Il Governo Truffa (e i Suoi Partiti) Vota la Dittatura Sanitaria dell’UE. Renate Holzeisen.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) dall’avv. Renate Holzeisen che testimonia una volta di più – se ce ne fosse bisogno – l’asservimento dei partiti di governo e dell’esecutivo stesso a poteri forti sovranazionali…ma era per questo che sono stati eletti? Al vostro Paese questo come lo chiamate? Buona lettura e diffusione.

Ho dovuto constatare che TUTTI (senza eccezione alcuna) gli europarlamentari italiani facenti parte dei partiti di governo (FdI, Lega, Forza Italia) hanno VOTATO A FAVORE del Regolamento (UE) 2022/2371. L‘unica europarlamentare italiana che ha votato contro è l’On.le Francesca Donato, che non è membro di un partito di maggioranza. Vedi qui il voto nel Parlamento Europeo in data 4.10.22 a pagg. 6 e 7 https://europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2022-10-04-RCV_IT.pdf

Dunque, non prendete in giro i cittadini italiani, asserendo che questo Regolamento sarebbe il frutto del precedente governo! La Verità è che è stato votato in Parlamento Europeo anche dall‘intera rappresentanza politica della Lega, di FdI e Forza Italia. E questo significa, che per i partiti che sono attualmente al governo, evidentemente va bene così!

Il Regolamento UE 2022/2371 conferisce in materia di sanità poteri alla Commissione UE che prima questa non aveva: come quello di riconoscere formalmente a livello unionale un’asserita emergenza di sanità pubblica (che comprende anche la questione climatica), incluse (asserite) pandemie, istituisce un nuovo comitato di sicurezza sanitaria unionale, prevede un piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell’UE, implementa il concetto di ONE HEALTH (inserendo anche la questione climatica) e il concetto di HEALTH IN ALL POLICIES (salute in tutte le politiche) e, dunque, implementa ex ante esattamente ciò che ci porta alla cosiddetta dittatura sanitaria e climatica voluta da chi finanzia e comanda l‘OMS, e rafforza in generale la cooperazione con l’OMS. Tale rafforzamento e ampliamento di potere dell’UE vengono motivati nel Regolamento (nei cosiddetti considerando) con la constatazione – che l‘UE è a favore della modifica/integrazione del Regolamento Sanitario Internazionale (con effetto giuridico vincolante!) per rafforzare (cito) „l’ARCHITETTURA SANITARIA GLOBALE“. Questo Regolamento è stato il primo fondamentale passo per implementare ex ante la dittatura sanitaria/climatica. Vedi il Regolamento UE qui https://drive.google.com/file/d/1OH3_hWfv-Jhmyf-zHySxIKR1hdcPNk9y/view?usp=drivesdk Il Comitato dei rappresentanti permanenti nel Consiglio Ue (Coreper) è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio, ma il giorno 24.10.2022 il voto spettava ai membri del Consiglio dell‘UE (e dunque al rappresentante del nuovo governo).

Se il neo Ministro alla Salute non riusciva a partecipare alla riunione del Consiglio dell‘UE https://consilium.europa.eu/it/general-secretariat/corporate-policies/transparency/open-data/voting-results/?meeting=3903 si sarebbe potuto dare al rappresentante permanente dell’Italia nell’UE un chiaro mandato di voto contrario.

Invece ha votato a favore del Regolamento, pur essendo dal 23.10.2022 il rappresentante dell‘Italia con un nuovo governo che si è presentato all‘elettorato con la promessa di evitare ulteriori cessioni di potere da parte dell‘Italia all‘UE. La verità è che anche nei partiti che compongono il nuovo governo non c‘era (e presumo che non ci sia a tutt’oggi) la consapevolezza e/o sensibilità/allarme per il tema. Perché non mi sembra che il nuovo Ministro alla Salute si sia dissociato dalla RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/1339 del Consiglio UE del 27 giugno 2023 relativa all‘adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale istituita dall‘OMS. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023H1339

Schillaci, questo atteggiamento di assecondare le politiche di stampo totalitario dell’UE, lo ha dimostrato anche con il suo Piano Nazionale di Comunicazione del Rischio Pandemico, nel quale si esprime benevolmente riguardo alle modifiche del RSI e del nuovo contratto pandemico, per dare le istruzioni ai fini della lotta della disinformazione e fakenews https://salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_722_0_file.pdf e, dunque, non si dissocia dalla linea della von der Leyen & Co.

Dato che vedo che in tanti manca la consapevolezza dell‘effetto giuridico di un Regolamento UE, questa informazione, come sempre documentata: Un Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio dell’UE non è un Trattato internazionale, ma è legge eurounionale direttamente applicabile ex art. 288 TFUE in ogni Stato membro UE (dunque anche in Italia) fino alla sua abrogazione! Non fare confusione con concetti completamente differenti. Qui stiamo parlando di legge direttamente applicabile in Italia ex art. 288 TFUE. E, pertanto, è un disastro se i parlamentari europei italiani (anche dei partiti attualmente al governo) contribuiscono a implementare ex ante quanto a livello dell‘OMS deve essere ancora deliberato! Follia totale il comportamento della ns. rappresentanza nel Parlamento Europeo. L‘unica che si salva da questa contestazione è l‘On.le Francesca Donato @ladyonorato

