Tribunale Sentenzia: Tamponi Covid sono Inaffidabili. Silenzio Sepolcrale dei Media Omertosi…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione, questo articolo apparso su Nexus che ringraziamo per la cortesia, e che ci sembra molto importante. Anche perché nel nostro Paese si chiedono tamponi per entrare negli ospedali, contro ogni evidenza scientifica. Ma la sanità è in mano a chi sappiamo, a Schillanza-Speràci, e quindi…speriamo che qualcuno riesca a fargli giungere questo articolo. Buona lettura e condivisione.

Silenzio sepolcrale dei Mass Stream Media mentre il test PCR è legalmente giudicato inutile per il test Covid

Un’importante sentenza legale stabilisce che i test Covid non sono adatti allo scopo. E allora cosa fanno gli MSM? Lo ignorano

Quattro vacanzieri tedeschi che erano stati messi illegalmente in quarantena in Portogallo dopo che uno di loro era stato giudicato positivo al Covid-19 hanno vinto la loro causa, in un verdetto che condanna il test PCR ampiamente utilizzato come inaffidabile fino al 97%.

All’inizio di questo mese, i giudici portoghesi hanno confermato la decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva ritenuto illegittima la quarantena forzata di quattro vacanzieri. Il caso era incentrato sull’affidabilità (o meno) dei test Covid-19 PCR.

Il verdetto, emesso l’11 novembre, ha fatto seguito a un ricorso contro un atto di habeas corpus presentato da quattro tedeschi contro l’Autorità sanitaria regionale delle Azzorre. Quest’ultima si era appellata a una sentenza di un tribunale inferiore che aveva dato ragione ai turisti, i quali sostenevano di essere stati confinati illegalmente in un hotel senza il loro consenso. Ai turisti era stato ordinato di rimanere nell’hotel durante l’estate dopo che uno di loro era risultato positivo al coronavirus in un test PCR – gli altri tre erano stati etichettati come contatti stretti e quindi messi in quarantena.

Inaffidabile, con una forte possibilità di falsi positivi

La deliberazione della Corte d’appello di Lisbona è completa e affascinante. Ha stabilito che l’Autorità Sanitaria Regionale delle Azzorre ha violato il diritto portoghese e internazionale confinando i tedeschi nell’hotel. I giudici hanno anche affermato che solo un medico può “diagnosticare” una malattia e hanno criticato il fatto che, a quanto pare, i tedeschi non sono mai stati valutati da un medico.

I giudici hanno anche criticato l’affidabilità del test PCR (reazione a catena della polimerasi), il più comunemente usato per verificare la presenza di Covid.

La conclusione della sentenza di 34 pagine comprendeva quanto segue: “Alla luce delle attuali evidenze scientifiche, questo test si dimostra incapace di determinare al di là di ogni ragionevole dubbio che tale positività corrisponda, di fatto, all’infezione di una persona da parte del virus SARS-CoV-2”.

Agli occhi di questa corte, quindi, un test positivo non corrisponde a un caso Covid. Le due ragioni più importanti, secondo i giudici, sono che “l’affidabilità del test dipende dal numero di cicli utilizzati” e che “l’affidabilità del test dipende dalla carica virale presente”. In altre parole, ci sono semplicemente troppe incognite che circondano i test PCR.

Il test è positivo? Potrebbe esserci anche solo il 3% di probabilità che sia corretto

Questa non è la prima sfida alla credibilità dei test PCR. Molti sanno che i risultati dipendono in larga misura dal numero di amplificazioni eseguite, o “soglia dei cicli”. Questo numero nella maggior parte dei laboratori americani ed europei è di 35-40 cicli, ma gli esperti hanno affermato che anche 35 cicli sono troppi e che un protocollo più ragionevole richiederebbe 25-30 cicli. (Ogni ciclo aumenta esponenzialmente la quantità di DNA virale nel campione).

All’inizio di quest’anno, i dati di tre Stati americani – New York, Nevada e Massachusetts – hanno dimostrato che, se si tiene conto della quantità di virus trovata in una persona, fino al 90% delle persone risultate positive al test potevano essere in realtà negative, in quanto portatrici di quantità minime di virus.

I giudici portoghesi hanno citato uno studio condotto da “alcuni dei principali specialisti europei e mondiali”, pubblicato da Oxford Academic alla fine di settembre. Lo studio ha dimostrato che se una persona risulta positiva al Covid con una soglia di ciclo pari o superiore a 35, le probabilità che sia effettivamente infetta sono inferiori al 3% e che “la probabilità di… ricevere un falso positivo è pari o superiore al 97%”.

Pur ammettendo che la soglia del ciclo utilizzata nei laboratori portoghesi era sconosciuta, i giudici hanno considerato questo fatto come un’ulteriore prova dell’illegalità della detenzione dei turisti. L’implicazione era che non ci si poteva fidare dei risultati. A causa di questa incertezza, hanno dichiarato che “in nessun modo questo tribunale sarà mai in grado di determinare” se il turista positivo al test fosse effettivamente portatore del virus o se gli altri fossero stati esposti al virus.

Non ditelo a nessuno

È un triste atto d’accusa nei confronti dei nostri media mainstream il fatto che una sentenza così importante, di così ovvia e pressante rilevanza internazionale, sia stata ampiamente ignorata. Se si volessero trovare delle scuse (inconsistenti), si potrebbe dire che il caso è sfuggito alla maggior parte degli editori scientifici perché è stato pubblicato in portoghese. Ma c’è una traduzione integrale in inglese dell’appello e i media alternativi sono riusciti a riprenderlo.

E non è che il Portogallo sia una nazione remota e misteriosa in cui le notizie sono inaffidabili o i cui giudici sono sospetti: si tratta di un Paese dell’UE occidentale con una popolazione numerosa e un sistema giuridico simile a quello di molte altre parti d’Europa. E non è l’unico Paese le cui istituzioni si scontrano con la saggezza popolare in materia di Covid. L’autorità sanitaria nazionale finlandese ha contestato la raccomandazione dell’OMS di testare il maggior numero possibile di persone per il coronavirus, affermando che sarebbe uno spreco di denaro dei contribuenti, mentre i Paesi più poveri del Sud-Est asiatico si stanno trattenendo dall’ordinare i vaccini, citando un uso improprio di risorse limitate.

I test, soprattutto quelli PCR, sono alla base dell’intero castello di carte delle restrizioni Covid che stanno creando scompiglio in tutto il mondo. Dai test derivano i numeri dei casi. Dal numero di casi deriva il “numero R”, la velocità con cui un portatore infetta gli altri. Dal “temuto” numero R derivano i blocchi e le restrizioni, come le nuove e sconcertanti restrizioni a livelli dell’Inghilterra che entreranno in vigore la prossima settimana.

La raffica quotidiana di statistiche è ormai nota a tutti noi, ma con il passare del tempo continuano ad aumentare le prove che qualcosa potrebbe essere profondamente sbagliato nell’intero fondamento della nostra reazione a questa pandemia: il regime di test.

Le dichiarazioni, i punti di vista e le opinioni espresse in questa rubrica sono esclusivamente quelle dell’autore e non rappresentano necessariamente quelle di RT.

