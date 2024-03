Renate Holzeisen: Roberto Speranza Ha Mentito, Coscientemente. Merita la Galera.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) dall’avvocato Renate Holzeisen. E mi permetto una piccola nota: vedo che alcuni dei personaggi che hanno avuto un ruolo – pessimo – nella recente pseudo pandemia accusano i no vax di intenzioni aggressive. Credo che sia una menzogna. Sono le persone vaccinate con danni permanenti, i familiari delle vittime di effetti avversi e di chi è morto di “vaccino” che hanno motivi di risentimento. Chi non si è vaccinato è semplicemente felice di non essere caduto nella loro trappola. Buona lettura e diffusione.

L‘ex ministro Speranza ha brutalmente ingannato i cittadini italiani e ha intenzionalmente (dolo eventuale) messo a rischio la loro salute e vita. È responsabile per omicidio plurimo e gravissime lesioni personali. E gli effetti a lungo termine e l’eventuale modifica del genoma umano sono ancora da vedere! Nel suo Decreto n. 1 del 2 gennaio 2021 https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk ha dichiarato intenzionalmente il falso.

Nonostante che sapesse che i cosiddetti „vaccini“-Covid-19 erano delle nude e crude sostanze sperimentali, per i quali i produttori all‘atto della vendita dichiaravano di non poter garantire né l’efficacia e tantomeno la sicurezza (perché non c’era stato il tempo per fare la sperimentazione clinica) e, dunque, si facevano dare totale manleva dagli Stati acquirenti (tra cui l‘Italia) – vedi qui il contratto quadro di acquisto stipulato con Pfizer/BioNTech

https://drive.google.com/file/d/1uMZpd_yqA6dMpmwRlv64j9d8tdAonpEt/view?usp=drivesdk e nonostante che dai RISK MANAGEMENT PLAN dei produttori risultasse che mancavano informazioni fondamentali in punto sicurezza del „vaccino“ (vedi il capitolo „informazioni mancanti“ del RMP di Pfizer/BioNTech)

https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk e nonostante che i cosiddetti „vaccini“-Covid-19 fossero stati autorizzati con la indicazione terapeutica della prevenzione della malattia Covid-19 ma non della prevenzione del contagio virale e della trasmissione/diffusione del virus – come risultava sin da subito dalle decisioni di autorizzazione per l’immissione sul mercato rilasciate dalla Commissione Europea su parere dell‘EMA, come risultava sin dall’inizio dagli Assessment Report dell‘EMA – come confermato dall‘EMA con la sua lettera del 18 ottobre 2023 (vedi sotto), nonostante tutto questo ovviamente noto all‘ex ministro alla (non) salute, Roberto Speranza dichiarava nel suo Decreto Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2021 che per i „vaccini“-Covid-19 sarebbero stati fatti tutti gli studi come in genere previsto per i vaccini e che dunque si doveva fare di tutto (con la propaganda del falso) per convincere la popolazione.

Speranza, dopo aver ucciso tantissimi anziani nelle RSA con queste sostanze, ha poi iniziato ad imporre queste sostanze sperimentali a base genica in un illegittimo generalizzato off label use (appunto ai fini della prevenzione del contagio e trasmissione virale) direttamente a intere categorie professionali e agli over 50, e indirettamente con il greenpass a tutta la popolazione. Roberto Speranza è un CRIMINALE che merita la galera.

