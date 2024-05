Dei Delitti e delle Pene. La Pena di Morte e Francesco, che si Pensa un Super-Cristo. Bernardino Montejano.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il prof. Bernardino Montejano, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sui delitti e sulle pena, e sulla posizione di Francesco, non cattolica, riguardo alla pena capitale. Buona lettura e diffusione.

DELITTI E PENE

Apprendiamo oggi da “La Prensa” che papa Francesco si è espresso ancora una volta su un tema che gli sembra così importante da arrivare a modificare il Catechismo della Chiesa cattolica: la pena di morte; Ma l’ingerenza clericale in ambito penale non si ferma qui, ma propone ai governi “forme di amnistia o di remissione delle pene” e invita i credenti a esigere “condizioni dignitose per i detenuti, rispetto dei diritti umani e, soprattutto, l’abolizione della pena di morte, contraria alla fede cristiana e che distrugge ogni speranza di perdono e di riconciliazione” (“Il Papa annuncia il giubileo 2025: chiede amnistie ai Paesi”).

Abbiamo intitolato questa nota “Delitti e pene”, perché le pene sono conseguenze di delitti, la stragrande maggioranza dei quali costituiscono anche peccati gravi, che producono disordine nella società, senza confondere delitto e peccato; omicidi, lesioni, calunnie, ingiurie, rapine, furti, malversazione di fondi pubblici, usura, corruzione, falsificazioni, adulteri, simulazioni, false testimonianze, ecc.

Difendere l’ordine sociale e combattere i disgregatori appartiene all’orbita di Cesare, dell’autorità politica. Come insegna san Paolo, «l’autorità è ministra di Dio nel bene… se fai il male, temi, perché non porta la spada invano» (Lettera ai Romani) e san Pietro concorda nella sua Prima Epistola: «Siate sottomessi a causa del Signore verso ogni istituzione umana, sia verso il re come sovrano, sia verso i governanti come inviati da lui per punire coloro che fanno il male e lodare coloro che fanno il bene>.

In altre parole, l’autorità è il ministro di Dio per la gestione del bene comune politico, e deve, quando necessario, costringere i protervi attraverso la coercizione, a mettere la forza al servizio della giustizia.

Riguardo alla pena di morte nell’Antico Testamento, il libro dell’Esodo prescrive: “Non uccidere né l’innocente né il giusto” (23/7) perché ucciderli mediante la pena di morte, l’aborto o l’eutanasia è sempre ingiusto.

Per i colpevoli la legge antica, nei suoi precetti giudiziali, determina la pena di morte in cinquantatre casi.

Nel Nuovo Testamento questi precetti politici non esistono, perché il governo temporale spetta a Cesare, ma la liceità della pena di morte esiste nei testi del Vangelo secondo San Matteo: “Riponi la tua spada nel fodero, ché tutti coloro che avranno messo mano alla spada di spada periranno” (26/52) e “chi maledice il padre o la madre sarà condannato a morte” (4/15); nelle parabole del padrone della vigna, che farà “morire miseramente” i vignaioli assassini, e delle nozze, in cui il re, in risposta all’uccisione dei suoi servi, “pose fine a quegli assassini”.

La tradizione dei padri e dei dottori della Chiesa che difende la legalità della pena di morte è riassunta con la consueta precisione:

“L’autorità pubblica ha il potere di privare un condannato della vita in espiazione del suo crimine, dopo che egli ha perso il suo diritto alla vita”.

Papa Francesco nega tutto questo affermando che la pena di morte è contraria alla fede cristiana.

Nella sua arroganza, smette di essere vicario di Cristo per fingere di essere un super Cristo, ma allo stesso tempo pretende amnistie e remissione di pene generiche, non si prende cura dei suoi connazionali che soffrono e muoiono nelle carceri destinate a coloro che presumibilmente hanno commesso crimini contro l’umanità per molti anni.

Ai direttori di Justici e Concordia aveva detto molto tempo fa: “ce ne stiamo occupando, ce ne stiamo occupando”, mentre se li toglieva di dosso; perché per questi detenuti non esistono i diritti umani, né gli arresti domiciliari in base all’età, né la irretroattività delle leggi. Dirà che si occupa dei vivi, non dei morti civili? Non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è che coloro che affermano di essere più gentili di Cristo non si preoccupano di loro, dei loro compatrioti sofferenti.

Crediamo di aver dimostrato la legalità della pena di morte; In un secondo capitolo tratteremo della sua opportunità e della sua applicazione oggi, soprattutto in un Paese che, secondo un arcivescovo argentino, è il luogo dove meglio si applica la dottrina sociale della Chiesa.

Buenos Aires, 10 maggio 2024

Bernardino Montejano

