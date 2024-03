La Conversione di una P*rno Attrice, la Rabbia di un Suo Fan. E poi….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, offriamo alla vostra attenzione questa storia stupenda di una conversione, di cui ringraziamo di cuore un’amica fedele del nostro sito, A.R. per averla segnalata su Facebook. Non vi nascondo che leggendo quanto scrive Mistress B mi sono commosso. Buona lettura e condivisione.

La storia comincia così. La protagonista è una porno attrice, e scrive su X (già Twitter):

Annuncio

Di recente ho viaggiato in Europa e ho trascorso molto tempo a Roma e ad Assisi. Mentre mi trovavo in queste due particolari città, ho avuto quella che si può solo descrivere come una conversione che ha cambiato la mia vita.

Ho deciso di abbandonare il lavoro sessuale.

Di pentirmi dei miei innumerevoli peccati.

Di abbandonare la mia vita di peccato, ricchezza, vizio e vana ossessione per me stessa.

È un’esperienza umiliante e so che molti potrebbero deriderla o metterla in discussione. Rinuncio a tutte le mie entrate e consegno la mia vita a Cristo. Mi lascio alle spalle una vita di peccato dilagante, di vizio, di orgoglio, di dissolutezza, di vanità e di menzogna, per vivere, con la grazia di Dio, una vita di verità, di bellezza, di obbedienza alla volontà divina di Dio, di virtù e di umiltà.

Sto seguendo la RCIA dall’autunno e mi unirò ufficialmente alla Chiesa cattolica durante la veglia pasquale alla fine di marzo.

Grazie, Gesù, per non aver rinunciato a un peccatore così miserabile. Grazie Maria Santissima, Madre di Dio, per il tuo immenso amore e la tua consolazione.

Il perdono e la misericordia di Dio sono reali. Se una persona così debole e peccatrice come me può essere redenta e convertita, non c’è dubbio che anche chiunque legga queste righe possa essere salvato dalla Sua divina misericordia.

Il Verbo si è fatto carne e ha abitato in mezzo a noi. L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha considerato l’umile condizione della sua serva.

Buon anno a tutti voi e buona festa della Beata Vergine Maria, Madre di Dio.

Ma c’è un seguito:

Il messaggio di un suo fan quando faceva contenuti hard

Ero così ossessionato dai tuoi video. Li avrei comprati ogni sera e avrei twittato su di loro.

Ero così ossessionato dai tuoi video. Li avrei comprati ogni sera e avrei twittato su di loro.

Quando hai smesso e sei diventata tutta concentrata su Gesù, mi sono arrabbiato così tanto. Ti ho odiato. Mi ha fatto sentire malissimo. Ho comprato clip da altre ragazze e ti ho attaccata su Twitter e nei commenti ogni volta che qualcuno diceva qualcosa di positivo su di te. Non so perché, ma per tutto gennaio ero così arrabbiato e pieno di odio. Poi un giorno ti ho visto recitare una preghiera di umiltà e quando ho guardato l'intera preghiera, qualcosa dentro di me è cambiato. Non potevo credere che tu, tra tutte le persone, stavi pregando con quelle parole. Poi mi sono ritrovato a pregarle anch'io. Poi ho iniziato a pregare tutte le preghiere che stavi postando. Una settimana dopo, sono andato a cercare un prete e ho finito per confessarmi per la prima volta in più di 25 anni. Non uso il porno da un mese. Hai cambiato la tua vita e in qualche modo anche la mia. Voglio solo dire grazie. Non ti disturberò. Dio ti benedica!

