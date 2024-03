Burattinai e Burattini. Ardern, Macron, Milei, Trudeau e Klaus Schwab. The Exposé.

Marco Tosatti

Esplorando il programma Young Global Leaders (YGL) del World Economic Forum, possiamo analizzare la profonda influenza che gli ex allievi di questa prestigiosa iniziativa esercitano nel plasmare le narrazioni e le politiche globali.

Il programma, sotto la guida del tedesco Klaus Schwab, seleziona meticolosamente individui che mostrano un eccezionale potenziale di leadership in vari settori.

Sebbene l’obiettivo sia apparentemente quello di promuovere una coorte impegnata a migliorare lo stato del mondo, un’interpretazione più oscura potrebbe mettere in discussione la concentrazione di potere e influenza tra pochi eletti e le sue implicazioni per la democrazia e l’autonomia globali.

Uno sguardo ravvicinato all’influenza distopica

Emmanuel Macron, Justin Trudeau e Jacinda Ardern sono figure emblematiche del successo dell’YGL nel collocare i suoi ex allievi in posizioni di potere cruciali.

Questi leader, con le loro politiche progressiste e la loro leadership carismatica, incarnano anche l’influenza sottile e pervasiva di una rete di élite globale.

I critici di una prospettiva distopica potrebbero sostenere che la loro ascesa riflette non solo il merito individuale, ma anche il potere del grooming e del networking delle élite, sollevando preoccupazioni sul processo democratico e sulla diversità di pensiero nella leadership globale.

Emmanuel Macron

La rapida ascesa di Macron, il più giovane presidente francese, da funzionario governativo relativamente sconosciuto all’apice della politica francese, potrebbe essere considerata un esempio dell’influenza del programma YGL.

Il suo mandato è stato caratterizzato dagli sforzi per riformare l’economia francese e rafforzare l’Unione Europea.

Tuttavia, vista attraverso una lente distopica, la leadership di Macron evidenzia anche le sfide del globalismo, con proteste diffuse e disordini sociali sotto la sua amministrazione che segnalano uno scollamento tra la visione dell’élite globale di unelecterd e la realtà della popolazione.

Justin Trudeau

Il primo ministro canadese Trudeau, noto per il suo impegno in questioni come il cambiamento climatico, l’uguaglianza di genere e i diritti dei rifugiati, esemplifica anche l’ideale di leadership globale promosso dall’YGL.

Tuttavia, i critici potrebbero indicare le controversie della sua amministrazione, tra cui le violazioni dell’etica e le critiche sulla gestione dei diritti degli indigeni e delle politiche ambientali, come indicative delle complessità e delle contraddizioni che sorgono quando gli ideali di leadership globale si confrontano con le realtà nazionali e locali.

Jacinda Ardern

La leadership empatica e autoritaria di Ardern, in particolare all’indomani della sparatoria nella moschea di Christchurch e durante la pandemia COVID-19, è stata lodata a livello globale.

Tuttavia, da una prospettiva distopica, la sua ascesa e l’adulazione che riceve potrebbero essere percepite come emblematiche di una tendenza più ampia verso un consenso globale sulla leadership e sulla definizione delle politiche, che potenzialmente soffoca il dissenso e gli approcci alternativi alla governance.

L’incubo distopico

In questa visione distopica, il programma YGL, pur promuovendo un’innovazione e una collaborazione senza precedenti, coltiva inavvertitamente una classe omogenea di leader globali.

Questo gruppo di élite, legato da esperienze e ideologie condivise, potrebbe inavvertitamente mettere da parte voci e prospettive diverse, portando a un mondo in cui le politiche e le priorità sono sempre più scollegate dalla base.

Questa concentrazione di potere tra un’élite globale potrebbe sollevare questioni esistenziali sulla sovranità, l’autonomia e la democrazia.

L’influenza esercitata dagli ex alunni del Forum economico mondiale, in grado di superare i confini nazionali e di influenzare la politica globale, sottolinea la tensione tra gli ideali di governance globale e il principio di autodeterminazione.

Conclusione

Se da un lato il programma Young Global Leaders del World Economic Forum contribuisce innegabilmente a sviluppare individui di talento in grado di affrontare le complesse sfide globali, dall’altro un’interpretazione distopica invita a riflettere sulle implicazioni di tale influenza concentrata.

Ci spinge a considerare l’equilibrio tra leadership globale e responsabilità locale, la diversità di pensiero nei corridoi del potere e la sacralità dei processi democratici in un mondo sempre più interconnesso.

Questa esplorazione serve sia come condanna che come promemoria della necessità di vigilare su come coltivare e potenziare la prossima generazione di leader.

Dopo tutto, Klaus Schwab ha recentemente confermato che il World Economic Forum si sta infiltrando nei governi di tutto il mondo proprio mentre parliamo.

(N.d.R.: Schwab nel video contenuto nell’articolo originale fa riferimento esplicito al presidente Argentino Milei).

