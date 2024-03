Indagine Indipendente Olandese. Giornalista Reuters Ucciso da Carro Armato Israeliano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Jerusalem Post, che ringraziamo per la cortesia. Altri articoli collegati a questo tema potete trovarli, oltre che qui, a questo collegamento, a questo e a questo. Buona lettura e condivisione.

§§§

Un reporter della Reuters in Libano è stato ucciso da un carro armato israeliano in ottobre, secondo un rapporto sull’incidente commissionato dalla Reuters e pubblicato giovedì.

Il rapporto afferma che il carro armato israeliano ha sparato due proiettili contro un gruppo ben identificato di giornalisti e poi ha “probabilmente” aperto il fuoco su di loro con una mitragliatrice pesante in un attacco durato 1 minuto e 45 secondi.

Il rapporto dell’Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO) – che è stata incaricata dalla Reuters di analizzare le prove dell’attacco del 13 ottobre che ha ucciso il giornalista visivo Issam Abdallah – ha rilevato che un carro armato a 1,34 km di distanza in Israele ha sparato due proiettili da 120 mm contro i giornalisti.

A dicembre, un’inchiesta della Reuters aveva coperto la conclusione preliminare della TNO secondo cui un carro armato in Israele aveva sparato contro i giornalisti. Nel suo rapporto finale di giovedì, l’istituto ha rivelato che l’audio ripreso da una videocamera di Al Jazeera presente sulla scena mostrava che anche i giornalisti erano stati colpiti da proiettili calibro 0,50 del tipo usato dalle mitragliatrici Browning che possono essere montate sui carri armati Merkava di Israele.

“Si ritiene probabile che un carro armato Merkava, dopo aver sparato due colpi, abbia anche usato la sua mitragliatrice contro il luogo in cui si trovavano i giornalisti”, si legge nel rapporto della TNO. “Quest’ultimo non può essere concluso con certezza, poiché non è stato possibile stabilire la direzione e la distanza esatta del fuoco (della mitragliatrice)”.

Non è chiaro se l’equipaggio del carro armato sapesse di sparare ai giornalisti

La Reuters non è stata in grado di determinare in modo indipendente se l’equipaggio del carro armato israeliano sapesse di sparare contro i giornalisti, né se abbia anche sparato contro di loro con una mitragliatrice e, in tal caso, perché.

Nessuno dei due reporter della Reuters sopravvissuti e un altro giornalista dell’AFP presente sulla scena ricordava il fuoco della mitragliatrice. Tutti hanno detto di essere sotto shock in quel momento.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) non hanno risposto alle richieste di commento su nessun aspetto dell’attacco ai giornalisti. Alla richiesta di commentare i risultati preliminari della TNO a dicembre, l’IDF ha detto: “Non prendiamo di mira i giornalisti”. Un giorno dopo la pubblicazione dell’inchiesta Reuters ha dichiarato che l’incidente è avvenuto in una zona di combattimento attiva.

Il diritto umanitario internazionale vieta gli attacchi ai giornalisti, poiché i giornalisti godono di tutta la protezione concessa ai civili e non possono essere considerati obiettivi militari.

“Condanniamo con la massima fermezza l’attacco a un gruppo chiaramente identificabile di giornalisti che lavorano all’aperto. L’attacco ha ucciso il nostro collega Issam Abdallah e ferito diverse altre persone. Ribadiamo l’invito a Israele a spiegare come sia potuto accadere e a chiedere conto ai responsabili”, ha dichiarato il caporedattore di Reuters Alessandra Galloni.

Identificati come stampa

Il direttore di AFP Global News, Phil Chetwynd, ha ribadito la richiesta di un’indagine approfondita e trasparente da parte dell’esercito israeliano.

“Se le notizie di un fuoco sostenuto di mitragliatrici venissero confermate, ciò darebbe maggior peso alla teoria che si tratti di un attacco mirato e deliberato”, ha affermato.

Ihtisham Hibatullah, responsabile delle comunicazioni internazionali di Al Jazeera, ha esortato il governo israeliano a divulgare i risultati della propria indagine.

“Questo incidente indica fortemente che si è trattato di un attacco intenzionale, come confermato dalle indagini, comprese quelle della TNO”, ha affermato.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: giornalista, Jerusalem, libano, reuters, ucciso



Categoria: Generale