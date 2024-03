Gaza, Strage di Giornalisti. La Denuncia di Reporter Sans Frontieres all’ICC.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questi mesi di invasione israeliana a Gaza dai 94 ai 126 giornalisti – a seconda delle stime compiute da diversi enti – sono stati uccisi. Una cifra straordinaria, e Reporter Sanf Frontieres, l’organizzazione che rappresenta a livello mondiale chi lavora nell’infromazione ha presentato due denuncie per crimini di guerra contro giornalisti alla Corte Penale Internazionale per chiedere un’indagine sugli autori di questi crimini. In realtà la strage è cominciata ben prima, e prima ancora dell’uccisione di Shireen Abu Akleh decine di giornalisti che coprivano l’occupazione israeliana in Cisgiordania sono stati uccisi. Testimoni scomodi, evidentemente. In calce trovate uno screen-shot che si commenta da solo, a commento della strage compiuta sui poveretti massacrati intorno ai camion del pane. Buona lettura e diffusione.

Reporter senza frontiere (RSF) ha presentato una denuncia per crimini di guerra commessi contro giornalisti palestinesi a Gaza – la terza denuncia di questo tipo dal 2018 – e contro un giornalista israeliano, uccisi e feriti nel corso del loro lavoro. Questi reporter sono stati vittime di attacchi che equivalgono – come minimo – a crimini di guerra che giustificano un’indagine da parte del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi).

Depositata presso l’ufficio del procuratore della Corte penale internazionale il 31 ottobre, la denuncia di RSF descrive in dettaglio i casi di nove giornalisti uccisi nel corso del loro lavoro dal 7 ottobre e di altri due feriti, sempre nel corso del loro lavoro. Cita anche la distruzione deliberata, totale o parziale, delle sedi di oltre 50 media a Gaza.

Secondo il bilancio di RSF, dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas sono stati uccisi 34 giornalisti, di cui almeno 12 nel corso del loro lavoro – 10 a Gaza, uno in Israele e uno in Libano.

“La portata, la gravità e la natura ricorrente dei crimini internazionali contro i giornalisti, in particolare a Gaza, richiedono un’indagine prioritaria da parte del procuratore della CPI. Lo chiediamo dal 2018. I tragici eventi attuali dimostrano l’estrema urgenza della necessità di un’azione della CPI”.

Christophe Deloire

Segretario generale di RSF

Denuncia per crimini di guerra

Questa denuncia di RSF alla CPI riguarda otto giornalisti palestinesi uccisi da Israele durante i bombardamenti su aree civili a Gaza e un giornalista israeliano ucciso il 7 ottobre mentre copriva un attacco al suo kibbutz da parte di Hamas.

Gli attacchi subiti dai giornalisti palestinesi a Gaza corrispondono alla definizione di diritto umanitario internazionale di attacco indiscriminato e quindi costituiscono crimini di guerra ai sensi dell’articolo 8.2.b. dello Statuto di Roma. Anche se questi giornalisti sono stati vittime di attacchi diretti a obiettivi militari legittimi, come sostengono le autorità israeliane, gli attacchi hanno comunque causato danni manifestamente eccessivi e sproporzionati ai civili, e costituiscono comunque un crimine di guerra ai sensi di questo articolo.

La morte del giornalista israeliano ha costituito l’uccisione intenzionale di una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra, che è un crimine di guerra ai sensi dell’articolo 8.2.a. dello Statuto di Roma della CPI.

Spetterà all’ufficio del procuratore della Corte penale internazionale determinare l’esatta natura di questi crimini e, al termine delle indagini, selezionare qualsiasi altra classificazione applicabile.

Nella sua denuncia, RSF chiede anche al procuratore di indagare su tutti i casi di giornalisti uccisi dal 7 ottobre – 34, secondo le nostre ultime informazioni. La denuncia di RSF riporta in dettaglio i casi di giornalisti uccisi nel corso del loro lavoro. Altri casi sono ancora in fase di indagine prima di essere deferiti alla Corte penale internazionale. Diversi reporter sono stati uccisi o feriti in Libano, che – a differenza della Palestina – non è uno Stato parte della CPI. RSF sta valutando la possibilità di deferire questi casi ad altre giurisdizioni competenti.

Terza denuncia di RSF sui crimini di guerra contro i giornalisti palestinesi a Gaza

Questa è la terza denuncia di RSF al procuratore della Corte penale internazionale sui crimini di guerra contro i giornalisti palestinesi a Gaza dal 2018. La prima è stata presentata nel maggio 2018 per i giornalisti uccisi o feriti durante le proteste della “Grande Marcia del Ritorno” a Gaza. Il secondo è stato depositato nel maggio 2021 a seguito degli attacchi aerei israeliani su più di 20 punti vendita di media nella Striscia di Gaza. RSF ha inoltre sostenuto la denuncia presentata da Al Jazeera per l’uccisione della giornalista palestinese Shirin Abu Akleh in Cisgiordania l’11 maggio 2022.

Reporter senza frontiere (RSF) ha presentato una denuncia per crimini di guerra alla Corte penale internazionale (CPI) in merito alla morte di sette giornalisti palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza tra il 22 ottobre e il 15 dicembre. RSF ha esortato il procuratore della CPI a indagare su tutte le morti di giornalisti palestinesi uccisi dall’esercito israeliano dal 7 ottobre, che attualmente ammontano a 66.

In risposta alla continua tragedia di Gaza, RSF ha presentato oggi (22 dicembre) la sua ultima denuncia alla CPI, riguardante probabili crimini di guerra da parte delle Forze di Difesa israeliane per la morte di sette reporter palestinesi nelle otto settimane conclusesi il 15 dicembre.

RSF ha ragionevoli motivi per ritenere che i giornalisti citati nella denuncia siano stati vittime di attacchi che costituiscono crimini di guerra. Secondo le informazioni raccolte da RSF, questi giornalisti potrebbero essere stati deliberatamente presi di mira in quanto giornalisti. Per questo motivo RSF descrive queste morti come omicidi intenzionali di civili.

I giornalisti citati nella denuncia sono Asem Al-Barsh, giornalista della radio Al Najah uccisa dal fuoco dei cecchini; Bilal Jadallah della Palestinian Press House, vittima di un attacco missilistico diretto contro la sua auto mentre usciva dal posto di lavoro; Montaser Al-Sawaf, la cui casa è stata bersagliata due volte da missili;

Rushdi Al Siraj, vittima di un colpo diretto alla sua abitazione; Hassouna Salim dell’agenzia Quds News, ucciso da un missile dopo aver ricevuto minacce di morte; Sari Mansour, fotoreporter di Quds News, morto nello stesso attacco; e Samer Abu Daqqa, corrispondente di Al Jazeera che sembra essere stato ucciso da un colpo di precisione sparato da un drone che ha ferito anche il capo ufficio di Al Jazeera Wael Dahdouh.

La prima denuncia di RSF per crimini di guerra dal 7 ottobre è stata presentata alla CPI il 31 ottobre e riguardava la morte di altri sette giornalisti. In entrambe le denunce, RSF esorta il procuratore della CPI a indagare su tutte le morti dei giornalisti palestinesi uccisi dall’inizio della guerra, che attualmente ammontano a 66, secondo le informazioni di RSF.

“Alla luce del massacro di giornalisti a Gaza e dei bersagli a cui sembrano essere sottoposti, chiediamo al procuratore della CPI Karim Khan di dichiarare chiaramente che sta facendo una priorità per chiarire i crimini commessi contro i giornalisti a Gaza e per perseguire i responsabili”.

Christophe Deloire,

segretario generale di RSF

Questa è la quarta denuncia di RSF al procuratore della CPI sui crimini di guerra contro i giornalisti in Palestina dal 2018. La prima è stata presentata nel maggio 2018 per i giornalisti uccisi o feriti durante le proteste della “Grande Marcia del Ritorno” a Gaza. Il secondo è stato depositato nel maggio 2021 a seguito degli attacchi aerei israeliani su più di 20 punti vendita di media nella Striscia di Gaza. Il terzo è stato depositato il 31 ottobre.

RSF ha inoltre sostenuto la denuncia presentata da Al Jazeera in merito all’uccisione della giornalista palestinese Shirin Abu Akleh in Cisgiordania l’11 maggio 2022.

