….Ma non Potete Ingannare Tutti Sempre… Covid, Siero, Lockdown, Green Pass Etc. Pro Memoria.

… Ha ammesso di aver tirato dritto perché così consigliato dagli esperti

… 1 – La decisione è sempre politica in ultima istanza

… 2 – La scienza non è decisa dai tribunali

… dovremmo dare ragione all’Inquisizione che condannò Galileo. Anche quello era un tribunale

… 3 – sappiamo con ragionevole certezza che il Sars-CoV2 è frutto di manipolazioni genetiche

… 4 – Mascherine e lockdown servono a poco o sono addirittura dannosi

… 5 – il vaccino non serve a bloccare la trasmissione del virus

… candidamente ammesso dalla stessa Pfizer

… ha dichiarato che l’azienda non si era neanche mai prefissa di conseguire quel risultato

… allora qual è il fondamento del green pass?

… abituarle ad altri ben più stringenti provvedimenti come il passaporto sanitario

… 6 – i rilevamenti dei tamponi erano gravati da un’elevatissima percentuale di errori

… il tasso di mortalità è stato amplificato

… i dati sugli eventi avversi sono stati registrati solo parzialmente

… chi non ha imposto lockdown, mascherine e vaccinazioni ha fatto meglio di noi

… 7 – Il mostro giuridico:

…se mi imponi un vaccino (altrimenti fuori dal … lavoro e muori di fame)

… non puoi pretendere un “consenso informato”, un’attestazione di libera adesione

… Qualche magistrato vorrà spiegarci questa contraddizione?

… 8 – altro che “tachipirina e vigile attesa”, locuzione ancora da decifrare

… con l’arsenale farmaceutico già noto avremmo ridotto l’ospedalizzazione intensiva del 90% [ Lancet ]

… hanno fatto firmare contratti capestro alle UE

… 9 – privo di effetti collaterali. Così hanno sempre spergiurato virostar e politici

… un’incidenza di reazioni avverse mille volte superiore a quella registrata con altre vaccinazioni

… queste prove e questi dati non sono stati cercati dagli organismi preposti a farlo, AIFA in primis

… migliaia di persone che contestano Speranza a causa degli eventi collaterali subiti

… sono persone che si sono fidate e hanno subito una, due o anche quattro inoculi

… oltre ad offendere – non ha nulla da dire a questi italiani traditi?

… 10 – È assurdo prendersela con i poveracci che cercano soluzioni

… domanda di salute va ascoltata e rispettata

… “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre”. Speranza farebbe bene a ricordarlo