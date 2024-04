Perché le Patatine Blasfeme Fanno Male…Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

STOP ALLO SPOT VERGOGNA! Perché le patatine blasfeme fanno male

di Veronica Cireneo.

Diffondiamo per la gioia di chi ha combattuto in difesa della Santa Eucarestia questa bella notizia. Deo gratias.

Oltre all’invio di numerose lettere di protesta che gli Alleati dell’ Eucarestia hanno inviato aderendo all’iniziativa di Iustitia in Veritate, (vedi articolo) avevamo anche suggerito di scrivere all’IAP (Istituto per l’Autofisciplina Pubblicitaria) [qui] anche se pensavamo potesse non servire a molto, invece ringraziamo di cuore chi ha scritto e combattuto.

È arrivata ieri alle ore 17,15 fonte Ansa la notizia dell’ingiunzione dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che vieta di trasmettere lo spot blasfemo delle patatine.

Nonostante questo, sembrerebbe però, che lo spot in certe fasce orarie continui a passare.

Ma a questo punto abbiamo con certezza appreso che non ci può essere vittoria senza lotta, che siamo davvero in tanti a combattere contro gli abusi e gli scandali prodotti ad arte contro il sacro e che il tempo dei bamboccioni cattolici è finito.

Lo spirito della virilità guerriera ci ha chiamati e fieri si resta in carreggiata.

Non sempre i figli delle tenebre sono più astuti dei figli della luce!

Se Dio è con noi, siamo la maggioranza e …squadra che vince non si cambia

Rendiamo grazie a Dio.

Veronica Cireneo

10 aprile 2024

