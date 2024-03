Renate Holzeisen: Roberto Speranza mintió conscientemente. Merece la cárcel

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este post publicado en X (antes Twitter) por la abogada Renate Holzeisen. Y permítanme una pequeña nota: veo que algunas de las personas que desempeñaron un rol -pesimo- en la reciente pseudo pandemia acusan a los antivacunas de tener intenciones agresivas. Creo que eso es mentira. Son las personas vacunadas con daños permanentes, los familiares de las víctimas de los efectos adversos y de los que murieron a causa de la “vacuna” quienes tienen motivos de resentimiento. Quienes no han sido vacunados simplemente están felices de no haber caído en su trampa. Feliz lectura y difusión.

§§§

El ex ministro Speranza engañó brutalmente a los ciudadanos italianos e intencionalmente (posiblemente en forma maliciosa) puso en riesgo su salud y sus vidas. Es responsable de múltiples homicidios y lesiones corporales gravísimas. ¡Y los efectos a largo plazo y la posible modificación del genoma humano aún están por verse! En su Decreto núm. 1 de 2 de enero de 2021 –https://drive.google.com/ file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi- jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk– realizó declaraciones falsas intencionalmente.

Aunque sabía que las llamadas “vacunas” contra el Covid-19 eran sustancias simples y experimentales, de las que los productores declararon en el momento de la venta que no podían garantizar ni la eficacia ni la seguridad (porque no había habido tiempo para realizar los ensayos clínicos) y, por tanto, obtuvieron una indemnización total por parte de los Estados compradores (entre ellos Italia). Se puede consultar aquí el contrato marco de compra estipulado con Pfizer/BioNTech – https://drive.google.com/file/ d/1uMZpd_yqA6dMpmwRlv64j9d8tdA onpEt/view?usp=drivesdk– y a pesar de que los PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS de los fabricantes mostraban que faltaba información fundamental respecto a la seguridad de la “vacuna” (ver el capítulo “información faltante” del PGR de Pfizer/BioNTech) –https://drive.google.com/ file/d/1NudZ1NAt- kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view? usp=drivesdk– y a pesar de que las llamadas “vacunas” Covid-19 habían sido autorizadas con la indicación terapéutica de la prevención de la enfermedad Covid-19, pero no la prevención del contagio viral y la transmisión/propagación del virus -como resultó inmediatamente de las decisiones de autorización de comercialización emitidas por la Comisión Europea luego del dictamen de la EMA, como quedó claro desde el principio en los Informes de Evaluación de la EMA -como confirmó la EMA con su carta del 18 de octubre de 2023 (ver abajo)-, a pesar de todo esto obviamente conocido por el ex (no) ministro de salud, Roberto Speranza declaró en su Decreto Ministerial n. 1 del 2 de enero de 2021 que para las “vacunas” Covid-19 todos se habrían hecho todos los estudios como generalmente se prevé para las vacunas y que, por lo tanto, había que hacer todo lo posible (con la falsa propaganda) para convencer a la población.

Después de haber matado a muchas personas ancianas en los RSA con estas sustancias, Speranza comenzó a imponer estas sustancias génicas experimentales en un uso no autorizado generalizado e ilegítimo (precisamente para prevenir el contagio y la transmisión viral) directamente a categorías profesionales enteras y a los mayores de 50 años, e indirectamente con el Pase Verde para toda la población. Roberto Speranza es un CRIMINAL que merece la cárcel.

Publicado originalmente en italiano el 21 de marzo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/03/21/renate-holzeisen- roberto-speranza-ha-mentito- coscientemente-merita-la- galera/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

§§§

