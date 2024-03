Sacerdoti, Celebrate la Messa Antica! È Vostro Diritto, per Sempre. Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici. e nemici di Stilum Curiae, Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul valore della messa Vetus Ordo, e sulla necessità che i sacerdoti la celebrino. La traduzione è nostra. Buona lettura e condivisione.

§§§

La Messa tradizionale è il tesoro della Chiesa.

Ogni sacerdote può celebrarla in qualsiasi momento.

di Joachim Heimerl

Il prossimo Giovedì Santo commemoreremo l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio. Tuttavia, dopo il motu proprio “Traditiones custodes” (2021), nella Chiesa è scoppiata una “guerra civile” sulla celebrazione della Santa Messa. Da allora, i sostenitori della “vecchia” Messa sono con le spalle al muro. Il Papa li tratta come lebbrosi e non esita a insultarli pubblicamente. Nel frattempo la gente si è abituata a questo comportamento, ma è comunque scandaloso e – scusate – indegno di un Papa.

Tra l’altro, questo include anche il fatto che Francesco ha rigorosamente vietato la celebrazione del Giovedì Santo e del Triduo Santo secondo la vecchia liturgia. Non è questo il modo di trattare le persone di fede. Dal Papa in particolare dovremmo aspettarci più amore e molta più comprensione. Invece, i cattolici che sono legati alla vecchia Messa sono costretti a fare qualcosa che non vogliono fare.

– In effetti, l’abuso di potere della Chiesa ha molte facce, ed è doloroso quando viene alla ribalta nei giorni più sacri dell’anno. Ma come sempre, la maggior parte delle persone nella Chiesa si nasconde, tace e spera nel proprio vantaggio. Gli abusi di potere vengono denunciati solo quando sono in linea con il programma politico della Chiesa. I sostenitori della vecchia messa, invece, dovrebbero preferibilmente sparire dalla chiesa. Un vescovo dopo l’altro fa sentire loro il suo disappunto, la bandisce dalla sua diocesi e spera segretamente di ricevere in cambio il cappello cardinalizio: è una vergogna e molto di più.

Quando penso all’Eucaristia del Giovedì Santo, penso al mio rapporto con la Messa e al mio sacerdozio. Penso al fatto che sono cresciuto con la “nuova” Messa di Paolo VI e non sono mai entrato in contatto con la Messa tradizionale – almeno fino a “Traditionis custodes”.

Quando ho letto questo motu proprio, sono rimasto sbalordito. Non potevo credere che il Papa snobbasse in questo modo un’ampia fetta di cattolici e li privasse di ciò che da secoli era la cosa più sacra, cioè la “vecchia” Messa. Così iniziai a studiarla intensamente, imparai i riti e le preghiere latine e scoprii un enorme tesoro. Allo stesso tempo, riconoscevo dolorosamente le carenze della “nuova” Messa di Paolo VI e sempre più spesso mi chiedevo: “Quello che fin da giovane pensavo fosse l’epitome del “cattolicesimo” si sta rivelando in fondo un falso protestante?”.

Tutto questo mi è passato per la mente la prima volta che ho visitato una chiesa dove si celebrava la “vecchia” messa. Mi sono inginocchiato nell’ultima fila e ho sentito un sacerdote iniziare con calma l’antica preghiera davanti ai gradini: “Introibo ad altare Dei” – “All’altare di Dio andrò, a Dio che rende lieta la mia giovinezza”. – “Come si potrebbe iniziare la Santa Messa”, pensai, “se non con queste parole?”.

Lentamente, i miei occhi vagavano per la chiesa: sul bellissimo altare rivolto solo al Signore, sul piccolo pulpito e sulle statue dei santi che avevano tutti sentito e amato questi versi.

Ma ciò che mi ha stupito di più sono stati i fedeli. La chiesa era gremita di persone che pregavano e tutti mostravano quella partecipazione attiva e interiore di cui parla il Concilio Vaticano II.

Anche il sermone è stato diverso da quello che mi sarei aspettato: nessuna guerra di Chiesa e nessuna lezione fiabesca in cui una storia segue l’altra, nessun riferimento alla politica del giorno o alla politica climatica, né una lezione di teologia autocelebrativa che comunque non interessa a nessuno. In breve: niente di simile a quello che si sente di solito. Invece, il sacerdote è partito dai testi della Messa e dai santi del giorno e ha offerto una solida istruzione sulla vita religiosa. La sua predica è stata un dono per tutti e ha arricchito anche me. Abbiamo avuto l’impressione di viaggiare insieme verso Gesù Cristo. E ancora di più quando è iniziata la parte principale della messa con l’offertorio che è seguito.

La particolarità dell’antica Messa non è certo la lingua latina, ma qualcosa che oggi non conosciamo più: il sacro silenzio che avvolge l’intera Preghiera maggiore. – “C’è davvero un altro modo di incontrare Dio se non nel silenzio?”. Nel rumoroso trambusto delle nostre solite “funzioni religiose”, raramente l’ho incontrato. Ma qui era diverso. Qui il sacro non era oscurato dal protestante e dal profano. Al contrario: qui il silenzio apriva la vista sul mistero. Mi è venuto spontaneo pensare: “Ecco com’è veramente la Chiesa cattolica”.

Due dettagli mi hanno particolarmente toccato in questa Messa. Fanno capire che qui è presente il sacrificio della croce: Il sacerdote pone il corpo di Cristo direttamente sul corporale, che è un piccolo telo di lino quadrato. Questo gesto esprime: Il Signore è ora appeso alla croce con un perizoma e giace avvolto nel lino nel Santo Sepolcro. È veramente l’Agnello di Dio e ora è in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue.

Perché sia davvero così, un chierichetto tiene l’orlo della casula quando il sacerdote compie la santa consacrazione. – Sì, è vero: tutti partecipiamo al sacrificio della redenzione e a tutti è concesso di toccare la SUA veste, proprio come ha fatto l’emorroissa nel Vangelo.

Questo simbolismo è andato perduto nella “nuova Messa” – come molte cose; vorrei quasi dire che ne manca l’aspetto cattolico. Questo è ancora più evidente nel nostro tempo, quando la Chiesa sta rinunciando a se stessa.

Naturalmente, non posso dire cosa accadrà alla Chiesa in questi tempi difficili. Ma sono sicuro che continuerà a esistere ovunque si celebri la “vecchia” Messa.

I “Traditionis custodes” non cambieranno le cose. Al contrario, molti cattolici la pensano come me: il colpo papale contro la “vecchia” Messa ha aperto loro la porta di questo tesoro.

I “Traditionis custodes” scompariranno dopo questo pontificato. Ma la “vecchia” Messa rimarrà fino alla fine dei tempi. Papa Pio V se ne è assicurato: grazie alla sua bolla “Quo primum” (1570), a nessun sacerdote può essere vietato di celebrare questa Messa. San Pio ha dato a questa disposizione validità eterna (!) e ha bandito chiunque la violasse. Anche Francesco non può aggirare questa disposizione e, alla fine, con “Traditionis custodes” ha solo dimostrato come l’autorità papale demolisca se stessa. Chi ribalta arbitrariamente le decisioni definitive dei propri predecessori non può aspettarsi che le proprie decisioni vengano prese sul serio. Questo vale soprattutto per l’ufficio papale, che non può durare senza continuità. In questo senso, nessuno più di Francesco ha minato le fondamenta del papato. E sfiora il grottesco il fatto che proprio lui voglia governare in modo più autocratico di tutti i suoi predecessori degli ultimi tempi.

Tuttavia, “Traditionis custodes” è stato un flop. Il motu proprio ha dato di Francesco un’immagine miserabile e ha reso popolare la “vecchia Messa” in tutto il mondo.

Da allora, piccole cellule si sono formate ovunque: i fedeli cattolici si riuniscono intorno ai sacerdoti che si aggrappano alla “vecchia” Messa, e questo – contro la volontà del Papa – anche in questo Giovedì Santo. Sono convinto che il rinnovamento della Chiesa possa venire solo dall’amore di queste persone per il Signore eucaristico. La “Chiesa della riforma” degli ultimi decenni, invece, sta correndo sempre più verso la sua caduta, e la “nuova Messa” ha addirittura accelerato questo processo. È quindi ancora più consigliabile scoprire la “vecchia” Messa e portare alla luce questo tesoro.

Per questo prossimo Giovedì Santo, vorrei dire a tutti i sacerdoti: Cari fratelli! Non abbiate paura! Celebrate la “vecchia” Messa in questo tempo di persecuzione; in pubblico o in segreto, non importa. Tutti i papi e tutti i vescovi l’hanno celebrata nello spirito di San Pio V, e solo questa è ciò che la “nuova Messa” non sarà mai.

È veramente la Messa di tutti i tempi, e chiunque la celebri è nella piena comunione della Chiesa. Questo è ciò che conta e questo è il significato del Giovedì Santo, quando rinnoveremo la promessa della nostra consacrazione! Questa promessa non è un feticcio, come molti pensano, e certamente non richiede una cieca obbedienza. È per Gesù Cristo e per la Chiesa, non per i capricci arbitrari di singoli papi o per il lavoro distruttivo di una riforma “sinodale” della Chiesa.

§§§

§§§

