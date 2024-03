Putin a Occidente. El baile de los vampiros ha terminado. Hace dos años Kiev firmó la paz. Pero después…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención algunos extractos de la entrevista realizada por Dmitry Kiselev a Vladimir Putin, cuya traducción al italiano agradecemos sinceramente a nuestro colega Umberto Pascali. La entrevista es muy larga, hemos elegido algunos pasajes que se refieren a Occidente, y cómo en Estambul en 2022 se llegó a un esbozo de acuerdo entre Ucrania y Rusia, acuerdo que luego fue dinamitado por la intervención de Boris Johnson y los titiriteros OTAN de Zelenskyj. Con las consecuencias que están a la vista de todos. Feliz lectura y difusión.

§§§

“Vuestro baile de los vampiros ha terminado” – Putin a las élites occidentales

La explotación de otras naciones por parte de los llamados “mil millones de oro” está llegando a su fin, declaró el presidente ruso.

“Vuestro baile de los vampiros ha terminado” – Putin a las élites occidentales.

El presidente ruso Vladimir Putin participa en una entrevista llevada a cabo en el Kremlin de Moscú con Dmitry Kiselev, el director general del grupo internacional de medios Rossiya Segodnya.

La era en la que las élites occidentales pudieron explotar a otras naciones y pueblos de todo el mundo está llegando a su fin, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin en una entrevista exclusiva publicada el miércoles por Rossiya 1 y por RIA Novosti.

El presidente declaró que en los últimos siglos los llamados “mil millones de oro” se han acostumbrado a “llenarse el vientre con carne humana y los bolsillos con dinero”, “parasitando” a otros pueblos de África, Asia y América Latina.

“Pero deben entender que la danza de los vampiros está llegando a su fin”, dijo Putin.

Añadió que los ciudadanos de estas regiones, que han sido continuamente explotadas por Occidente durante los últimos 500 años, han comenzado a asociar la lucha de Rusia por la soberanía con “sus aspiraciones de soberanía y desarrollo independiente”.

Al mismo tiempo, Putin señaló que las elites occidentales tienen un fuerte deseo de “enfriar la situación actual” y preservar “la injusta situación en los asuntos internacionales”.

Anteriormente, en su discurso programático ante la Asamblea Federal de Rusia el mes pasado, Putin dijo que Occidente -con sus “hábitos coloniales” de “azuzar conflictos nacionales en todo el mundo”- intenta hacer todo lo posible para bloquear el desarrollo de Rusia y transformarla. , como hizo con Ucrania, en un estado fallido y moribundo.

“En lugar de Rusia quieren un espacio dependiente, marchito y moribundo, donde puedan hacer lo que quieran”, afirmó.

Dmitry Kiselev: Mientras los estadounidenses parecen hablar de negociaciones y estabilidad estratégica, declaran la necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. Nuestra posición es la siguiente: “Estamos abiertos a las negociaciones, pero se acabó el tiempo de los gestos de buena voluntad se acabó”. ¿Eso significa que no habrá negociaciones?

Vladimir Putin: Nunca nos hemos negado a negociar.

Dmitry Kiselev: ¿Pero existe un compromiso sin gestos de buena voluntad? ¿Cómo se puede lograr entonces?

Vladimir Putin: Déjeme intentar explicarlo. Lo he dicho muchas veces antes, pero si es necesario repetirlo lo haré. Cuando mantuvimos conversaciones en Estambul (Turquía), con los negociadores de la otra parte, terminamos elaborando un expediente grueso, un documento que en realidad era un proyecto de tratado. Tenemos un extracto de ese tratado en la Oficina Ejecutiva Presidencial, el cual fue firmado por el jefe del equipo negociador de la parte ucraniana, el señor Arakhamia. Se puede ver su firma. Pero luego, como ya saben, el propio Arakhamia dijo públicamente al mundo –incluso en una reunión con periodistas, creo, también extranjeros– que el ex primer ministro británico Johnson había llegado y los convenció de no firmar el tratado y, por tanto, de no implementarlo. Y entonces empezaron a exponer el argumento que usted acaba de mencionar: tenemos que derrotar a Rusia en el campo de batalla.

¿Estamos dispuestos a negociar? Por supuesto que lo estamos. Pero no estamos en absoluto dispuestos a iniciar conversaciones basadas en una especie de “ilusiones” que se producen luego del uso de psicofármacos, sino que estamos dispuestos a conversaciones basadas en las realidades que se han desarrollado, como se dice en estos casos, en el campo. Esto es lo primero.

En segundo lugar, ya nos han hecho muchas promesas en el pasado. Nos prometieron que la OTAN no se expandiría hacia el este, pero luego vimos a la OTAN en nuestras fronteras. Se nos prometió, sin entrar en la historia, que el conflicto interno en Ucrania se resolvería por medios pacíficos y políticos. Como recordamos, tres ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Alemania y Francia vinieron a Kiev y prometieron ser garantes de estos acuerdos. Un día después se produjo el golpe de Estado. Nos prometieron que se respetarían los acuerdos de Minsk y luego anunciaron públicamente que no tenían intención de cumplir sus promesas, sino que sólo se tomaron un descanso para armar al régimen de Bandera en Ucrania. Nos prometieron muchas cosas, por eso las promesas por sí solas no son suficientes.

Sería ridículo que entablemos negociaciones de nuestra parte sólo porque nos estamos quedando sin municiones. Sin embargo, estamos abiertos a un debate serio y deseamos resolver todos los conflictos, especialmente éste, con medios pacíficos. Sin embargo, debemos estar seguros de que no se trata de otra pausa más que el enemigo quiere aprovechar para rearmarse, sino de una conversación seria y con garantías de seguridad para la Federación Rusa.

Conocemos las distintas opciones en discusión, conocemos los “cebos” que nos mostrarán para convencernos de que ha llegado el momento. Una vez más, queremos resolver por medios pacíficos todas las disputas y esta disputa en particular, este conflicto en particular. Y estamos listos para hacerlo, lo queremos. Pero debe ser una negociación seria que garantice la seguridad de la otra parte, y en este caso lo que más nos interesa es la seguridad de la Federación de Rusia. Partiremos de este punto.

Dmitry Kiselev: Señor Presidente, me temo que parecemos demasiado generosos, ¿no es cierto? ¿No haríamos otro acuerdo con ellos y luego nos engañarían una vez más? Y nos consolaremos pensando que obramos con total honestidad y que fueron ellos quienes hicieron trampa. ¿Estamos destinados a acabar siempre con huevos en la cara? En la década de 1990 Estados Unidos se llenó de medallas por la victoria en la Guerra Fría y las décadas siguientes fueron décadas de grandes mentiras. ¿Cómo podemos esperar que finalmente concluyan con nosotros un tratado honesto, que lo respeten y nos den garantías? No sé cómo deberíamos comportarnos con ellos. ¿Cree realmente que esto es posible?

Vladimir Putin: Odio decirlo, pero no confío en nadie.

Dmitry Kiselev: Bien.

Vladimir Putin: Pero necesitamos garantías. Estas garantías deben constar por escrito, deben ser adecuadas para nosotros y deben hacernos confiar en ellas. Esto es lo que quiero decir. Probablemente sería prematuro decir públicamente que esto podría ser posible. Pero ciertamente no compraremos ninguna promesa vacía.

Dmitry Kiselev: Me temo que sus palabras pueden citarse e interpretarse en un sentido amplio. Cuando dice que no confía en nadie, ¿quiere decir que no confía en nadie en absoluto o se refiere en este caso concreto a los socios occidentales?

Vladimir Putin: Prefiero basarme en los hechos en lugar de guiarme por veleidades y garantías de que se puede confiar en todos. Vea usted, la responsabilidad por las consecuencias de una decisión de esta magnitud es inmensa. Por este motivo no haremos nada que pueda poner en peligro los intereses de nuestro país.

Publicado en Italiano el 15 de marzo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/03/15/putin-alloccidente- il-ballo-dei-vampiri-e-finito- due-anni-fa-kiev-aveva- firmato-la-pace-poi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: kiev, occidente, putin



Categoria: Generale