Putin all’Occidente. Il Ballo dei Vampiri è Finito. Due Anni Fa Kiev Aveva Firmato la Pace. Poi…

Cari amici. nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione qualche brano dell’intervista realizzata da Dmitry Kiselev con Vladimir Putin, e della cui traduzione italiana ringraziamo di cuore il collega Umberto Pascali. L’intervista è molto lunga, nei abbiamo scelto alcuni brani che riguardano l’Occidente, e come a Istanbul nel 2022 si fosse arrivato a una bozza di accordo fra Ucraina e Russia, accordo fatto poi saltare dall’intervento di Borsi Johnson e dei burattinai NATO di Zelensky. Con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Buona lettura e diffusione.

“Il vostro ballo dei vampiri è finito” – Putin alle élite occidentali

Lo sfruttamento delle altre nazioni da parte del cosiddetto “miliardo d’oro” sta per finire, ha dichiarato il presidente russo.

Il vostro ballo da vampiri è finito” – Putin alle élite occidentali

Il presidente russo Vladimir Putin partecipa a un’intervista con il direttore generale del gruppo internazionale dei media Rossiya Segodnya, Dmitry Kiselev, al Cremlino di Mosca,

L’era in cui le élite occidentali hanno potuto sfruttare altre nazioni e altri popoli in tutto il mondo sta per finire, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista esclusiva pubblicata mercoledì da Rossiya 1 e RIA Novosti.

Il presidente ha dichiarato che negli ultimi secoli il cosiddetto “miliardo d’oro” si è abituato a “riempirsi la pancia di carne umana e le tasche di denaro”, “parassitando” altri popoli in Africa, Asia e America Latina.

“Ma devono capire che il ballo dei vampiri sta finendo”, ha detto Putin.

Ha aggiunto che i cittadini di queste regioni, che sono state continuamente sfruttate dall’Occidente negli ultimi 500 anni, hanno iniziato ad associare la lotta per la sovranità della Russia con “le loro aspirazioni alla sovranità e allo sviluppo indipendente”.

Allo stesso tempo, Putin ha osservato che le élite occidentali hanno un forte desiderio di “congelare la situazione attuale” e di preservare “l’ingiusto stato di cose negli affari internazionali”.

In precedenza, nel suo discorso programmatico all’Assemblea federale russa il mese scorso, Putin ha affermato che l’Occidente, con le sue “abitudini coloniali” di “accendere conflitti nazionali in tutto il mondo”, intende fare tutto il possibile per bloccare lo sviluppo della Russia e trasformarla, come ha fatto con l’Ucraina, in uno Stato fallito morente.

“Al posto della Russia, vogliono uno spazio dipendente, inaridito e morente, dove poter fare quello che vogliono”, ha detto.

Dmitry Kiselev: Mentre gli americani sembrano parlare di negoziati e stabilità strategica, dichiarano la necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. La nostra posizione è la seguente: “Siamo aperti ai negoziati, ma il tempo dei gesti di buona volontà è passato, è finito”. Significa che non ci saranno negoziati?

Vladimir Putin: Non abbiamo mai rifiutato di negoziare.

Dmitry Kiselev: Ma c’è un compromesso senza gesti di buona volontà? Come si può raggiungere allora?

Vladimir Putin: Lasci che provi a spiegarlo. L’ho già detto molte volte, ma se è necessario ripeterlo, lo farò. Quando abbiamo tenuto i colloqui a Istanbul, in Turchia, con i negoziatori della controparte, abbiamo finito per avere uno spesso fascicolo, un documento, che era in realtà una bozza di trattato. Abbiamo un estratto di quel trattato nell’Ufficio presidenziale esecutivo; è stato siglato dal capo del gruppo negoziale della parte ucraina, il signor Arakhamia. Potete vedere la sua firma. Ma poi, come già sapete, lo stesso Arakhamia ha detto pubblicamente al mondo – anche in un incontro con i giornalisti, credo, anche stranieri – che l’ex Primo Ministro britannico Johnson è arrivato e li ha convinti a non firmare il trattato e, quindi, a non attuarlo. E così hanno iniziato a tirare fuori l’argomento che lei ha appena citato: dobbiamo sconfiggere la Russia sul campo di battaglia.

Siamo pronti a negoziare? Certo che lo siamo. Ma non siamo assolutamente pronti per colloqui che si basano su una sorta di “wishful thinking”, che si verifica dopo l’uso di psicofarmaci, ma siamo pronti per colloqui basati sulle realtà che si sono sviluppate, come si dice in questi casi, sul campo. Questa è la prima cosa.

In secondo luogo, ci sono già state fatte molte promesse in passato. Ci era stato promesso che la NATO non si sarebbe espansa a est, ma poi abbiamo visto la NATO ai nostri confini. Ci è stato promesso, senza addentrarci nella storia, che il conflitto interno in Ucraina sarebbe stato risolto con mezzi pacifici e politici. Come ricordiamo, tre ministri degli Esteri di Polonia, Germania e Francia sono venuti a Kiev e hanno promesso che sarebbero stati garanti di questi accordi. Un giorno dopo è avvenuto il colpo di Stato. Ci avevano promesso che gli accordi di Minsk sarebbero stati rispettati, e poi hanno annunciato pubblicamente che non avevano intenzione di mantenere le loro promesse, ma si sono presi solo una pausa per armare il regime di Bandera in Ucraina. Ci hanno promesso molte cose, ecco perché le promesse da sole non bastano.

Sarebbe ridicolo da parte nostra avviare negoziati solo perché stanno finendo le munizioni. Tuttavia, siamo aperti a una discussione seria e desideriamo risolvere tutti i conflitti, soprattutto questo, con mezzi pacifici. Tuttavia, dobbiamo essere sicuri che questa non sia solo un’altra pausa che il nemico vuole usare per il riarmo, ma piuttosto una conversazione seria con garanzie di sicurezza per la Federazione Russa.

Conosciamo le varie opzioni in discussione, conosciamo le “esche” che ci mostreranno per convincerci che è arrivato il momento. Ancora una volta, vogliamo risolvere tutte le controversie e questa particolare controversia, questo particolare conflitto, con mezzi pacifici. E siamo pronti a farlo, lo vogliamo. Ma dovrebbe trattarsi di un negoziato serio con la garanzia di sicurezza per la parte avversa, e in questo caso siamo principalmente interessati alla sicurezza della Federazione Russa. È da questo che partiremo.

Dmitry Kiselev: Signor Presidente, temo che sembriamo troppo generosi, non è vero? Non sarebbe il caso di concludere un altro accordo con loro e che ci imbrogliassero ancora una volta? E noi ci consoleremo pensando che abbiamo fatto tutto onestamente e che sono stati loro a imbrogliare. Siamo destinati a finire sempre con le uova in faccia?

Negli anni ’90 gli Stati Uniti si sono fregiati di medaglie per la vittoria nella Guerra Fredda, e i decenni successivi sono stati decenni di grandi bugie. Come possiamo sperare che finalmente concludano un trattato onesto con noi, che lo rispettino e che ci diano garanzie? Non so come dobbiamo comportarci con loro. Crede davvero che questo sia possibile?

Vladimir Putin: Odio dirlo, ma non mi fido di nessuno.

Dmitry Kiselev: Bene.

Vladimir Putin: Ma abbiamo bisogno di garanzie. Queste garanzie devono essere messe nero su bianco, devono essere adatte a noi e devono farci fidare. Questo è ciò che intendo.

Probabilmente sarebbe prematuro dire pubblicamente che potrebbe essere possibile. Ma di certo non compreremo nessuna promessa vuota.

Dmitry Kiselev: Temo che le sue parole possano essere citate e interpretate in modo ampio. Quando dice che non si fida di nessuno, intende dire che non si fida affatto di nessuno o si riferisce ai partner occidentali in questo caso specifico?

Vladimir Putin: Preferisco basarmi sui fatti piuttosto che lasciarmi guidare da velleità e rassicurazioni sul fatto che ci si può fidare di tutti. Vedete, la responsabilità delle conseguenze di una decisione di questa portata è immensa. Per questo motivo non faremo nulla che possa pregiudicare gli interessi del nostro Paese.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Dmitry Kiselev: Bene, allora.

A parte le interferenze e le battaglie elettorali, l’escalation di fatto continua. Sembra che entrambe le superpotenze, Russia e Stati Uniti, stiano giocando a quello che gli americani chiamano il “gioco del pollo” (quando i polli si speronano a vicenda); si tratta di un gioco in cui due automobilisti si dirigono l’uno verso l’altro per vedere chi sbanda per primo. Finora nessuno sembra propenso ad essere il primo. Lo scontro è dunque imminente?

Vladimir Putin: Perché? Gli Stati Uniti hanno annunciato che non invieranno truppe. Sappiamo cosa sono le truppe americane in territorio russo. Sono invasori. Questo è il modo in cui li tratteremo anche se dovessero apparire nel territorio dell’Ucraina, e loro lo capiscono. Ho detto che Biden è un rappresentante della scuola tradizionale e questo è dimostrato. Tuttavia, oltre a Biden, hanno abbastanza specialisti nelle relazioni russo-americane e nella deterrenza strategica.

Pertanto, non credo che ci si stia avvicinando a uno scontro frontale. Ma siamo pronti. Ho detto più volte che per noi è una questione di vita o di morte, mentre per loro si tratta di migliorare la loro posizione tattica nel mondo nel suo complesso e di mantenere il loro status tra i loro alleati in Europa in particolare. Anche questo è importante, ma non quanto lo è per noi.

Dmitry Kiselev: È interessante che lei abbia detto che siamo pronti. Il filosofo ed esperto di geopolitica Alexander Dugin esorta direttamente a prepararsi praticamente a una guerra nucleare. “Più siamo pronti, meno è probabile una guerra del genere”, afferma Dugin. Ma come si fa a prepararsi? Siamo davvero pronti per una guerra nucleare?

Vladimir Putin: Da un punto di vista tecnico-militare, siamo certamente pronti. Le truppe sono costantemente in allerta. Questa è la prima cosa.

In secondo luogo. La nostra triade nucleare è più avanzata di qualsiasi altra, e anche questo è un fatto universalmente riconosciuto. Noi e gli americani siamo gli unici ad avere una triade del genere.

Qui abbiamo fatto molti più progressi. Abbiamo una componente nucleare più avanzata. Complessivamente, per quanto riguarda le portaerei e le testate, abbiamo una sostanziale parità, ma la nostra componente nucleare è più sofisticata.

Lo sanno tutti, tutti gli esperti. Tuttavia, non significa che dobbiamo competere per numero di portaerei o di testate, ma dobbiamo saperlo. E ripeto che coloro che ne hanno bisogno – esperti, specialisti, militari – lo sanno bene.

Ora stanno impostando il compito di aumentare questa modernità, questa novità, hanno piani rilevanti. Anche noi ne siamo a conoscenza. Loro stanno sviluppando tutti i loro componenti, e anche noi. Ma, a mio avviso, questo non significa che siano pronti a scatenare una guerra nucleare domani. Se vogliono farlo, cosa c’è da fare? Noi siamo pronti.