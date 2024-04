FaceBook Banna Pro Vita & Famiglia. Ora e Sempre Resistenza. Rilanciamo i Suoi Post.

Il nostro account Facebook è stato BLOCCATO. Attivisti pro-aborto e LGBTQ hanno preso di mira i nostri canali di comunicazione, segnalando in massa i nostri post per farli oscurare al fine di far sospendere la nostra pagina, limitando così la nostra libertà di espressione. La ragione di questo attacco è semplice Marco: siamo la prima voce critica ed efficace contro la loro propaganda ideologica. Questi gruppi non tollerano la presenza di Pro Vita & Famiglia sulle piattaforme social perché siamo capaci di ribaltare con validi argomenti le loro bufale. Milioni di giovani sono costantemente bombardati da messaggi ingannevoli su temi sensibili come l’aborto, l’eutanasia, l’utero in affitto e la propaganda gender LGBTQ. Ecco perché LA NOSTRA PRESENZA SUI SOCIAL È VITALE. Nell’era digitale, i social sono un campo di battaglia cruciale dove dobbiamo continuare a fare la differenza e a dare testimonianza della Verità. Con determinazione, dopo diverse settimane di sollecitazioni, abbiamo finalmente ottenuto la riattivazione della nostra pagina. Ora ho bisogno del tuo urgente aiuto per amplificare la nostra voce. Come? Eccoti alcuni semplici passi che puoi eseguire per aiutarci a contrastare la censura sui social: SEGUICI SUI SOCIAL: la tua partecipazione è fondamentale per far crescere la nostra comunità online e contrastare gli effetti della propaganda abortista e LGBTQ sui giovani. Clicca sulle icone qui sotto e seguici su tutte le piattaforme: