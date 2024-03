Domande di un Monaco Eremita a Mons. Gaenswein e alle Memores di Benedetto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un monaco eremita che non conosciamo, A.F., ci ha inviato questo messaggio che ci sembra interessante portare alla vostra attenzione. Buona lettura e meditazione.

§§§

Gent.mo dott. Tosatti

sono ormai anni che vedo protrarsi le opposte

fazioni circa l’effettiva rinuncia di papa Benedetto e la legittimità dell’elezione di papa Francesco.

Ormai i fiumi di inchiostro spesi per la distinzione munus e ministerium, tra date e orologi vari… hanno effettivamente stancato molti.

Tenendo conto che a mio parere lo stile e la correttezza e precisione di pensiero di papa Ratzinger mai gli avrebbero suggerito di percorrere strade fatte di sottili espedienti e astuzie similgiuridiche non dettati dalla fede ma da una strategia semplicemente umana, avrebbero messo a repentaglio l’unità della Chiesa, vorrei porre invece la questione su un versante sul quale stranamente non ho visto mai (potrei sbagliarmi) aprirsi un dibattito.

Cerco di esporre la questione in brevi e spero chiare parole.

Partiamo dal dato di fatto che Ratzinger concelebrò con papa Francesco come celebrò quotidianamente nella sua residenza.

– Quando concelebrò con papa Francesco al momento del canone che formula usò ?

– Quotidianamente in unione con chi celebrava l’eucarestia, con se stesso o con papa Francesco?

Vi è la tesi (ipotetica e non dimostrata) di alcuni giornalisti che sosterrebbero che personalmente papa Ratzinger celebrava sempre in unione solo con se stesso non essendo in realtà emerito ma ancora effettivo e unico papa.

Che concelebrando con papa Francesco o avrebbe finto di concelebrare, o avesse usato nascostamente la formula “in unione con me umile tuo servo”, o peggio ancora si fosse prestato ad una concelebrazione che di fatto non era tale ma sacrilega essendo l’eucaristia sacramento dell’unità della Chiesa.

Un’altra precisazione che dovrebbe essere portata chiaramente in luce e dimostrata: con quale rito Benedetto XVI celebrava dopo la sua rinuncia?

A mio parere appurare questi aspetti chiedendo appositamente la testimonianza di mons. Ganswein, delle cinque memores che lo accudivano, e a coloro che hanno potuto partecipare alle sue ss. Messe non mi sembra impresa impossibile per giornalisti d’inchiesta che siano realmente tali e che su tali questioni non hanno (mi sembra) mai hanno approfondito cercando una risposta.

Un cordiale saluto augurando pace a tutta la santa Chiesa di Dio e a ciascuno dei suoi innumerevoli lettori.

p. A. F.

monaco eremita

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, messa, ratzinger, unacum



Categoria: Generale