Medical Daily. Casi Gravi più “Rari” fra i Non Sierati. Studio su 300mila Persone.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo apparso su Medical Daily, e che riporta i dati di uno studio effettuato su 300mila persone, ancora nella fase di pre-print (cioè non sottoposto a peer revision) ma che smentirebbe, se confermato, un’altra delle menzogne terroristiche fatte proprie dalla propaganda del siero, e in primis dai giornali e tv e dai politici (ricordate Draghi? Non ti vaccini, ti ammali, muori…). La nausea nei confronti di coloro che lavorano nella macchina delle bugie cresce quotidianamente. Buona lettura.

Un’indagine ha rilevato che le persone che non hanno fatto il vaccino hanno avuto un tasso inferiore di soffrire di COVID-19 grave durante la pandemia.

L’indagine, caricata sul server di preprint ResearchGate, ha presentato i dati di oltre 18.500 intervistati del progetto “Gruppo di controllo” con più di 300.000 partecipanti complessivi. Un’analisi ha rivelato che, rispetto a coloro che si sono sottoposti al vaccino, le persone non vaccinate hanno riportato un minor numero di ricoveri.

L’indagine internazionale ha inoltre rilevato che le persone non vaccinate di oltre 175 Paesi erano più propense a curarsi autonomamente per prevenire e gestire l’infezione da COVID-19. Hanno utilizzato prodotti naturali come la vitamina D, la vitamina C, lo zinco, la quercetina e farmaci come l’ivermectina e l’idrossiclorochina.

Molti partecipanti hanno subito discriminazioni per aver rifiutato la somministrazione di “vaccini genetici” e hanno lottato con la salute mentale a causa dello stigma nella società prevalentemente “vaccinata”.

Poiché i partecipanti erano auto-selezionati e auto-riferiti, i risultati dell’indagine devono essere interpretati con cautela rispetto alle statistiche o agli studi basati su popolazioni selezionate a caso, secondo l’Alliance for Natural Health International.

I partecipanti hanno ammesso di evitare i vaccini a causa della loro preferenza per gli interventi di medicina naturale e dello scetticismo nei confronti degli interventi farmaceutici. Hanno anche espresso sfiducia nelle informazioni del governo e paura dei possibili effetti negativi dei vaccini a lungo termine.

L’indagine è stata condotta dal settembre 2021 al febbraio 2022. Durante il periodo, i partecipanti hanno sperimentato un’infezione da COVID-19 da lieve a moderata e sono stati raramente ricoverati in ospedale.

Un certo numero di partecipanti di sesso femminile ha sofferto di anomalie mestruali e di sanguinamento, il che ha indotto i ricercatori che hanno analizzato i dati a ipotizzare che i problemi potessero essere causati dall’esposizione e dallo spargimento della proteina Spike, come riporta The Epoch Times.

I dati raccolti dall’indagine sono stati analizzati e interpretati da un team internazionale di scienziati indipendenti guidati da Robert Verkerk, Ph.D., fondatore e direttore esecutivo e scientifico di Alliance for Natural Health International.

