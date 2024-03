Vescovi Argentini. Chi Perde la Vergogna non la Troverà Più…Bernardino Montejano.

LA VERGOGNA

“Chi perde la sua vergogna non la ritroverà mai più”, canta il gaucho Martin Fierro. Nego che tutti i nostri vescovi siano senza vergogna e lo dico chiaramente piuttosto che leggervi critiche di malafede, ma accuso il Comitato esecutivo della Conferenza episcopale argentina di aver intrapreso una strada estranea ai mandati di Cristo.

Qualche anno fa, un’amica di mia figlia minore stava trascorrendo qualche giorno a San Joaquín e diceva di essere discepola di un sacerdote. Le chiesi: perché ti piace? La risposta fu chiara: mi piace perché non parla di Dio. Al che ho risposto con un riferimento chiave delle Scritture: il sacerdote è scelto tra gli uomini per parlare loro delle cose di Dio, cioè di quel povero uomo. Infatti, citavo a memoria il testo di San Paolo a proposito del sacerdote: “preso tra gli uomini, è designato per il bene degli uomini riguardo a Dio” (Ebrei, V,1).

Il male è diffuso e ieri i vescovi hanno perso una grande occasione: parlare delle cose di Dio a un presidente che esita a rimanere cattolico o a apostatare e diventare ebreo. Se la questione non interessa a loro, interessa a milioni di argentini.

Inoltre, i vescovi si sono lamentati con il presidente del cibo per le mense dei poveri che gestiscono e della mancanza di medicinali. Secondo fonti ecclesiastiche, “è stato un incontro rilassato e cordiale”, in cui il ministro del Capitale umano, Sandra Pettovello, ha difeso le verifiche delle mense dei poveri, senza distinguere tra quelle appartenenti ai movimenti sociali e le altre. L’importante è che il processo sia trasparente e che il cibo arrivi alla gente, perché quello che è successo con alcune organizzazioni è che i referenti sociali hanno fatto politica e il cibo non è arrivato alla gente” (Clarín).

La delegazione episcopale ha trasmesso al governo la sua preoccupazione per i settori vulnerabili che soffrono per la mancanza di cibo e medicinali.

Questi vescovi si comportano come se Dio non esistesse o non si interessasse delle vicende umane e sono un insieme di ipocriti se invece di elemosinare aiuti dallo Stato non si mettono alla testa di una grande campagna contro la miseria, cominciando con l’inventario dei beni ecclesiastici vuoti o abbandonati, mettendone in vendita molti o ristrutturandoli per ospitare chi vive per strada, come la Chiesa ha sempre fatto quando ha costruito ospizi, orfanotrofi, ospedali, scuole gratuite, perché era suo dovere farlo.

Non farebbe male ai nostri pastori rivedere alcuni testi patristici, come quello di Sant’Ambrogio: “È giusto che tu metta da parte qualcosa per i poveri e non neghi il cibo a coloro che devi considerare come compagni e partecipi del tuo diritto”.

San Basilio si chiede: “È forse ingiusto che Dio distribuisca i beni necessari al sostentamento in modo così disuguale?” “Non ha forse agito così Dio affinché tu riceva la ricompensa di un buon amministratore e i poveri siano ricompensati per la loro pazienza?”.

Si chiede inoltre: “Se chiamiamo ladro colui che spoglia un altro dei suoi vestiti, come chiameremo colui che non veste gli ignudi quando può vestirli?” Conclude con un testo di Sant’Agostino: “Non ritengo responsabile il ricco, ma il ladro, colui che vuole prendere tutto per sé”.

Che questi testi muovano i vescovi a tornare a predicare il Vangelo e a preoccuparsi del Regno di Dio e della sua giustizia!

E non a vivere in aggiunta.

Buenos Aires, 13 marzo 2024.

Bernardino Montejano

