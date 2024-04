Ipocrisia Vaticana: il Progressismo Bergogliano si Converte in “Indietrismo”. José Arturo Quarracino.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Josè Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo commento a una recente decisione del pontefice regnante. Buona lettura e condivisione.

Ipocrisia vaticana (I): il progressismo bergogliano si converte in “indietrismo”

Molte critiche all’indietrismo e alla fedeltà alla Tradizione, ma ora papa Bergoglio ricorre al passato per manipolare un titolo pontificio storico, ma non quello di Vicario di Gesù Cristo, a cui ha rinunciato nel 2020. In questo caso almeno ci dà un po’ di coerenza , attributo totalmente assente nel suo pontificato

1. Nel corso dei suoi 11 anni di pontificato, Jorge Mario Bergoglio (alias Francesco) ha dato segni evidenti del suo obiettivo di “riformare” la Chiesa, ma operando una rottura totale con il passato bimillenario della Chiesa cattolica , da un lato tralasciando il Magistero bimillenario che l’ha preceduto e la Tradizione viva, e facendo invece riletture superficiali o false della Sacra Scrittura, senza il minimo supporto esegetico, spirituale o mistico, con interpretazioni psicologiche o intime, simili alle tecniche di autoaiuto così in voga. L’ultima prova di ciò è stata offerta nella preghiera del Regina Caeli di domenica scorsa, riducendo l’annuncio kerigmatico del Mistero di Gesù Cristo risorto alla “testimonianza” del singolo credente, ponendo l’accento su “me”, su sé, non su Cristo: “ Quando ho trovato il Signore? Quando il Signore si è fatto vicino a me? Pensiamo in silenzio. E questo incontro con il Signore, l’ho condiviso per dare gloria al Signore stesso? E poi, ho ascoltato gli altri quando mi raccontavano questo incontro con Gesù? “[1] . Tipico psicologismo gesuitico, ma non gesuita.

L’abbandono e la proibizione della Liturgia e del Rito in latino, anch’essi bimillenari nella vita ecclesiale, per privilegiare un’unica forma di celebrazione liturgica, il cosiddetto Novus Ordo Missae promulgato da Papa Paolo VI nel 1969, è stato l’altro grande passo per eliminare il legame tra la Tradizione viva della Chiesa e la Nuova Era inaugurata dal pontificato Bergogliano (secondo le deliranti divagazioni del cardinale teologo pornografo della Curia Romana incaricato della deformazione della Fede).

In realtà, il pontificato dell’attuale Vescovo di Roma non ha significato una continuità o una riforma della Chiesa cattolica, ma piuttosto una rottura con i suoi duemila anni di storia , che si manifesta chiaramente nella promozione della sinodalità come nuova forma esclusiva di vita istituzionale , prescindendo dalla sua essenza cattolica, apostolica e romana, per convertirla in un organismo di deliberazione parlamentare, nel quale ha potere solo il capo supremo. A ciò si collega il primato dato alla pastorale sulla concezione dottrinale, insieme con lo spostamento di Gesù Cristo come centro, fondamento e nucleo della vita ecclesiale , sostituito dalla congregazione dei credenti e dei non credenti come valore supremo, uniti attraverso il dialogo orizzontale.

Per rafforzare questa “nuova” Chiesa bergogliana, don Jorge Mario si è preso la responsabilità di respingere e disprezzare l’ortodossia dottrinale e il suo fondamento nella Tradizione ricca e viva come cosa del passato , squalificando coloro che da essa sono sostenuti, nel Magistero precedente. e nell’osservanza rigorosa dei principi contenuti nella Sacra Scrittura come tradizionalista, acetoso, retrogrado, rigido, indietrista, ecc., perché sono rimasti ancorati al passato: tutti i loro riferimenti sono verso il passato, verso ciò che è rimasto indietro e non guardano al futuro come ad un campo d’azione con nuovi criteri e paradigmi.

In sostanza, questa posizione di JMB non è cattolica, perché in realtà il cristianesimo si è sviluppato fin dalle sue origini senza abbandonare le sue radici – l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, Parola di Dio – ma tenendo conto della sfera culturale, spirituale e religiosa. in cui è stato annunciato, promuovendo il dialogo della Fede con la Ragione e con la Cultura per realizzarle, realizzando quanto san Giovanni Paolo II ha definito fedeltà creativa[2] , promuovendo cioè una evangelizzazione rinnovata, «nuova nel suo ardore, nei suoi metodi di apostolato e nella sua forma espressiva accessibile all’uomo di oggi», ma mantenendo immutabili e perenni i contenuti “[3]. Quello che San Vincenzo di Lerins definiva l’annuncio in “parole nuove, ma non di cose nuove” (non nova, sed noviter)[4], dottrina che è stata spiegata e sviluppata in modo chiaro e profondo ai nostri giorni dal Maestro Aurelio Porfiri , in un testo che si consiglia di leggere e studiare[5].

2. Ma pochi giorni fa Bergoglio ha riservato una grande sorpresa alla Chiesa e al mondo, in un vero atto di indietrismo . Dopo aver rinunciato nel 2020 ai titoli che fino ad allora facevano parte del ministero petrino[6], come risulta dall’Annuario Pontificio pubblicato nel marzo di quell’anno, riportati in fondo alla pagina come “Titoli Storici”, cioè da passato (non più attuale), e senza che appaia il nome di Francesco, bensì quello di JORGE MARIO BERGOGLIO (tutto in maiuscolo e in formato maggiore rispetto al resto delle lettere della pagina).

Ma nell’edizione di quest’anno dell’Annuario Pontificio, il nome di Francesco compare nella pagina corrispondente al papato, come vescovo di Roma e come patriarca d’Occidente , titolo che Benedetto XVI aveva tolto dagli attributi papali nel 2006, per essersi istituzionalizzato tardi (nel 1863) e considerato obsoleto. È il titolo che si riferisce ad un momento storico che attualmente non ha alcuna validità né rilevanza ecclesiastica o politica. Fu utilizzato ufficialmente per la prima volta da Papa Teodoro I nel 642 d.C.

Ora, in un atto di vero indietrismo, di arretramento e regresso storico, il vescovo di Roma lo riscatta, ma continua a tralasciare gli altri titoli più significativi che lui stesso ha archiviato, evidentemente perché sono troppo grandi per lui e lo superano, soprattutto quello di Vicario di Gesù Cristo, che dall’anno scorso ha espulso dal centro della vita della Chiesa, in un autentico colpo di stato ecclesiale[7], per instaurare lo “Spirito”…sinodale.

José Arturo Quarracino

18 aprile 2024



[1] Regina Caeli , Terza domenica di Pasqua, 14 aprile 2024, in https://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2024/documents/20240414-regina-caeli.html . Cristo risorto è l'oggetto del dialogo, il tema da condividere, la cosa fondamentale sono io, come mi ha colpito, ecc., non l'azione del Signore nella storia e oggi. [2] " In effetti, il riferimento alla tradizione non è una mera memoria del passato, ma costituisce piuttosto il riconoscimento di un patrimonio culturale dell'intera umanità. D'altronde si può dire che apparteniamo alla tradizione e non possiamo disporne come vogliamo. Proprio il radicamento nella tradizione è ciò che ci permette oggi di esprimere un pensiero originale, nuovo, proiettato verso il futuro», in San Giovanni Paolo II, Fides et Ratio , n.85, Vaticano, 1998. [3] San Giovanni Paolo II, Discorso all'Assemblea del CELAM , Port-au-Prince (Haiti), 9 marzo 1983; San Giovanni Paolo II, Discorso inaugurale della IV Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano nn. 7-10, Santo Domingo (Repubblica Dominicana), 12 ottobre 1992. [4] «Quando spiegherai [il dogma divino], si comprenda più chiaramente ciò che prima è stato scritto in modo confuso; Possano i posteri gioire della tua causa, comprendendo meglio ciò che un tempo veneravano per la sua bellezza, non per la sua comprensione. Insegna le stesse cose che hai imparato, affinché anche se dici parole nuove non dici cose nuove », in San Vicente de Lerins, Conmonitorio , XXII. [5] Aurelio Porfiri, Non nova, sed noviter: I quattro pilastri della tradizione , Chorabooks, Aprile 2022; [Edizione spagnola: Non nova, sed noviter. I quattro pilastri della Tradizione , Chorabooks, aprile 2023]. [6] Come risultano nell'Annuario Pontificio edizione 2019: Vicario di Gesù Cristo, Successore del Principe degli Apostoli, Sommo Pontefice della Chiesa Universale, Primate d'Italia, Arcivescovo e Metropolita della Provincia Romana, Sovrano della Stato della Città del Vaticano, Servo dei Servi di Dio. Ma sorprendentemente, il nome non era Francesco, ma piuttosto JORGE MARIO BERGOGLIO (in maiuscolo, in dimensioni maggiori rispetto ai titoli papali). [7] "Gli errori della Chiesa Bergogliana", in https://www.marcotosatti.com/2023/08/24/las-falacias-de-la-iglesia-bergogliana-jose-arturo-quarracino/ .

