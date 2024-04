Parolin: Vogliamo Rinnovare l’Accordo Segreto con Pechino Quest’Anno. Life Site News.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

Il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ha confermato a LifeSiteNews che la Santa Sede intende rinnovare il suo accordo segreto con la Cina comunista entro la fine dell’anno.

In uno scambio di e-mail, Parolin ha affermato che il controverso accordo sino-vaticano che la Santa Sede ha con le autorità comuniste di Pechino è destinato a essere rinnovato questo autunno.

Rispondendo a una domanda di LifeSiteNews che chiedeva se il Vaticano intendesse rinnovare l’accordo, Parolin ha dichiarato “con riferimento alla sua domanda sull’accordo della Santa Sede con la Cina… Speriamo di rinnovarlo”.

“Stiamo dialogando anche su questo punto con i nostri interlocutori cinesi”, ha aggiunto il cardinale segretario di Stato.

Parolin è stato segretario di Stato e capo della diplomazia vaticana dall’ottobre 2013 ed è stato nel servizio diplomatico della Santa Sede dal 1986. La sua conferma dell’intenzione del Vaticano arriva mentre l’accordo altamente segreto con la Cina è pronto per il suo terzo rinnovo biennale a settembre o ottobre.

Si ritiene che l’accordo ufficialmente segreto riconosca la Chiesa approvata dallo Stato in Cina e consenta al Partito Comunista Cinese (PCC) di nominare i vescovi. A quanto pare il Papa mantiene il potere di veto, anche se in pratica è il PCC ad avere il controllo. Presumibilmente consente anche la rimozione dei vescovi legittimi da parte di vescovi approvati dal PCC.

Parlando nel luglio 2023, Parolin ha difeso la natura segreta dell’accordo, affermando che “il testo è confidenziale perché non è ancora stato approvato definitivamente”. L’accordo, che “ruota attorno al principio fondamentale della consensualità delle decisioni che riguardano i vescovi”, è stato effettuato “confidando nella saggezza e nella buona volontà di tutti”, ha detto Parolin.

Nei commenti fatti a luglio, Parolin ha inoltre difeso l’accordo come un mezzo necessario di “dialogo” con le autorità comuniste in Cina.

Papa Francesco e Parolin sono stati entrambi espliciti nella loro difesa dell’accordo, con il Papa che ha dichiarato prima del suo rinnovo nel 2022 che l’accordo “sta andando bene”.

In effetti, in una lettera del 2018 ai cattolici cinesi, Francesco ha descritto l’accordo come la formazione di un “nuovo capitolo della Chiesa cattolica in Cina”.

Ma fuori dalle mura del Palazzo Apostolico del Vaticano, le critiche sono arrivate dal clero cattolico, dai sostenitori della libertà e dagli esperti di Cina.

L’accordo segretissimo sino-vaticano è stato definito dal cardinale emerito di Hong Kong Joseph Zen come un “incredibile tradimento“, con l’amatissimo cardinale che ha ulteriormente accusato il Vaticano di “svendere” i cattolici cinesi.

Nel 2018 il prelato aveva chiesto le dimissioni di Parolin, criticando la sua “completa consegna” della Chiesa alle autorità comuniste.

“È un tradimento della vera Chiesa”, ha detto Zen a proposito dell’accordo nel luglio 2020 prima di aggiungere: “Non è un episodio isolato. E’ già una politica di lunga data del Vaticano quella di non offendere il governo cinese”.

L’inchiostro si era appena asciugato sull’accordo nel 2018 prima che AsiaNews, un sito che documenta regolarmente i rapimenti e le torture dei cattolici sotterranei, riferisse che “i cattolici dell’entroterra sospettano amaramente che il Vaticano li abbia abbandonati”.

Prima del primo rinnovo dell’accordo nel 2020, l’allora U.S. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha avvertito che “il Vaticano mette in pericolo la sua autorità morale, se dovesse rinnovare l’accordo”. Ha linkato un articolo che ha scritto sull’argomento in cui affermava che “è chiaro che l’accordo sino-vaticano non ha protetto i cattolici dalle depredazioni del Partito”.

In effetti, nei quasi sei anni trascorsi dall’attuazione dell’accordo, la persecuzione dei cattolici – in particolare dei cattolici “sotterranei” che non accettano la chiesa controllata dallo Stato – è aumentata in modo evidente.

L’accordo ha portato a un aumento della persecuzione religiosa, che la Commissione esecutiva del Congresso degli Stati Uniti sulla Cina ha descritto come una conseguenza diretta dell’accordo. Nel suo rapporto del 2020, la Commissione ha scritto che la persecuzione a cui si assiste è “di un’intensità che non si vedeva dai tempi della Rivoluzione culturale”.

“Tutti i vescovi che si rifiutano di aderire all’Associazione patriottica cattolica vengono messi agli arresti domiciliari, o fatti sparire, dal PCC”, ha detto l’esperto di Cina Steven Moser a LifeSiteNews all’inizio di questo mese. “Sebbene il Vaticano abbia detto diversi anni fa che l’accordo sino-vaticano non richiede a nessuno di aderire a questa organizzazione scismatica, il rifiuto di farlo si traduce in persecuzione e punizione. E il Vaticano sta a guardare e non fa nulla”.

La Santa Sede si è avvicinata di più al riconoscimento delle carenze dell’accordo attraverso il suo ministro degli Esteri, l’arcivescovo Paul Gallagher. L’arcivescovo, che ricopre il ruolo di segretario vaticano per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, ha dichiarato l’anno scorso che l’accordo “non era il miglior accordo possibile” a causa della “controparte”.

Proprio il mese scorso, Gallagher lo ha descritto come “un mezzo utile per la Santa Sede e le autorità cinesi per affrontare la questione della nomina dei vescovi”, pur ammettendo con molta cautela i limiti dell’accordo.

In effetti, una serie di nomine episcopali dall’ultimo rinnovo dell’accordo nell’ottobre 2022 hanno evidenziato il primato di potere esercitato da Pechino nell’accordo. In tre occasioni, il PCC ha nominato nuovi vescovi o li ha nominati in nuove diocesi, lasciando che il Vaticano si mettesse al passo con gli eventi ed esprimesse la sua frustrazione diplomatica.

Nuovi sviluppi a favore del Vaticano nell’accordo appaiono, quindi, improbabili. Nel luglio 2023, Parolin aveva dichiarato che la Santa Sede auspica “l’apertura di un ufficio di collegamento della Santa Sede in Cina” che “non solo favorisca il dialogo con le autorità civili, ma contribuisca anche alla piena riconciliazione all’interno della Chiesa cinese e al suo cammino verso un’auspicabile normalità”.

