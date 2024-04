Postcristianesimo. Il Nuovo Libro di Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è con grande piacere che offriamo alla vostra attenzione questa scheda editoriale dell’ultimo libro di Agostino Nobile, a cui auguriamo un grande successo. Meritato, d’algtronde, perché chi segue Stilum Curiae, ha di sicuro apprezzato la completezza di informazioni, la profondità della ricerca e la chiarezza di esposizione di Agostino. A chi ci legge non ci resta che consigliare di procurarsi il libro, e di trarne tutti i benefici possibili. Buona lettura e condivisione.

POSTCRISTIANESIMO – Il nuovo libro di Agostino Nobile

Per chi vuole avere una panoramica della situazione occidentale e planetaria, non può ignorare quello che accade dietro le quinte delle grandi istituzioni, Chiesa compresa. Postcristianesimo smaschera, con prove documentate, fatti volutamente oscurati dalla cultura dominante. I 94 articoli, pubblicati su Stilum Curiae e raccolti in Postcristianesimo, descrivono i tasselli socio-politici che producono il cosiddetto postumanesimo e, grazie alla tecnologia, il transumanesimo. L’umanesimo fu un fenomeno culturale che prese vita in Italia negli ultimi anni del XIV secolo, e non è un caso che sia nato nella cultura cristiana. Per questo motivo il cambiamento che cerca di realizzare la Cupola finanziaria è fondamentalmente spirituale. Basti ricordare l’ateismo del ‘900 e le decine di intellettuali e politici che hanno denigrato il cristianesimo.

Tra questi ricordiamo Fernando Pessoa: “La schiavitù è logica e legittima, uno Zulu o Landim non rappresenta nulla di utile in questo mondo. Civilizzarlo, sia religiosamente che in qualsiasi altra forma, è volergli dare quello che non può avere. È legittimo costringerli, dal momento che non è gente che può servire gli scopi della civiltà. Schiavizzare loro è logico. Il degenerato concetto egualitario col quale il cristianesimo ha avvelenato i nostri concetti sociali, ha danneggiato, tuttavia, questo atteggiamento logico”. Sigmund Freud: “I popoli cristiani sono mal battezzati. Sotto una vernice di cristianesimo essi sono rimasti, come i loro antenati, dei barbari politeisti”.

Adolf Hitler: “Anche il cristianesimo non poté contentarsi di edificare il suo proprio altare: dovette per forza procedere all’abbattimento degli altari pagani. Solo partendo da questa fanatica intolleranza poté foggiarsi la fede apodittica, di cui l’intolleranza è appunto l’indispensabile premessa”. Friedrich Nietzsche: “Il cristianesimo diede da bere a Eros il veleno: esso non lo fece morire, ma degenerare in vizio”. Herman Melville: “È meglio dormire con un cannibale sobrio che con un cristiano ubriaco”. Non è dunque un caso se l’ideologia atea del secolo scorso è stata la più feroce e sanguinaria della storia occidentale. Le principali lobby che oggi investono miliardi di dollari e di euro non sono altro che i discendenti degli anticristiani del secolo scorso.

I governi “democratici” non si meritano il beneficio del dubbio e della buona fede.

Essi sanno perfettamente cosa fanno e dove vogliono arrivare sotto l’egida del Sistema finanziario. Conoscere quello che si muove dietro le quinte è l’unico modo per agire e possibilmente fermarli. Non dimentichiamo che la Cupola teme solo la decisa reazione del popolo. I 94 articoli raccolti su Postcristianesimo dovrebbero essere sufficienti per svegliare anche i più affezionati all‘attuale contesto socio-politico. Il libro si acquista su Amazon Buona lettura.

Agostino Nobile

Ps: È stato più volte detto che pubblicare su Amazon significa arricchire ulteriormente chi fa parte dell’alta finanza. È vero, ma è anche vero che, tranne gli scrittori molto famosi, le case editrici chiedono una somma non indifferente agli autori che vogliono pubblicare il proprio lavoro. Quindi non meravigliamoci se molti scrittori che si autoproducono stanno aumentando in maniera esponenziale.

