta nel fatto che queste Profezie furono interpretate in precedenza dall’Abate bavarese Nicolas Holb nel 1808 che investigò la figura della autrice dei Messaggi Profetici ( ben 31 lettere messaggio) individuandola nella pia Religiosa di Dresda nata nel 1680 e morta nel 1706 con molteplici testimonianze sulla sua esistenza). Riporto solo la sintesi di due capitoli di questo libro, riferite agli ultimi Papi.

-Il primo capitolo, a commento di queste lettere-profezie ( “Gli ultimi 10 Pontefici”) mi fece sussultare, poiché inizia dicendo “Gesù,nostro Salvatore, ha voluto un nuovo Francesco alla sua Mensa, perché la Chiesa ha bisogno di esser lavata e purificata …”.

Ma, tranquilli, non si tratta di Bergoglio, bensì di Papa Clemente XI che si chiamava Francesco Albani. Parlando degli ultimi anni della Chiesa,il nostro autore scrive che “scempio sarà fatto (dai cortigiani, nella chiesa) perché falsi fratelli entreranno con “falci” e mieteranno la Verità. Giuda sarà tra loro e porterà le insegne di Pietro”. Secondo le profezie della Monaca di Dresda, l’ultima elezione del Papa sarebbe illegittima. Ci sarà cioè un Papa (ultimo della serie dei successori di Pietro) che verrà considerato, da una parte della cristianità, Antipapa.

Ma ecco una visione interessante ivi riportata (notare che i tempi non sono corrispondenti con esattezza): “In questo caos l’Angelo Guida orienterà la Chiesa nella breve parentesi che va dal Terzo Conflitto Mondiale ai grandi capovolgimenti sociali che esploderanno” ( scritto nel 1703!). E l’Angelo della Pietà prenderà come sede Gerusalemme. L’eredità della Chiesa di Roma e delle altre chiese verrà unificata e assorbita da un Dio Universale…

-Nel capitolo “Il Papa andrà esule..” l’autore interpreta così la profezia: arriviamo alla migrazione del Papa di Roma, che lascerà il Vaticano ed andrà al di là dei mari. Impressionante è il termine che si trova nella profezia, dove la Monaca scrive dove andrà il Papa: parla infatti di DOMUS ALBA, cioè della CASA BIANCA (sede dei Presidenti USA).

Nel frattempo la Chiesa si disunirà, il Vaticano verrà saccheggiato e tutto sarà oltraggiato, “prostitute e corsari prenderanno possesso degli alloggi dei Cardinali di Roma” .

Un riferimento altrettanto interessante spiega anche che il Papa di Roma si rifugerà a Bologna (interpretata quale sede del modernismo comunista). Il termine usato dall’autore del libro, nella interpretazione, è interessante. Dice che il Papa sarà ospite dei comunisti nella loro roccaforte. Intendendo che sarà prigioniero … In altri capitoli commenta profezie altrettanto interessanti, fra queste, quella che San Marco di Venezia tornerà agli infedeli …

Amen.

Suo OM

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: dresda, monaca, osservatore marziano



Categoria: Generale