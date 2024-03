Buona Filosofia e contro–Storia Filosofica. Dall’Antichità Pagana ad Oggi. Radio Spada, Nitoglia.

Il libro è in offerta speciale fino a martedì 26 marzo al prezzo di 23 Euro (e non 25 Euro ) + spese di spedizione: per aderire all’offerta bisogna ordinare tramite Whatsapp (+393662949035) o Telegram (@edizioniRS) o email (edizioniradiospada@gmail.com) , e NON direttamente sull’ecommerce.

Volentieri presentiamo ai lettori Buona filosofia e contro–storia filosofica. Dall’antichità pagana ad oggi, di don Curzio Nitoglia, e alleghiamo di seguito la nota introduttiva.

Nota delle Edizioni Radio Spada

Introdurre il lettore alla buona filosofia è la strada per indirizzarlo a una buona vita; scrivere poi la contro–storia della cattiva filosofia significa segnalare gli errori che hanno fatto deviare intere generazioni di uomini da un lato o dall’altro, facendoli precipitare nei burroni che circondano la cima della Verità. Questo, in estrema sintesi e con l’aggiunta di quattro approfondimenti finali in forma di Appendici, è il volume che vi accingete a sfogliare; seppure basato su due testi pubblicati a inizio anni Duemila dalle Edizioni Noctua, è stato ampiamente rivisto ed integrato.

Fin dalla copertina non c’è spazio per i dubbi: la Vetta è San Tommaso d’Aquino, il Duce degli studi, il padre del tomismo, il Dottore Angelico.

Leone XIII, del resto, esortava «a rimettere in uso la sacra dottrina di San Tommaso e a propagarla il più largamente possibile, a tutela e ad onore della fede cattolica, per il bene della società, e ad incremento di tutte le scienze», a porre «in luce lo spessore e l’eccellenza di essa a preferenza di tutte le altre» (Aeterni Patris, 1879).

Chi crede che il tema di questo libro sia materia da limitare a polverose biblioteche e ad austeri professori, sbaglia di grosso. Gli strapiombi filosofici e le sottostanti paludi ideologiche, politiche e sociali, sono sempre lì e continuano a inghiottire più o meno consapevoli masse che, a causa di pessimi studi – ora conditi di colpevole ignoranza, ora di scuse sofistiche per vivere capricciosamente – si consegnano ad una brutta vita e ad una disastrosa morte.

Non c’è da stupirsi: la città dell’uomo è costruita nel fondo limaccioso della storia sulle palafitte della falsa libertà e tenta di rivaleggiare contro la città di Dio, ma il suo fallimento è lì da vedere. Le catastrofi plurisecolari di rivoluzioni omicide, i disastri sociali, infine la calamità del modernismo – sentina di tutte le eresie – che ha colpito la Chiesa, sono avvisi fin troppo chiari per chi non vuole chiudere gli occhi.

Verificare gli effetti però non basta: bisogna risalire alle cause, studiarle, comprenderle, infine abbatterle, prima di tutto in noi. A questo scopo sono dedicate le pagine seguenti: nella speranza che possano dare grandi frutti le affidiamo al pubblico, porgendo i nostri auguri di buona lettura.

>>> Buona filosofia e contro–storia filosofica. Dall’antichità pagana ad oggi <<<