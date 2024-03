Eventi e Incontri in Emilia e Online.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni ed annunci di eventi ricevute dal prof. Giovanni Lazzaretti. Buona lettura e diffusione.

§§§

[1] REGGIO EMILIA, VENERDI’ 15 MARZO 2024, 20.30, SERATA DI PREGHIERA

Serata di preghiera presieduta da don Romano Vescovi.

[2] VIA INTERNET, DA VENERDI’ 15 MARZO 2024, 21.00, SCUOLA NAZIONALE DI DOTTRINA SOCIALE, “ALLE FONTI DELLA DOTTRINA SOCIALE”

Corso dell’Osservatorio Van Thuan in 10 lezioni, nelle quali verrà ripercorso il corpus dottrinale di Leone XIII. PDF di presentazione allegato. Volantino a questo collegamento.

https://vanthuanobservatory. com/wp-content/uploads/2024/ 01/ScuolaDSC24-corretta.pdf

[3] REGGIO EMILIA, SABATO 16 MARZO 2024, 16.30, ALESSANDRA BASSO E STEPHAN KAMPOWSKI, “ESSERE GENITORI: DIRITTO O RESPONSABILITA’?”

Una parlamentare europea e un docente di antropologia filosofica in “dialogo critico” sulla creazione del certificato europeo di filiazione.

[4] SASSUOLO (MO), SABATO 16 MARZO 2024, 17.00, ANNA CLELIA PIOVOSO, “LA SINDONE CI PARLA”

[5] REGGIO EMILIA, DOMENICA 17 MARZO 2024, 17.30, BRUNO BARBERIS, “LA SINDONE, SPECCHIO DEL VANGELO”

La Sindone, un ottimo modo per prepararsi alla Passione, con esperti d’eccellenza.

[6] PUIANELLO DI QUATTRO CASTELLA (RE), LUNEDI’ 18 MARZO 2024, 21.00, FILM, “LIBERA NOS”

Docufilm sull’esorcismo, seguito da un dibattito con un sacerdote esorcista.

[7] CORREGGIO (RE), MARTEDI’ 19 MARZO 2024, 19.00, MESSA IN LATINO PER SAN GIUSEPPE

Dal Gruppo stabile “Rolando Rivi”, PDF allegato.

Gruppo stabile Rolando Rivi <summorumpontificum.correggio@gmail.com>

Si avvisa che il prossimo martedì 19 marzo alle ore 19, nell’occasione della solennità di san Giuseppe, patrono

della chiesa universale, verrà celebrata una S. Messa in forma straordinaria a Correggio.

La Santa Messa si terrà presso il santuario della B.V. della Rosa in Correggio, raggiungibile dal viottolo alberato

all’altezza di Viale Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino viene di norma celebrata alle

19 tutti i primi venerdì del mese

e gli ultimi sabati del mese (messa festiva ore 18.30) di aprile

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

***

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] CORSO DI FABIO CONDITI, “ECONOMIA DELLE PERSONE”

Letterina di Fabio Conditi, di invito a un corso che fare sul sito di Loretta Bolgan. Il corso inizia quando si raggiunge il minimo di 15 iscritti.

Caro Giovanni,

ho deciso di accettare la proposta di Loretta Bolgan di fare un Corso online a

pagamento (50 euro) sul suo nuovo sito STUDI E SALUTE.

Non so se si iscriveranno in molti, ma essendo costituito da n.12+2 incontri

online da circa 1:00-1:30, credo che siano sufficienti formare le persone.

Se pensi possa interessare ai tuoi contatti, puoi diffondere questa descrizione

e il link alle pagine dal sito di Loretta.

? Percorso di consapevolezza economica in 12 passi sul sito STUDI E

SALUTE di Loretta Bolgan

Per conoscere le cause della crisi attuale e le soluzioni concrete e realizzabili

per migliorare la nostra vita.

PARTECIPATE E CONDIVIDETE

https://www.studiesalute.org/corso-leconomia-delle-persone

§§§

