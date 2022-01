Google, Soros e Bill Gates Pagano per Far Tacere i Cattolici anti-Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Church MIlitant pubblica un’inchiesta estremamente interessante su come Google, Soros e Bill Gates stia finanziando una rete di media cattolici in difesa del siero. Cosa che peraltro alcuni media – vedi Avvenire, per esempio – già fanno senza ritegno e senza un qualche minimo dubbio o resipiscenza. Vi consigliamo di leggere l’articolo su Church Militant, di cui pubblichiamo qualche stralcio nella nostra traduzione. Adesso si capiscono meglio certi attacchi contro l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, vero? Aurum non olet neanche nel caso dei vaccini. Buona lettura…(P.S. Aspettiamo di essere contattati da questa gente. Se vedrete un brusco mutamento di rotta in SC, saprete perché…).

§§§

Un’operazione cattolica di “fact-checking” lanciata da un consorzio di media cattolici dell’establishment con stretti legami con Papa Francesco è stata finanziata da Google che spinge la pornografia infantile, dal vaccinista Bill Gates e dall’agitatore di sinistra George Soros.

Guidata da Aleteia (un sito web cattolico di proprietà della quarta casa editrice più grande di Francia, il gruppo Média-Participations), l’iniziativa denominata catholicfactchecking.com sta prendendo di mira i giornalisti cattolici che espongono eventi vaccinali avversi e vittime dei vaccini.

Mentre il gruppo Média-Participations vanta un fatturato annuo di circa 550 milioni di euro, catholicfactchecking.com ha ottenuto un finanziamento di una somma non rivelata dal “COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund” della Google News Initiative di 3 milioni di dollari.

Un’indagine di Church Militant ha portato alla luce un nesso empio tra il Consorzio Internazionale dei Media Cattolici sui Vaccini COVID-19 (aka catholicfactchecking.com) e Big Tech, Big Pharma e la filantropia di sinistra pro-aborto e pro-LGBTQ+.

Secondo il suo sito web, il progetto di Google paga i giornalisti per contrastare la “disinformazione” sui vaccini del virus cinese “per raggiungere il pubblico non servito dal fact-checking o preso di mira dalla disinformazione” – in questo caso, i cattolici con preoccupazioni morali o di sicurezza circa i colpi contaminati dall’aborto.

“Aleteia, I.Media e Verificat.cat lavoreranno con un comitato scientifico e due centri di ricerca per trovare la fonte di disinformazione e creare un database di fact-check relativi disponibili in sette lingue per i media cattolici di tutto il mondo”, riferisce Google News Lab.

Inoltre, il consorzio di “fact-checking” elenca 30 “media partner” cattolici e invita altri media cattolici ad unirsi, richiedendo ai membri di “fornire informazioni verificate” sull’iniezione e “diffonderle come ritenuto opportuno”.

Uno dei media partner di più alto profilo del consorzio è Religión Digital – un gruppo mediatico di sinistra, a favore della teologia della liberazione, fondato dal prete omosessuale laicizzato José Manuel Vidal, che ha accusato la Chiesa di una “omofobia paranoica, irrazionale e assurda”.

Il consorzio prevede un comitato scientifico che offre consulenza scientifica, in particolare dal Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) – un ente che ha ricevuto oltre 57 milioni di dollari dalla Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF).

BMGF ha fornito a ISGlobal importi di 1.499.945 dollari (ottobre 2019), 11.264.452 dollari (aprile 2019), 2.876.087 dollari (giugno 2017), 4.883.451 dollari (novembre 2015), 14.400.000 dollari e 1.340, 898 (settembre 2014), 2.576.454 dollari (novembre 2012), 1.013.466 dollari (ottobre 2012), 6.333.162 dollari e 3.568.109 dollari (novembre 2011), 8.987.813 dollari (febbraio 2011) e 1.803.241 dollari (novembre 2009).

I premi più piccoli del BMGF a ISGlobal includono 93.250 dollari (settembre 2020), 99.985 dollari (agosto 2017), 100.000 dollari (aprile 2015), 499.284 dollari (novembre 2014), 240.655 dollari (novembre 2013), 909.276 dollari (settembre 2013) e 320.913 dollari (agosto 2013

Come parte della sua propaganda sui vaccini, ISGlobal sostiene che la più alta “esitazione vaccinale” è legata sia al “reddito più basso che all’ideologia conservatrice”, nonostante uno studio di riferimento della Carnegie Mellon University e dell’Università di Pittsburgh abbia concluso che le persone con dottorato di ricerca rappresentano il profilo demografico più “vaccino-esitante”.

Dal 2017-2019, ISGlobal ha ricevuto 146.644 dollari dalla Open Society Foundations (OSF) di George Soros, che sta spingendo le iniezioni sperimentali in Asia e in Africa con la scusa della “equità dei vaccini”. Il Soros Economic Development Fund (SEDF) lavora a stretto contatto con la BMGF.

Nel giugno 2021, le fondazioni Soros e Gates hanno finanziato una campagna parlamentare europea che cerca di screditare le organizzazioni cattoliche pro-vita e pro-famiglia, tra cui il Vaticano e la Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea (COMECE).

Entrambe le fondazioni sono state all’avanguardia dei “diritti riproduttivi” (cioè, contraccezione e aborto) e dei diritti LGBTQ+. Aleteia, ironicamente, prima ha messo in guardia i suoi lettori sul fatto che OSF usa “l’aborto come arma per rovesciare quei paesi che considera conservatori, cattolici, tradizionali e sovrani”.

Il database delle sovvenzioni della BMGF rivela come Bill Gates abbia finanziato centinaia di media mainstream per un totale di oltre 319 milioni di dollari, tra cui il quotidiano britannico di centro-destra The Daily Telegraph (3.446.801 dollari) e il quotidiano britannico di sinistra The Guardian (12.951.391 dollari).

“Che la Fondazione Gates stia sottoscrivendo una fetta significativa del nostro ecosistema mediatico porta a seri problemi di obiettività”, ha scritto il ricercatore Dr. Alan MacLeod. “Questo conflitto di interessi è uno di quelli che i media aziendali hanno ampiamente cercato di ignorare, mentre il supposto altruista filantropo Gates continua ad arricchirsi, ridendo fino alla banca”.

Nel 2013, un anno e mezzo dopo la sua fondazione, Aleteia ha firmato un accordo con Google adottando la sua tecnologia digitale per analizzare i “trending topics” nelle discussioni online rilevanti per la Chiesa.

Papa Francesco ha ospitato magnati della tecnologia e dei media

Mentre Aleteia ha accettato di adottare la tecnologia Google Search Appliance e la piattaforma cloud Google App Engine, Google ha aiutato l’aggregatore di notizie cattolico a monetizzare gli annunci attraverso il progetto AdEthic – un sistema per la pubblicità su siti che trattano argomenti cattolici.

Nell’ottobre 2016, Papa Francesco ha tenuto un’udienza privata con i leader di Google, WPP, Publicis e Aleteia a Santa Marta. All’incontro erano presenti Carlo D’Asaro Biondo, presidente delle relazioni strategiche EMEA di Google, e Vincent Montagne, presidente del gruppo Média-Participations.

Aleteia era un “partner ufficiale” in una conferenza di novembre che riuniva gli oligarchi di Big Tech e le principali aziende pubblicitarie del mondo con i vertici del Vaticano. Eric Schmidt, allora presidente esecutivo di Alphabet, la società madre di Google, era uno dei principali oratori dell’evento.

Nel 2015, la società madre di Google, Alphabet, ha lanciato Verily, la sua divisione sanitaria e delle scienze della vita. “Google si è dilettato nel mercato dei farmaci per diversi anni”, ha notato il Center for Digital Ethics and Policy (CDEP), indicando la stretta di Google sui dati sanitari privati.

Il CDEP, un istituto di ricerca della Loyola University di Chicago, ha avvertito: “La combinazione del data mining e la vasta influenza di Google e gli interessi della droga è spaventosa. Google non è un nuovo arrivato nell’uso di pratiche sospette all’interno dell’industria farmaceutica”.

I

Nel maggio 2019, Google ha annunciato che stava collaborando con il re dei vaccini Pfizer e altri membri di Big Pharma attraverso Verily. Verily sta attualmente collaborando con Pfizer e il Duke Clinical Research Institute (DCRI) su uno studio di sorveglianza a lungo termine del vaccino Pfizer.

Verily sta anche commercializzando soluzioni digitali sulla gestione del vaccino, il test COVID-19 e il monitoraggio delle vaccinazioni e dei test. Le soluzioni danno ai datori di lavoro la possibilità di tracciare la vaccinazione e lo stato del richiamo per i singoli dipendenti. Il progetto di ricerca Baseline COVID-19 di Verily coinvolge la ricerca per lo sviluppo di trattamenti, test degli anticorpi e vaccini.

“Oltre a raccogliere le vostre informazioni sanitarie per il loro uso personale, Google vuole quello che ogni altra azienda di data mining vuole: Vendere dati”, avverte il CDEP, notando che le informazioni sono vendute alle aziende Big Pharma in modo che possano “mirare ai medici che sono prescrittori di farmaci ad alto volume, in quanto sarebbero più disposti a prescrivere farmaci nuovi o migliorati”.

“Con Google che entra nel mercato farmaceutico attraverso volenterose partnership con i produttori, non c’è da meravigliarsi che vogliano mettere le mani sui dati per aiutarli a spostare i farmaci che stanno finanziando”, conclude il CDEP.

§§§

