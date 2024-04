Paternidad espiritual del cardenal Giuseppe Siri. Cartas personales a sus sacerdotes. Cantagalli

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este libro editado por Cantagalli, del cual pueden leer a continuación un breve resumen editorial. Feliz lectura y difusión.

Paternidad espiritual del cardenal Giuseppe Siri

Cartas personales a sus sacerdotes (1946 – 1987)

Editado por Giulio Venturini

El 2 de mayo de 1989 concluyó la vida terrenal del cardenal Giuseppe Siri. El secretario monseñor Mario Grone, su albacea, encuentra un inmenso archivo para ordenar, en el que descubre entre numerosos documentos y escritos un riquísimo epistolario. Entre las cartas hay muchas misivas muy bellas, que el cardenal había escrito en diversas ocasiones a sus sacerdotes. En este libro se publican las cartas personales (no oficiales) más bellas del cardenal Giuseppe Siri, arzobispo de Génova (1946-1987) a los sacerdotes. De las cartas surge un perfil del cardenal, a veces conmovedor, que pone en evidencia su paternidad, su espiritualidad, sus convicciones teológicas, su intensa fe, su profundo amor por la Iglesia, la humanidad y la grandeza de un pastor que hizo la historia de la Iglesia. Un libro excepcional que traza un perfil absolutamente desconocido del cardenal Siri, un hombre justo, no acostumbrado a compromisos, pero siempre disponible al perdón, animado por una gran fe y por un espíritu de justicia que no hace descuentos a nadie.

El cariño, la delicadeza, el conocimiento profundo de las almas y de las situaciones, la inteligencia, la espiritualidad intensa, la paciencia infinita y el gran espíritu pastoral son el rasgo de unión que caracteriza la vida y el mandato de un gran hombre y de un gran pastor que fue una de las más grandes personalidades. del siglo XX.

Cantagalli 2024 | pp. 256| euro 18,00

En librerías desde el 5 de abril de 2024

Publicado originalmente en Italiano el 10 de abril de 2024 en https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/10/paternita- spirituale-del-card-giuseppe- siri-lettere-personali-ai- suoi-sacerdoti-cantagalli/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

