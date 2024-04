Muy estimados StilumCuriales, les ofrecemos este artículo, publicado por el maestro Aurelio Porfiri en su canal “Traditio” que les invitamos cordialmente a visitar. Feliz lectura y compartir. Virilidad NO ES una mala palabra Aurelio Porfiri Es muy sorprendente constatar cómo cierta narrativa dominante ha conseguido que la palabra “virilidad” se convierta en una mala palabra. Traditio es una publicación sostenida por los lectores. Para recibir nuevas publicaciones y apoyar mi trabajo, consideren la posibilidad de suscribirse en forma gratuita o mediante un pago. Fueron realmente buenos en esta operación, lograron transformar una palabra que en realidad es hermosa, y la transformaron en algo sumamente negativo. La virilidad es una hermosa cualidad de los hombres e incluye el coraje, la fuerza, la capacidad de proteger y -es inútil fingir lo contrario- ser atraído por el sexo opuesto. En los últimos días, el general Roberto Vannacco ha sido noticia (¡otra vez!) por decir que es “testosterónico”, una forma un poco ficticia de afirmar su atracción por las mujeres. Ahora bien, podemos discutir sobre la forma en que se transmitió este mensaje, pero no podemos ceder en el hecho de que la normalidad es la atracción mutua entre los sexos que no sólo es deseada por la naturaleza sino, sobre todo, es deseada por Dios. Es cierto que hay hombres que les atraen los hombres y mujeres que son atraídas por las mujeres. Si bien debemos tener cuidado de tratar a todos con amor y respeto, sabemos que se trata de minorías frente a la enorme mayoría de hombres atraídos por las mujeres y viceversa. Se ha presentado la virilidad como algo malo y negativo porque se lo ha logrado en una operación lingüística. La fuerza, que forma parte de la virilidad, se ha convertido en violencia, es decir, se ha logrado connotar una característica buena de la virilidad -la fuerza que sirve para defender a la propia familia, a la Patria, a la religión- en un gesto violento del que hay que prescindir. Sin embargo, se olvida que la fuerza no se manifiesta sólo con la destreza física, sino también con la firmeza de carácter y, a veces, también con el poder económico. ¿Por qué veo a menudo, incluso en Hong Kong, donde estoy ahora, hombres que no se parecen a George Clooney en apariencia pero con coches lujosos, acompañados de muchachas jóvenes y espléndidas? ¿El amor es ciego? Pero en este caso puede ver muy bien. Luego claro, si les preguntas a estas chicas el motivo de este amor a primera vista, te dirán que les impactó su “dulzura, el buen carácter, el sentido del humor”. pero yo, y no sólo eso, no lo creo mucho. Y por supuesto esta hipocresía también existe al revés, tal vez hablaré de ello más adelante. Como dije antes, la virilidad es una palabra que contiene una serie de valores y actitudes que debemos difundir y defender, no denigrar. El hombre viril sabe defender a una mujer y ciertamente la respeta. Los hombres que cometen violencia contra las mujeres no son viriles, son violentos y las dos cosas no deben coincidir porque en realidad una es la negación de la otra. El problema ha sido precisamente el de haber combatido la virilidad del hombre, dejándolo asustado, debilitado y a veces resentido. Esto nunca justifica la violencia, pero de alguna manera nos hace entender qué es lo que la genera. Foto por Jakob Owens en Unsplash Publicado originalmente en italiano el 5 de abril de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/05/virilita-non-e-una- brutta-parola-aurelio-porfiri/ Traducción al español por: José Arturo Quarracino §§§ Aiyuda a Stilum Curiae IBAN: IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT: UNCRITM1E35 §§§