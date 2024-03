Obispos Argentinos. Quien pierde la vergüenza no la vuelve a encontrar…Bernardino Montejano.



Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el Prof. Bernardino Montejano, a quien agradecemos de todo corazón, ofrece a vuestra atención este artículo sobre la reciente reunión que los obispos argentinos mantuvieron con el Presidente Milei. Feliz lectura y difusión.

SIN VERGÜENZA

“El que pierde la vergüenza no la vuelve a encontrar” canta el gaucho Martín Fierro. Niego que todos nuestros obispos sean sinvergüenzas y lo aclaro antes que leer críticas de mala fe, pero sí acuso a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina de tomar un rumbo ajeno a los mandatos de Cristo.

Hace unos años una amiga de la menor de mis hijas pasaba unos días en San Joaquín y se manifestó discípula de un sacerdote. Y le pregunté: ¿por qué te gusta? La respuesta fue neta: me gusta porque no habla de Dios. A lo cual le respondí con una referencia clave que surge de las escrituras: el sacerdote es escogido entre los hombres para hablarles de las cosas de Dios, o sea que ese pobre hombre. En realidad, citaba de memoria el texto de San Pablo referido al sacerdote: “tomado de entre los hombres, es constituido en bien de los hombres, en lo concerniente a Dios” (Hebreos, V,1).

El mal se ha generalizado y ayer los obispos perdieron una gran oportunidad: hablarle a un presidente que se muestra dubitativo de seguir siendo católico o apostar y hacerse judío, de las cosas de Dios. Si a ellos el tema no les importa, le interesa a millones de argentinos.

A todo esto, los obispos reclamaron al presidente por alimentos para los comedores que administran y la falta de medicinas. Según fuentes eclesiásticas “fue un encuentro distendido y cordial”, en el cual la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió las auditorías en los comedores populares, sin distinguir entre los que pertenecen a los movimientos sociales y los demás. Lo importante es que el proceso sea transparente y le llegue a la gente, porque lo que ha pasado con algunas organizaciones es que los referentes sociales hacían política y no les llegaba la comida a la gente (Clarín).

La comitiva obispal transmitió al gobierno su inquietud por sectores vulnerables que sufren la falta de alimentos y medicamentos.

Estos obispos actúan como si Dios no existiera o no se ocupara de las cosas humanas y son una colección de hipócritas si en lugar de andar mendigando ayudas estatales no se ponen al frente de una gran campaña contra la miseria que comience con un inventario de los bienes eclesiásticos vacíos o abandonados, pongan en venta muchos de ellos o los refaccionen para alojar a quienes viven en la calle, hagan lo hizo la iglesia de siempre cuando construyó hospicios, orfanatos, hospitales, escuelas gratuitas, porque era su deber.

No les vendría mal a nuestros pastores repasar algunos textos patrísticos, como el de San Ambrosio: “Es justo que reserves algo para los pobres y que no niegues el alimento a quienes debes considerar como compañeros y partícipes de tu derecho”.

San Basilio se pregunta: “¿Será Dios injusto al distribuir los bienes necesarios para el sustento con tanta desigualdad?” “¿No habrá Dios obrado así para que recibas el premio a un buen administrador y el pobre sea premiado por su paciencia?”

También se pregunta: ¿”Si llamamos ladrón a quien despoja a otro de su vestido a aquél que no viste al desnudo pudiendo hacerlos cómo lo llamaremos?” Para concluir un texto de San Agustín: “No hago cargo al rico, sino al ladrón, al que todo lo quiere arrebatar para sí”.

¡Ojalá estos textos muevan a los obispos a volver a predicar el Evangelio y a ocuparse del Reino de Dios y su justicia! Y no vivir en la añadidura.

Buenos Aires, marzo 13 de 2024.

Bernardino Montejano

