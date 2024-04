“Il Successore”: Ricordi Contorti di JMB. Operazione Politica in Vista del Conclave. José Arturo Quarracino.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, José Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione la sua interpretazione e giudizio delle ultime opere librarie del pontefice regnante, Jorge Mario Bergoglio. La traduzione è nostra. Buona lettura e condivisione.

“Il successore”: ricordi contorti di JMB. In riparazione e omaggio a monsignor Georg Gänswein

Pochi giorni dopo aver pubblicato la sua autobiografia – La Vita. La mia storia nella storia -, Jorge Mario Bergoglio pubblica le sue “memorie” di Benedetto XVI in un altro libro-intervista – El Sucesor -. In realtà, entrambi i testi fanno parte di un’operazione politica, che consiste nell’assicurare il processo di ibridazione o neutralizzazione della Chiesa cattolica, avviato dal pontificato di Francesco per impedire a quest’ultima di realizzare una nuova evangelizzazione universale di fronte alla barbarie della plutocrazia globalista, così come avvenne alla caduta dell’Impero Romano nel V secolo d.C., dopo l’invasione barbarica che pose fine al processo di sviluppo civilizzatore dell’area mediterranea a partire dal terzo millennio a.C.

Vedendo e leggendo i libri-intervista pubblicati da Jorge Mario Bergoglio nei suoi undici anni di pontificato, è inevitabile fare il confronto con i testi con lo stesso formato pubblicati a suo tempo da San Giovanni Paolo II – Sulla soglia della speranza, Memoria e Identità – e dall’allora cardinale Joseph Ratzinger – Relazione sulla fede -, – Sale della terra , Dio e il mondo , poi Benedetto XVI – Luce del mondo , ultimi colloqui . E la differenza che si nota è abissale, non solo nel contenuto, ma anche nello scopo e nello scopo.

Sia nel caso di Karol Wojtyla che di Joseph Ratzinger, è chiaro e indubbio che i loro scopi non erano altro che esporre la loro vita consacrata a Cristo e al servizio della Sua Chiesa, nel quadro della loro opera evangelizzatrice e missionaria. Soprattutto nella testimonianza del Papa bavarese, che ripercorre non solo gli anni della sua esistenza personale, ma anche e soprattutto la storia della Chiesa, e rendendo presente la persona viva e operante di Nostro Signore Gesù Cristo attraverso tutta la sua vita personale e negli eventi mondiali.

Leggendoli entrambi, il lettore entra allo stesso tempo nella realtà soprannaturale di cui parlano, perché evidentemente è stata impregnata della realtà divina nella quale hanno creduto e vissuto fino alla fine della loro vita. Possiamo ben affermare che la lettura della vita personale di entrambi i santi Papi porta ogni lettore a incontrare e navigare nelle realtà divine soprannaturali, con il Signore risorto, con i Padri della Chiesa trionfante e con la dimensione mistica e reale di quest’ultima.

Ma il contrario accade con la lettura dei testi autobiografici di Bergoglia. Già dal titolo del primo si evince che nella sua esposizione non si troverà nulla di soprannaturale : è il suo racconto nella storia, senza connotazioni religiose, mentre i testi dei suoi predecessori mostrano inequivocabilmente la dimensione biblica in cui sono state inserite le loro esperienze. E nello stesso titolo implica o insinua – in un modo tipico di ogni elaborata mentalità gesuita – che la sua storia nella storia è la vita stessa.

E ritroviamo la stessa forma contorta o inverosimile nel titolo dei suoi ricordi romanzati autobiografici: non è un omaggio a Benedetto XVI, ma a ciò che lui ricorda, cioè usa la memoria del Papa bavarese per porsi al di sopra lui. Una vera e proprio impostura, che poi risalta in tutto il testo, in cui il vescovo di Roma parla in modo fantasioso e romanzato con l’impunità che la sua posizione papale gli consente riguardo al suo ruolo determinante nell’elezione di Benedetto XVI – solo lui può spezzare il silenzio che i cardinali si sono impegnati a mantenere riguardo al Conclave del 2005 -, e senza che vi sia alcuna testimonianza diretta del presunto rapporto estremamente cordiale e senza soluzione di continuità che ha intrattenuto con Benedetto XVI, tranne uno – monsignor Georg Gänswein, che egli defenestra e polverizza pubblicamente, senza potersi minimamente difendere – e sminuendo personalmente il cardinale Robert Sarah – “un povero uomo manipolabile, che non è in grado di svolgere il suo lavoro di prefetto, un uomo amareggiato”. Ma in fondo Bergoglio non nasconde il disprezzo sottile, ma pur sempre disprezzo, che mostra per la figura dello stesso Benedetto XVI – un nonno, un Papa di transizione, limitato dai suoi collaboratori (anche quando fa il Papa). In questo senso colpisce moltissimo che il vescovo di Roma sottolinei che Benedetto XVI “credeva nella catena di successione, credeva nella catena. Credeva nella successione apostolica» (p. 29), in modo tale da evidenziare che Bergoglio non crede nella continuità apostolica dei Papi , perché «ognuno ha il suo stile” (???).

È indubbio e indubitabile che con la pubblicazione di questi ultimi due libri-intervista siamo in presenza di un’operazione politica di Jorge Mario Bergoglio , che mira a permettergli di imporre il suo successore nel prossimo conclave, perché sa che andrà attraverso la fase finale del suo pontificato. Questo obiettivo ci permette di comprendere il motivo del suo attacco personale all’arcivescovo Gänswein, che con il suo libro “Nient’altro che la verità. La mia vita con Benedetto XVI” ha smentito pubblicamente e in anticipo il rapporto ininterrotto inventato da Bergoglio con Benedetto XVI, e il motivo del suo disprezzo per il cardinale Sarah, forse il più fedele seguace di Joseph Ratzinger nel Collegio cardinalizio, che in linea di principio potrebbe essere un potenziale successore o avere una grande influenza nel prossimo conclave. In altre parole: non c’è alcun interesse pastorale o ecclesiale nei testi bergogliani, ma piuttosto la loro finalità mondana (e impura?) è mostrarsi fedele seguace di Benedetto XVI e screditare il cardinale Sarah come possibile successore, per imporre un suo lacchè, possibilità che potrebbe includere il cardinale “Cicciolina”, anche lui argentino.

Ma come è sempre avvenuto nella vita bimillenaria della Chiesa – che appartiene a Cristo, e a nessun altro – la volontà della Divina Provvidenza prevarrà, al di là e al di sopra di tutti i deliranti progetti curiali e mondani da qui in poi maggiori informazioni da parte degli interessati, compresi i nemici di Nostro Signore Gesù Cristo oggi radicati anche ai livelli più alti della Sua Chiesa.

In ogni caso, e qualunque cosa accada, dobbiamo tenere presente che si compiranno le parole profetiche dell’allora semplice sacerdote Joseph Aloisius Ratzinger, nel 1969 : “la Chiesa ritroverà e con tutta determinazione ciò che le è essenziale, ciò che che è sempre stato il suo centro: la fede nel Dio trinitario, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, l’aiuto dello Spirito che durerà fino alla fine” e che “La Chiesa cattolica sopravvivrà malgrado gli uomini, non necessariamente grazie a loro. Eppure, abbiamo ancora del lavoro da fare. Dobbiamo pregare e coltivare l’abnegazione, la generosità, la lealtà, la devozione sacramentale e una vita centrata su Cristo ”, al di là di ogni impostore e presunzione”.

Josè Arturo Quarracino

10 aprile 2024

