Carpi, Processione di Riparazione per la Mostra Blasfema. Album Fotografico.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato sul sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, che ringraziamo per la coretsia. Buona lettura e condivisione.

ALBUM FOTOGRAFICO Processione Carpi 11 maggio

Qualche scatto della grande processione di ringraziamento di Carpi di Sabato 11 maggio 2024.

Tragitto: da Via dei Cipressi al piazzale antistante la Chiesa di Sant’ Ignazio di Loyola, luogo improprio dell’esposizione delle tele blasfeme.

Durata di percorrenza: un’ora.

Si parla della partecipazione di un numero di circa 500 fedeli oranti, provenienti da varie parti d’Italia, pellegrinanti in duplice lunga fila, delle quali non si poteva intravedere contemporaneamente l’inizio e la fine.

Cari Lorsignori:

sappiate che non tutte le ciambelle escono col buco, quando non si fanno i conti con l’Oste. Dio non si irride.

Folta anche la presenza di bambini, per la gioia del Cielo e della terra.

Laudetur Jesus Christus

Ave, Regina delle Vittorie

Amen

By Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo

12 maggio 2024