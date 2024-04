Arabia Saudita, Nuovo Studio. 27% Sierati anti-Covid Lamentano Problemi Cardiaci. The Exposé.

Una nuova ricerca dall’Arabia Saudita ha rilevato che uno scioccante 27% delle persone, o poco più di una su quattro, che hanno assunto un “vaccino” covid ha sofferto di complicazioni cardiache entro un mese o più di un anno dopo l’iniezione.

l microbiologo e immunologo Muazzam M. Sheriff e colleghi dell’Ibn Sina National College for Medical Studies e del King Faisal General Hospital hanno notato che più di un quarto dei destinatari dell’iniezione Covid ha subito qualche complicazione cardiaca dopo aver ricevuto la varietà di vaccino mRNA, prodotta da Pfizer e BioNTech o Moderna.

Pubblicato sulla rivista medica Cureus a gennaio, lo studio ha esaminato i risultati di un sondaggio riguardante le complicanze cardiache auto-riferite diagnosticate dal medico dopo la vaccinazione a mRNA in Arabia Saudita.

“A causa della scarsità di dati specifici sulla sicurezza dei vaccini, lo studio ha cercato di fornire dati a sostegno della consapevolezza pubblica e delle raccomandazioni per le pratiche di salute pubblica globale”, hanno scritto gli autori.

Sono stati esaminati 804 partecipanti, di cui 379 uomini e 425 donne. La maggior parte di loro (93%) ha ricevuto almeno una dose di vaccino a mRNA.

Circa il 40% dei partecipanti ha preso solo un’iniezione, il che significa che non hanno completato nemmeno la serie iniziale di due iniezioni, per non parlare di ottenere iniezioni di “richiamo”.

Quasi il 10% dei partecipanti ha dovuto ricevere cure mediche per le proprie lesioni per più di 12 mesi, mentre il 7% si stava sottoponendo a qualche tipo di trattamento continuo e in corso al momento dell’indagine.

Lo studio ha rilevato che il 27% ha riportato complicanze cardiache post-iniezione covid. Quasi il 15% dei destinatari dell’iniezione di mRNA ha riferito di aver manifestato sintomi cardiaci entro un mese dall’iniezione, mentre altri hanno riportato problemi cardiaci fino a un anno o più dopo aver eseguito l’azione.

Come riportato da Children’s Health Defense, il dottor Peter McCullough ha affermato che quasi il 16% di tutti i destinatari dell’iniezione covid che hanno sviluppato sintomi cardiovascolari ha dovuto essere ricoverato d’urgenza in un’unità di terapia intensiva per il trattamento, ovvero quanto erano gravi i loro sintomi.

“Più della metà dei soggetti ha indicato di essere stata influenzata da un operatore sanitario o da un’agenzia governativa a farsi vaccinare”, ha detto il dottor McCullough. “Mai negli ultimi tempi c’è stato un vaccino così cardiotossico rilasciato sul pubblico”.

“Nonostante le distorsioni della strategia di reclutamento per trovare pazienti con effetti collaterali cardiovascolari da mRNA, queste sono grandi percentuali che richiedono cure ospedaliere e/o [unità di terapia intensiva]”, ha commentato ulteriormente il dottor McCullough.

Per quanto riguarda l’impatto a lungo termine delle iniezioni, TrialSite News ha osservato che molti di questi casi di problemi cardiaci vengono segnalati a volte diversi anni dopo l’iniezione. “L’impennata di incidenti cardiaci nelle notizie nell’ultimo anno o due non conforta neanche”, ha aggiunto il media indipendente.

Gli autori dello studio affermano che sono necessarie ulteriori indagini per fare dichiarazioni definitive sulla questione. “Questo è sempre quello che dicono per evitare di incolpare direttamente i colpi per qualsiasi cosa”, ha scritto Biological Weapons News.

Le fonti per questo articolo includono: I vaccini COVID a mRNA hanno causato problemi cardiaci a un saudita su quattro, risultati di uno studio “bomba”, Biological Weapons News, 9 aprile 2024.

