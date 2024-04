Paternità Spirituale del Card. Giuseppe Siri. Lettere Personali ai Suoi Sacerdoti. Cantagalli.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo libro edito da Cantagalli, di cui poptete leggere qui sotto una breve scheda editoriale. Buona lettura e diffusione.

§§§

Paternità spirituale del Card. Giuseppe Siri

Lettere personali ai suoi sacerdoti (1946 – 1987)

A cura di Giulio Venturini

Il 2 maggio 1989 terminava la sua vita terrena il cardinale Giuseppe Siri. Il Segretario mons. Mario Grone, suo esecutore testamentario, trova un archivio immenso da mettere in ordine, in cui scopre tra i tanti documenti e scritti un ricchissimo epistolario. Tra le lettere ci sono molte missive bellissime che il cardinale aveva scritto in varie occasioni ai suoi sacerdoti. In questo libro sono pubblicate le lettere personali (non di ufficio) più belle del Card. Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova (1946-1987) ai sacerdoti. Dalle lettere scaturisce un profilo del cardinale, a tratti commovente, che evidenzia la sua paternità, la sua spiritualità, le sue convinzioni teologiche, la sua intensa fede, il profondo amore alla Chiesa, l’umanità e la grandezza di un pastore che ha fatto la storia della Chiesa. Un libro eccezionale che traccia un profilo assolutamente sconosciuto del Cardinale Siri, un uomo giusto, non avvezzo ai compromessi, ma sempre disponibile al perdono animato da una grande fede e da uno spirito di giustizia che non fa sconti a nessuno.

La premura, la delicatezza, la profonda conoscenza delle anime e delle situazioni, l’intelligenza, l’intensa spiritualità, l’infinita pazienza e il grande animo pastorale sono il trait d’union che caratterizza la vita e il mandato di un grande uomo e di un grande pastore che è stato una delle più grandi personalità del ‘900.

Cantagalli 2024 | pp. 256| euro 18,00

In libreria dal 5 aprile 2024

§§§

§§§

