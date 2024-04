Virilità NON È una brutta parola. Aurelio Porfiri.

Sorprende molto il dover constatare come una certa narrativa dominante sia riuscita a far diventare la parola “virilità” una brutta parola.

Traditio è una pubblicazione supportata dai Reader. Per ricevere i nuovi Post e supportare il mio lavoro, prendi in considerazione la possibilità di diventare un abbonato gratuito o a pagamento.

In questa operazione sono stati proprio bravi, sono riusciti nella trasformazione di una parola che invece è bellissima, e l’hanno trasformata in qualcosa di estremamente negativo.

La virilità è una bellissima qualità degli uomini ed essa comprende il coraggio, la forza, la capacità di proteggere e – inutile far finta di niente – l’essere attratti dall’altro sesso.

In questi giorni il generale Roberto Vannacco ha fatto notizia (ancora!) per aver detto di essere “testosteronico”, un modo un poco macchiettistico per affermare la propria attrazione per le donne. Ora, si può disquisire sul modo in cui ha fatto passare questo messaggio è stato fatto passare, ma non si può transigere sul fatto che la normalità è l’attrazione reciproca tra i sessi che non solo è voluta dalla natura ma soprattutto è voluta da Dio. Vero è che esistono uomini attratti da uomini e donne attratte da donne. Pur se si deve stare bene attenti a trattare tutti con amore e rispetto, sappiamo che queste sono minoranze rispetto all’enorme maggioranza di uomini attratti da donne e viceversa.

La virilità è stata presentata come qualcosa di brutto e negativo perché sono riusciti in una operazione linguistica. La forza, che è parte della virilità, è divenuta violenza, Cioè si è riuscito a connotare una caratteristica buona della virilità- la forza che serve per difendere la propria famiglia, la propria patria, la propria religione – in un gesto violento a prescindere. Eppure si dimentica che la forza non si manifesta soltanto con la prestanza fisica, ma anche con la fermezza del carattere e a volte anche con il potere economico. Come mai mi capita di vedere spesso, anche in Hong Kong dove mi trovo ora, uomini che non ricordano George Clooney nell’aspetto ma con macchine lussuose, accompagnarsi con giovani e splendide ragazze? L’amore è cieco? Ma in questo caso ci vede benissimo. Poi certo, se si chiede a queste ragazze la ragione di questo colpo di fulmine, ti dicono che le ha colpite la “dolcezza, il buon carattere, il senso dell’umorismo” ma io, e non solo, ci credo poco. E naturalmente questa ipocrisia esiste anche al contrario, magari ne parlerò in seguito.

Come dicevo, la virilità è una parola che racchiude una serie di valori e atteggiamenti che dovremmo diffondere e difendere, non denigrare. L’uomo virile sa difendere una donna è certamente la rispetta. Gli uomini che compiono violenza sulle donne non sono virili, sono violenti e le due cose non dovrebbero coincidere perché una è in realtà la negazione dell’altra.

Il problema è stato proprio quello di aver combattuto la virilità nell’uomo lasciandolo impaurito è indebolito e a volte rancoroso. Questo non giustifica mai la violenza ma in qualche modo ci fa capire da cosa viene generata.