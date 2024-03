Benedetto Celebrava la Messa “Una Cum” Francesco. Saverio Gaeta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un post molto breve per portare alla vostra attenzione il messaggio che un amico e collega di antichissima data. Saverio Gaeta, giornalista e scrittore molto noto, mi ha inviato in risposta all’articolo che Stilum Curiae ha pubblicato, quello dell’eremita. Buona lettura, riflessione e diffusione.

Ciao Marco,

per rispondere alle domande del monaco eremita, è sufficiente leggere quanto affermato da mons. Gänswein a pag. 233 del libro “Nient’altro che la Verità” riguardo al tempo di Benedetto come Papa emerito:

«Ha sempre celebrato la santa Messa, durante la settimana in italiano e la domenica in latino, utilizzando il Messale romano di Paolo VI e pronunciando ovviamente la preghiera eucaristica con l’esplicita menzione della comunione con il Papa regnante, Francesco, come possono testimoniare tutti quelli che hanno concelebrato con lui».

Cordialmente,

Saverio

