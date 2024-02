L’OMS, Chi Sono Realmente gli Aspiranti Dittatori Sanitari. Pro Vita & Famiglia.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo messaggio pubblicato su Instagram dagli amici di Pro Vita & Famiglia, relativo all’Organizzazione Mondiale della Sanità, quell’ente privato, ampiamente gestito da Bill Gates e da società a lui collegate, che lavora per introdurre una dittatura sanitaria nel mondo, oltre a temi dell’ideologia woke. Buona lettura e condivisione.

§§§

Già Pro Vita & Famiglia ha denunciato il progetto delle linee guida per la transizione di genere e il 19 febbraio @jacopocoghe si recherà a Ginevra per protestare davanti la sede dell’OMS.

Ma è scoppiato un altro scandalo: Claudio Borghi, senatore della Lega ha elencato «10 motivi per cui l’Oms va fermata». Una di queste è che, l’organismo Onu, per finanziare le sue «ENORMI spese», riceve cospicue donazioni da privati, siano esse fondazioni (come quella di Bill Gates) o case farmaceutiche. Un terzo del bilancio dell’Oms, oltre 1 mld di dollari, va negli stipendi del personale Oms. Lo stipendio MEDIO di chi lavora all’Oms, compresi i fattorini, è 120mila euro COMPLETAMENTE ESENTASSE.

C’è poi una voce particolarmente «abbondante del bilancio Oms» che «va in consulenze, strumento del tutto opaco per pagare a discrezione persone e organizzazioni in tutto il mondo». Si potrebbe parlare anche delle ingenti spese «in viaggi in giro per il mondo» ammontanti a 160 milioni. Sempre parlando di viaggi, Borghi ravvisa la sproporzione tra il loro costo a carico dell’Oms in Africa (53 milioni), mentre la spesa dell’organismo per medicine e apparecchiature mediche nello stesso continente è di soli 45 milioni. Stride ancor più la sproporzione tra quest’ultima cifra e i circa 100 milioni all’anno con cui «l’Italia contribuisce in modo diretto e indiretto allo stipendificio Oms».

Negli ultimi due anni sono stati numerosi i documenti e le iniziative dell’organismo a favore della contraccezione, dell’aborto (in certi casi anche senza limiti) e del gender. L’orientamento degli “scienziati” dell’organizzazione è significativamente a senso unico. È legittimo pensare che l’Oms sia un organismo dove si fa carriera non grazie alle proprie competenze scientifiche ma in ragione dell’indottrinamento politically correct.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: dittatura sanitaria, gates, ghebreus, oms, trans



Categoria: Generale