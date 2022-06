Arrendersi All’Evidenza. Tutto Nasce da una Menzogna Iniziale. E dal Plagio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae giustamente un commentatore esortava al nostro Arrendersiall’Evidenza a porre in forma di articolo un suo commento a questo post di Stilum Curiae. Ignaro del fatto che chi scrive aveva avuto la stessa idea e aveva salvato lo scritto per offrirlo all’attenzione di una platea più ampia di quella che frequenta la zia commenti. Buona lettura.

§§§

Tutto nasce da una triplice menzogna originale:

1-che l’infezione da Covid-19 sia una specie di peste medievale, che miete vittime a milioni. In realtà la mortalità è relativamente bassa, anche dopo averla gonfiata a dismisura attraverso un metodo di attribuzione funzionale alla narrativa. In particolare la mortalità è irrisoria al di sotto dei 60 anni e quasi nulla per giovani e giovanissimi.

2-che l’infezione non avesse altra cura del vaccino, il che non è vero: i farmaci utili, efficaci e sicuri abbondano. Caso mai è stato creato un problema con “tachipirina e vigile attesa” mentre venivano criminalizzate le altre cure, a partire dall’idrossiclorochina.

3-che il vaccino impedisse la circolazione del virus (il vaccino serve solo, così c’è scritto sul prospetto, per mitigare la malattia qualora una persona la sviluppi): invece il vaccinato si contagia e trasmette, il che vanifica le pretese e l’utilità del possedere un green pass.

A questo possiamo aggiungere quel che si è scoperto dopo:

4-l’istruzione m-RNA non resta nel sito di iniezione, come si diceva, ma va in circolo rapidamente e si accumula in organi molto critici (anche per la riproduzione e senza che vi siano stati studi di genotossicità). In più c’è la possibilità di una retrotrascrizione nel DNA!

5-i nanolipidi che veicolano l’istruzione non sono adatti nemmeno in veterinaria e non erano mai stati usati. E su questi vaccini non sono stati nemmeno condotti o richiesti degli studi di carcinogenicità.

6-la proteina spike fatta produrre è infiammogena di suo, specialmente sugli endoteli.

7-che il virus non è affatto naturale e c’entra con brevetti di sequenze studiate da almeno sei o sette anni.

8-che il vaccino era già pronto prima che venisse dichiarato lo stato di pandemia

9-che la pletora di esperti e funzionari vari hanno pesantissimi conflitti di interesse con i produttori, a loro volta invischiati in sulfuree congreghe di resettatori dell’umanità

10-che la copertura del vaccino è molto più breve dell’atteso e soprattutto che i vaccini sono molto pericolosi, al punto che oggi si possono contare un numero di danni da vaccino paragonabili se non già superiori a quelli del virus (rovinare la vita a quindici anni è molto peggio che avere dei problemi a ottantacinque).

11-che a morire molto più di prima sono soprattutto i “fragili”, ai quali è stata promessa una difesa dal Covid, e invece ora pagano l’indebolimento generale del proprio sistema immunitario

Se i punti da 4 a 11 li potevamo capire solo dopo (anche nelle nebbie di una farmacovigilanza passiva e con segnalazioni ostacolate) i punti da 1 a 3 erano così da subito.

Questo va capito bene e non bisogna dimenticarlo mai.

La mortalità generale in Italia sta salendo considerevolmente. Il problema è che stiamo vedendo un’impennata della quale non è noto se la curva salirà più ripida o se sarà possibile addolcirne la pendenza fino a riportarla in piano…

Vi sembra una preoccupazione da poco?

Vi fidate ancora di chi sta facendo correre un rischio così?

Sono tuttora secretati i contratti di fornitura… Sono stati fatti ordini per un numero di dosi otto volte superiore alla popolazione (quindi, in ipotesi, per otto dosi/cadauno) …

I dati reali, richiesti all’EMA da vari studi legali, sono stati dichiarati coperti da segreto militare…

Se non fosse stato per un giudice americano, i carteggi tra FDA e Pfizer li avremmo letti tra 75 anni…

E chi si è fatto vaccinare avrebbe firmato un “consenso informato”?

La tripla menzogna iniziale è quella che ancora oggi è creduta. Perciò la gente vaga, da sola, accaldata con la mascherina d’ordinanza. Non è fede nella scienza, sembra più l’assenza di pensiero proprio. Plagio.

§§§

